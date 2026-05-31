УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10545 відвідувачів онлайн
Новини Розбудова ППО в Україні
2 525 42

Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T, - Зеленський

німецький зрк на озброєнні зсу

За цей тиждень росіяни випустили в бік України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог гатив по цивільній інфраструктурі

"Усі ці удари просто по звичайній цивільній інфраструктурі - житлових будинках, енергетиці. Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше. Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", - наголосив глава держави.

Читайте також: Знайдемо спосіб допомогти Україні захистити себе: Гегсет про лист Зеленського щодо постачання ракет до Patriot

За його словами, цього тижня є і вагомі домовленості зі Швецією - новий пакет підтримки, зокрема на посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen.

Програма PURL - є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися.

"Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України", - додав Зеленський.

Посилення ППО

"Сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги. Дякую всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби Москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння: обирати війну - матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною", - резюмує президент.

Також читайте: США схвалили продаж Україні обладнання для системи Hawk на $108 млн

Автор: 

Німеччина (8056) Зеленський Володимир (27887) обстріл (34237) допомога (9170)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Незламний доповідач Оманський, все звітує ******, як інаказував патрушев при єрмаку!!
показати весь коментар
31.05.2026 11:03 Відповісти
+22
І про це треба рекламувати ?коли сам нічого не вартий ,завжди хочется піару ,скільки біди ти приніс Україні ,той хто висьміював Україну і українців на догоду ворога стає президентом.
показати весь коментар
31.05.2026 11:04 Відповісти
+11
в сто перший раз пишу ППО війну не виграє !тільки регулярні удари дронами , ракетами , КАБами по кацапії переламають хребет окупанту .
показати весь коментар
31.05.2026 11:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Незламний доповідач Оманський, все звітує ******, як інаказував патрушев при єрмаку!!
показати весь коментар
31.05.2026 11:03 Відповісти
андрєй?
а где же вова?
показати весь коментар
31.05.2026 11:15 Відповісти
Та да, таке враження що Зеленьський особисто ту пускову у сараї клепав щоб у суфльорі відмітитися.
показати весь коментар
31.05.2026 12:45 Відповісти
І про це треба рекламувати ?коли сам нічого не вартий ,завжди хочется піару ,скільки біди ти приніс Україні ,той хто висьміював Україну і українців на догоду ворога стає президентом.
показати весь коментар
31.05.2026 11:04 Відповісти
Про це треба казати, щоб старі радянські пенсіонери і по суміцництву бойові діди форуму не писали, що "де наше ПєПєО" тощо. Таке враження, що прям з цієї публікації можна дізнатися розташування ПУ, тим більше що вона мобільна
показати весь коментар
31.05.2026 13:14 Відповісти
А коли "Кільчень" отримаємо, бубачка? Розраховує він...
показати весь коментар
31.05.2026 11:05 Відповісти
Вже відзвітували про успіше застосування наших КАБів, ну і де вони?
Нахіба блазень розповідає нам про кацапські "майже 1560 керованих авіаційних бомб"?
Цього нікчему давно слід було позбавити повноважень і судити.
показати весь коментар
31.05.2026 11:35 Відповісти
в сто перший раз пишу ППО війну не виграє !тільки регулярні удари дронами , ракетами , КАБами по кацапії переламають хребет окупанту .
показати весь коментар
31.05.2026 11:13 Відповісти
Одне другому не заважає...
показати весь коментар
31.05.2026 11:21 Відповісти
Аеродроми і підприємства всерівно необхідно прикривати.
показати весь коментар
31.05.2026 12:04 Відповісти
Піs.деть - це не Україною керувати, особливо під час війни з рашистськими потворами.
показати весь коментар
31.05.2026 11:16 Відповісти
а нафіга про це кукарєкать ?
показати весь коментар
31.05.2026 11:17 Відповісти
Бо "тріполог"... Хтось зі східних правителів, колись, сказав: "Якби я довідався, що моя шапка знає мої думки - я-б, її спалив..."
До речі, подібним способом мислення володіє і "генерал Залізний" (Залужний. По Україні вже пішла така "кличка"). Знайомий підполковник-пенсіонер, син якого довгий час служив у підпорядкуванні Залужного, казав, що все робилося "мовчечки", до планування операцій допускалося обмежене коло осіб - тільки прямо причетні... А зараз оточення Сирського, і він сам, "леліпають язиками, як собака - хвостом...".
