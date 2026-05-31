Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T, - Зеленский
За эту неделю россияне выпустили в сторону Украины более 2300 ударных дронов, почти 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет различных типов.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Враг наносил удары по гражданской инфраструктуре
"Все эти удары нанесены именно по обычной гражданской инфраструктуре - жилым домам, энергетике. Каждый день мы работаем над тем, чтобы защиты от российского террора было больше. Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Спасибо Германии за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке. Но нам также нужны ракеты для систем ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки", — подчеркнул глава государства.
По его словам, на этой неделе есть и весомые договоренности со Швецией - новый пакет поддержки, в частности по усилению нашей авиации боевыми самолетами Gripen.
Программа PURL - в этом году поступили новые взносы, и поддержка этой инициативы должна продолжаться.
"Рассчитываем и на США, и на европейских партнеров. Именно противоракетная защита – один из ключевых приоритетов для Украины", – добавил Зеленский.
Усиление ПВО
"Сильная ПВО может обеспечить большую защиту для наших людей и лишить Россию последнего преимущества. Спасибо всем партнерам, кто помогает, кто готов действенно реагировать на попытки Москвы расширять и эскалировать свою войну. Очень важно, чтобы там было понимание: выбирать войну – будет иметь последствия. Благодарен всем, кто с Украиной", – резюмирует президент.
