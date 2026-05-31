Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией до следующей зимы

Россия постепенно теряет инициативу на поле боя, что открывает возможность для дипломатического урегулирования войны.

Окно для переговоров до зимы

По словам главы государства, с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на фронте.

Он отметил, что уже в январе 2026 года сообщил американским партнерам о наличии окна для переговоров. Президент пояснил, что с каждым месяцем российская армия будет терять все больше своих военных.

Также он подчеркнул, что в настоящее время российские силы не способны за месяц захватить больше территорий, чем украинские военные освобождают.

"Поэтому я считаю, что нам нужно найти дипломатический путь – сесть и говорить – до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию", – отметил Зеленский.

Кто может стать посредником

Президент также высказался о возможном представительстве Европы на переговорах.

Он напомнил о существующем формате E3, в который входят Великобритания, Франция и Германия.

Зеленский отметил, что эти страны могут выступить переговорщиками от Европы. Кроме того, он упомянул о партнерах из стран Северной Европы.

Отдельно президент отметил роль Турции, которая уже участвовала в посредничестве и помогала в возвращении украинских военнопленных.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.

В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