показати весь коментар
31.05.2026 11:27 Відповісти
Що це за диво про яке президент кожен раз особисто доповідає. Мерц йому доручив?
показати весь коментар
31.05.2026 11:21 Відповісти
сьомий рік знищення україни!!!!
а саме страшне, що на день незалежності, оце юдо скоморох потребує якихось перемог!
і, звісно холуй сирський виповнить, ціною життів українців!!!!
тцк працює!
в києві, ****, вже на короткому підскоку.
на пасаті, різко тормозять, чи на дастерах (гальмують: для упоротих філологів), вибігають та перевіряють.
показати весь коментар
31.05.2026 11:23 Відповісти
Велике бажання ведерти йому язика пасатіжами...і без наркозу..
показати весь коментар
31.05.2026 11:23 Відповісти
через сраку
показати весь коментар
31.05.2026 12:03 Відповісти
альо шеф. товар у нас (з врунгеля)))
показати весь коментар
31.05.2026 11:23 Відповісти
В нас колись з'явиться головнокомандуючий та президент воюючої країни?
Чи ми так і будемо слухати цього конферансьє до скону?
За що Бог нас так покарав?
показати весь коментар
31.05.2026 11:24 Відповісти
Бог за українців голоснув,щоб паржать?
показати весь коментар
31.05.2026 11:32 Відповісти
А чи Бог в тому винен? Чи не самі собі обрали клована? Цікаво, якби зараз провести опитування скільки наріду, любителів шашликів, признається - і я до цього приложив руку... То знову те саме питання - а Бог то причому?
показати весь коментар
31.05.2026 12:00 Відповісти
... я почнуться вибори..Ви не просто здивуєтеся....а...о.....єте ..коли побачите кількість ідіотів..які проголосують за зеленого покидька!!! А ще додадуться поціновувачі Буданова..Стерненка..Притули ...і навіть Арестовича...))) Навіть не сподівайтеся на НАСЕЛЕНИЕ....
показати весь коментар
31.05.2026 12:27 Відповісти
«Кого Бог хоче покарати, того спочатку позбавляє розуму». [https://www.prytchi.in.ua/sofokl-kogo-bog-hoche-pokaraty-togo/ 1]
показати весь коментар
31.05.2026 12:33 Відповісти
..так в 2019 відсутність розуму продемонструали... У 2022 Бог почав карати.. Але з надією на повернення розуму... НЕ СПРАЦЮВАЛО!!! Ні горе...ні кров.. ні сльози НЕ ДОПОМОГЛИ!
показати весь коментар
31.05.2026 12:37 Відповісти
Пропозиція: випробувати на запуску Бубочки !!!!!!!!!
показати весь коментар
31.05.2026 11:26 Відповісти
От що значить--мати президента артиста. БАЗІКА невилікувний.
показати весь коментар
31.05.2026 11:27 Відповісти
Нема коли і в гору глянути.
Зранку - відосік про те що хтось щось дав, доповідь генштабу орків скільки і чого від них прилетіло, ввечері - гундосик для зедібілів - вечірня молитва. І це при тому що треба поїхати кудись в Париж чи Оман, відшопити Ленку бо їй та сельодка по 8 і яйця по 17 вже наостогидли.
Ще і будівництво, рахунки, щоб не підглянули...
показати весь коментар
31.05.2026 11:53 Відповісти
Головний корупціонер алібаба відпочиває
показати весь коментар
31.05.2026 11:33 Відповісти
На нари мудака безмозглого!
показати весь коментар
31.05.2026 11:40 Відповісти
Верховний блогер України !.)
показати весь коментар
31.05.2026 11:41 Відповісти
Координати вже виклав де вона стоїть?🤷🤷 Дебіл повний.
показати весь коментар
31.05.2026 11:44 Відповісти
Ну і нахіба?!
Курва, яке ж воно недолуге і придуркувате...
показати весь коментар
31.05.2026 11:54 Відповісти
У злоякісного блазня нетримання язика.... Тьфу, .ля!...
показати весь коментар
31.05.2026 11:59 Відповісти
Підсвічує кацапам, оманське падло
показати весь коментар
31.05.2026 12:06 Відповісти
Не розумію,нахєра об'являти що отримала Україна?По тихому отримали,по тихому поставили в потрібне місце.Треба обов'язково анонсувати,щоб ворог активізував агентуру в пошуках місця установок ППО.А якщо він спрацює на досягнення цілі?Чи язик за зубами не держиться,біжить попереду паровоза!
показати весь коментар
31.05.2026 12:22 Відповісти
конферансьє війни.давай локацію ппо щоб бистро вислужитись кацапві.
показати весь коментар
31.05.2026 12:37 Відповісти
Локацію вкажи потужний ішак
показати весь коментар
31.05.2026 12:38 Відповісти
Падла, ты давай уже до конца диарей - координаты базирования выложи!
показати весь коментар
31.05.2026 12:39 Відповісти
ти ще точку локації зкинь, ***** зрадливий
показати весь коментар
31.05.2026 12:40 Відповісти
балоболити про це не варто. Добре, що передали, бо завтра 01.06. на рашке " день защиты детей "
показати весь коментар
31.05.2026 12:41 Відповісти
фламінги де, Оманський Підрахуй?
показати весь коментар
31.05.2026 12:43 Відповісти
Ты зачем Чонгар разминировал,дурень?
показати весь коментар
31.05.2026 12:59 Відповісти
 
 