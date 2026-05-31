Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T, - Зеленський
За цей тиждень росіяни випустили в бік України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог гатив по цивільній інфраструктурі
"Усі ці удари просто по звичайній цивільній інфраструктурі - житлових будинках, енергетиці. Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше. Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", - наголосив глава держави.
За його словами, цього тижня є і вагомі домовленості зі Швецією - новий пакет підтримки, зокрема на посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen.
Програма PURL - є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися.
"Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України", - додав Зеленський.
Посилення ППО
"Сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги. Дякую всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби Москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння: обирати війну - матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною", - резюмує президент.
а где же вова?
Нахіба блазень розповідає нам про кацапські "майже 1560 керованих авіаційних бомб"?
Цього нікчему давно слід було позбавити повноважень і судити.
До речі, подібним способом мислення володіє і "генерал Залізний" (Залужний. По Україні вже пішла така "кличка"). Знайомий підполковник-пенсіонер, син якого довгий час служив у підпорядкуванні Залужного, казав, що все робилося "мовчечки", до планування операцій допускалося обмежене коло осіб - тільки прямо причетні... А зараз оточення Сирського, і він сам, "леліпають язиками, як собака - хвостом...".
а саме страшне, що на день незалежності, оце юдо скоморох потребує якихось перемог!
і, звісно холуй сирський виповнить, ціною життів українців!!!!
тцк працює!
в києві, ****, вже на короткому підскоку.
на пасаті, різко тормозять, чи на дастерах (гальмують: для упоротих філологів), вибігають та перевіряють.
Чи ми так і будемо слухати цього конферансьє до скону?
За що Бог нас так покарав?
Зранку - відосік про те що хтось щось дав, доповідь генштабу орків скільки і чого від них прилетіло, ввечері - гундосик для зедібілів - вечірня молитва. І це при тому що треба поїхати кудись в Париж чи Оман, відшопити Ленку бо їй та сельодка по 8 і яйця по 17 вже наостогидли.
Ще і будівництво, рахунки, щоб не підглянули...
Курва, яке ж воно недолуге і придуркувате...