РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11282 посетителя онлайн
Новости Развитие ПВО в Украине
1 975 32

Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T, - Зеленский

немецкий ЗРК на вооружении ВСУ

За эту неделю россияне выпустили в сторону Украины более 2300 ударных дронов, почти 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет различных типов.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг наносил удары по гражданской инфраструктуре

"Все эти удары нанесены именно по обычной гражданской инфраструктуре - жилым домам, энергетике. Каждый день мы работаем над тем, чтобы защиты от российского террора было больше. Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Спасибо Германии за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке. Но нам также нужны ракеты для систем ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки", — подчеркнул глава государства.

Читайте также: Найдем способ помочь Украине защитить себя: Хегсет о письме Зеленского относительно поставок ракет для Patriot

По его словам, на этой неделе есть и весомые договоренности со Швецией - новый пакет поддержки, в частности по усилению нашей авиации боевыми самолетами Gripen.

Программа PURL - в этом году поступили новые взносы, и поддержка этой инициативы должна продолжаться.

"Рассчитываем и на США, и на европейских партнеров. Именно противоракетная защита – один из ключевых приоритетов для Украины", – добавил Зеленский.

Усиление ПВО

"Сильная ПВО может обеспечить большую защиту для наших людей и лишить Россию последнего преимущества. Спасибо всем партнерам, кто помогает, кто готов действенно реагировать на попытки Москвы расширять и эскалировать свою войну. Очень важно, чтобы там было понимание: выбирать войну – будет иметь последствия. Благодарен всем, кто с Украиной", – резюмирует президент.

Читайте также: США одобрили продажу Украине оборудования для системы Hawk на $108 млн

Автор: 

