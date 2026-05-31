Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией до следующей зимы
Россия постепенно теряет инициативу на поле боя, что открывает возможность для дипломатического урегулирования войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Окно для переговоров до зимы
По словам главы государства, с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на фронте.
Он отметил, что уже в январе 2026 года сообщил американским партнерам о наличии окна для переговоров. Президент пояснил, что с каждым месяцем российская армия будет терять все больше своих военных.
Также он подчеркнул, что в настоящее время российские силы не способны за месяц захватить больше территорий, чем украинские военные освобождают.
"Поэтому я считаю, что нам нужно найти дипломатический путь – сесть и говорить – до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию", – отметил Зеленский.
Кто может стать посредником
Президент также высказался о возможном представительстве Европы на переговорах.
Он напомнил о существующем формате E3, в который входят Великобритания, Франция и Германия.
Зеленский отметил, что эти страны могут выступить переговорщиками от Европы. Кроме того, он упомянул о партнерах из стран Северной Европы.
Отдельно президент отметил роль Турции, которая уже участвовала в посредничестве и помогала в возвращении украинских военнопленных.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
- В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.
