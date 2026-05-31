Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T, - Зеленський

За цей тиждень росіяни випустили в бік України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог гатив по цивільній інфраструктурі

"Усі ці удари просто по звичайній цивільній інфраструктурі - житлових будинках, енергетиці. Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше. Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", - наголосив глава держави.

За його словами, цього тижня є і вагомі домовленості зі Швецією - новий пакет підтримки, зокрема на посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen.

Програма PURL - є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися.

"Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України", - додав Зеленський.

Посилення ППО

"Сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги. Дякую всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби Москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння: обирати війну - матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною", - резюмує президент.