Германия (7534) Зеленский Владимир (24366) обстрел (32894) помощь (8331)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Незламний доповідач Оманський, все звітує ******, як інаказував патрушев при єрмаку!!
показать весь комментарий
31.05.2026 11:03 Ответить
+18
І про це треба рекламувати ?коли сам нічого не вартий ,завжди хочется піару ,скільки біди ти приніс Україні ,той хто висьміював Україну і українців на догоду ворога стає президентом.
показать весь комментарий
31.05.2026 11:04 Ответить
+11
в сто перший раз пишу ППО війну не виграє !тільки регулярні удари дронами , ракетами , КАБами по кацапії переламають хребет окупанту .
показать весь комментарий
31.05.2026 11:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Незламний доповідач Оманський, все звітує ******, як інаказував патрушев при єрмаку!!
показать весь комментарий
31.05.2026 11:03 Ответить
андрєй?
а где же вова?
показать весь комментарий
31.05.2026 11:15 Ответить
І про це треба рекламувати ?коли сам нічого не вартий ,завжди хочется піару ,скільки біди ти приніс Україні ,той хто висьміював Україну і українців на догоду ворога стає президентом.
показать весь комментарий
31.05.2026 11:04 Ответить
А коли "Кільчень" отримаємо, бубачка? Розраховує він...
показать весь комментарий
31.05.2026 11:05 Ответить
Вже відзвітували про успіше застосування наших КАБів, ну і де вони?
Нахіба блазень розповідає нам про кацапські "майже 1560 керованих авіаційних бомб"?
Цього нікчему давно слід було позбавити повноважень і судити.
показать весь комментарий
31.05.2026 11:35 Ответить
в сто перший раз пишу ППО війну не виграє !тільки регулярні удари дронами , ракетами , КАБами по кацапії переламають хребет окупанту .
показать весь комментарий
31.05.2026 11:13 Ответить
Одне другому не заважає...
показать весь комментарий
31.05.2026 11:21 Ответить
Аеродроми і підприємства всерівно необхідно прикривати.
показать весь комментарий
31.05.2026 12:04 Ответить
Піs.деть - це не Україною керувати, особливо під час війни з рашистськими потворами.
показать весь комментарий
31.05.2026 11:16 Ответить
а нафіга про це кукарєкать ?
показать весь комментарий
31.05.2026 11:17 Ответить
Бо "тріполог"... Хтось зі східних правителів, колись, сказав: "Якби я довідався, що моя шапка знає мої думки - я-б, її спалив..."
До речі, подібним способом мислення володіє і "генерал Залізний" (Залужний. По Україні вже пішла така "кличка"). Знайомий підполковник-пенсіонер, син якого довгий час служив у підпорядкуванні Залужного, казав, що все робилося "мовчечки", до планування операцій допускалося обмежене коло осіб - тільки прямо причетні... А зараз оточення Сирського, і він сам, "леліпають язиками, як собака - хвостом...".
показать весь комментарий
31.05.2026 11:27 Ответить
Що це за диво про яке президент кожен раз особисто доповідає. Мерц йому доручив?
показать весь комментарий
31.05.2026 11:21 Ответить
сьомий рік знищення україни!!!!
а саме страшне, що на день незалежності, оце юдо скоморох потребує якихось перемог!
і, звісно холуй сирський виповнить, ціною життів українців!!!!
тцк працює!
в києві, ****, вже на короткому підскоку.
на пасаті, різко тормозять, чи на дастерах (гальмують: для упоротих філологів), вибігають та перевіряють.
показать весь комментарий
31.05.2026 11:23 Ответить
Велике бажання ведерти йому язика пасатіжами...і без наркозу..
показать весь комментарий
31.05.2026 11:23 Ответить
через сраку
показать весь комментарий
31.05.2026 12:03 Ответить
альо шеф. товар у нас (з врунгеля)))
показать весь комментарий
31.05.2026 11:23 Ответить
В нас колись з'явиться головнокомандуючий та президент воюючої країни?
Чи ми так і будемо слухати цього конферансьє до скону?
За що Бог нас так покарав?
показать весь комментарий
31.05.2026 11:24 Ответить
Бог за українців голоснув,щоб паржать?
показать весь комментарий
31.05.2026 11:32 Ответить
А чи Бог в тому винен? Чи не самі собі обрали клована? Цікаво, якби зараз провести опитування скільки наріду, любителів шашликів, признається - і я до цього приложив руку... То знову те саме питання - а Бог то причому?
показать весь комментарий
31.05.2026 12:00 Ответить
... я почнуться вибори..Ви не просто здивуєтеся....а...о.....єте ..коли побачите кількість ідіотів..які проголосують за зеленого покидька!!! А ще додадуться поціновувачі Буданова..Стерненка..Притули ...і навіть Арестовича...))) Навіть не сподівайтеся на НАСЕЛЕНИЕ....
показать весь комментарий
31.05.2026 12:27 Ответить
«Кого Бог хоче покарати, того спочатку позбавляє розуму». [https://www.prytchi.in.ua/sofokl-kogo-bog-hoche-pokaraty-togo/ 1]
показать весь комментарий
31.05.2026 12:33 Ответить
Пропозиція: випробувати на запуску Бубочки !!!!!!!!!
показать весь комментарий
31.05.2026 11:26 Ответить
От що значить--мати президента артиста. БАЗІКА невилікувний.
показать весь комментарий
31.05.2026 11:27 Ответить
Нема коли і в гору глянути.
Зранку - відосік про те що хтось щось дав, доповідь генштабу орків скільки і чого від них прилетіло, ввечері - гундосик для зедібілів - вечірня молитва. І це при тому що треба поїхати кудись в Париж чи Оман, відшопити Ленку бо їй та сельодка по 8 і яйця по 17 вже наостогидли.
Ще і будівництво, рахунки, щоб не підглянули...
показать весь комментарий
31.05.2026 11:53 Ответить
Головний корупціонер алібаба відпочиває
показать весь комментарий
31.05.2026 11:33 Ответить
На нари мудака безмозглого!
показать весь комментарий
31.05.2026 11:40 Ответить
Верховний блогер України !.)
показать весь комментарий
31.05.2026 11:41 Ответить
Координати вже виклав де вона стоїть?🤷🤷 Дебіл повний.
показать весь комментарий
31.05.2026 11:44 Ответить
Ну і нахіба?!
Курва, яке ж воно недолуге і придуркувате...
показать весь комментарий
31.05.2026 11:54 Ответить
У злоякісного блазня нетримання язика.... Тьфу, .ля!...
показать весь комментарий
31.05.2026 11:59 Ответить
Підсвічує кацапам, оманське падло
показать весь комментарий
31.05.2026 12:06 Ответить
Не розумію,нахєра об'являти що отримала Україна?По тихому отримали,по тихому поставили в потрібне місце.Треба обов'язково анонсувати,щоб ворог активізував агентуру в пошуках місця установок ППО.А якщо він спрацює на досягнення цілі?Чи язик за зубами не держиться,біжить попереду паровоза!
показать весь комментарий
31.05.2026 12:22 Ответить
 
 