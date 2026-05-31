РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11754 посетителя онлайн
Новости переговоры с РФ Переговоры Украины и РФ
719 14

Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией до следующей зимы

Зеленский о переговорах с Россией

Россия постепенно теряет инициативу на поле боя, что открывает возможность для дипломатического урегулирования войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Окно для переговоров до зимы

По словам главы государства, с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на фронте.

Он отметил, что уже в январе 2026 года сообщил американским партнерам о наличии окна для переговоров. Президент пояснил, что с каждым месяцем российская армия будет терять все больше своих военных.

Также он подчеркнул, что в настоящее время российские силы не способны за месяц захватить больше территорий, чем украинские военные освобождают.

"Поэтому я считаю, что нам нужно найти дипломатический путь – сесть и говорить – до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию", – отметил Зеленский.

Читайте: Пока мы не будем производить европейскую антибаллистическую систему, нам нужна поддержка США, - Зеленский

Кто может стать посредником

Президент также высказался о возможном представительстве Европы на переговорах.

Он напомнил о существующем формате E3, в который входят Великобритания, Франция и Германия.

Зеленский отметил, что эти страны могут выступить переговорщиками от Европы. Кроме того, он упомянул о партнерах из стран Северной Европы.

Отдельно президент отметил роль Турции, которая уже участвовала в посредничестве и помогала в возвращении украинских военнопленных.

Читайте также: Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T, — Зеленский

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
  • В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

Читайте: Без США нереалистично добиться прекращения российской агрессии, - Сибига

Автор: 

Зеленский Владимир (24366) переговоры с Россией (1487)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли відкриється вікно для твого можливого імпічменту?
показать весь комментарий
31.05.2026 19:54 Ответить
Кремль чекає цього з нетерпінням ?
показать весь комментарий
31.05.2026 20:06 Ответить
Якраз навпаки....
показать весь комментарий
31.05.2026 20:15 Ответить
Що навпаки ?
показать весь комментарий
31.05.2026 20:21 Ответить
Так кремлю вигідно щоб цей блазень сидів далі
показать весь комментарий
31.05.2026 20:22 Ответить
оооо....
і пєтя заявив!
то, вони разом?
приїхали, бл*ть......

то, до старої україни повертаємось?
показать весь комментарий
31.05.2026 19:57 Ответить
Так якщо ********** втрачає ініціативу, треба гнати їi з України, а не шукати якесь вiкно
показать весь комментарий
31.05.2026 19:58 Ответить
Такі заяви лише заохочують кацапів продовжувати війну. Для них це ознака слабкості.
показать весь комментарий
31.05.2026 19:59 Ответить
з дипломатично врегулювати війну, якщо ху*лу не потрібні ці переговори ?
показать весь комментарий
31.05.2026 20:00 Ответить
вікно чи вічко?... з ким вести переговори? нинішня команда готова покласти і 20 мільйонів рабів, аби добитись саме капітуляції України. нажаль, єдиним доступним варіантом нині залишається занадто висока вартість для боліт ведення війни та бунт проти цього всередині. але ймовірність застосування ядерної зброї припертими до стіни пристаркуватими дебілоїдами значно зросла з 2022 року, насамперед завдячуючи рудому півню...
показать весь комментарий
31.05.2026 20:03 Ответить
Боже який цей нарід такой дурний просто слів немає,терпіли.....
показать весь комментарий
31.05.2026 20:05 Ответить
Цю муйню воно поширює ще з 2024 року.
показать весь комментарий
31.05.2026 20:14 Ответить
Довбограй, не має ніякого вікна переговорів - досить кожного дня заливати дічь.
показать весь комментарий
31.05.2026 20:17 Ответить
Тоесть зимой ожидается таки срака. ПВО меньше, баллистики у кацапов больше. то что развалили прошлой зимой похоже нормально восстановить не реально, а заменить нечем, бо деньги будут разтасканы по норкам. Это они уже понимают. Просто по умолчанию. Иначе к чему эти дэдлайны. Летом и осенью ещё можно погреть руки на войне, а вот зимой ожидаются проблемы.
показать весь комментарий
31.05.2026 20:18 Ответить
 
 