ЄС є "стороною конфлікту", тому не може бути посередником у переговорах, - Пєсков

Кремль відкинув ЄС як посередника у переговорах

У Кремлі вважають, що Євросоюз не може бути посередником у мирних переговорах.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"ЄС є стороною конфлікту і не може виступати посередником у переговорах із Києвом", - цитують його російські пропагандисти.

На думку Пєскова, повна відмова від діалогу з РФ є "найбільшою помилкою Брюсселя, це причина глухого кута, в який зайшли дипломатичні відносини".

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
  • У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

Пєсков Дмитро (1862) росія (70201) Євросоюз (15129) переговори з Росією (1600)
+7
А Європа маялась-трудилась думаючи кого б "переговорником" відправити
А кацапи з них дурників зробили .. легко і невимушено
29.05.2026 10:14 Відповісти
+5
Василь Рибніков

..Но Путин успешнее - и в этом все дело. https://www.cemaat.media/ru/article/starecha-polyuciya-vladimira-vladimirovicha-putina?fbclid=IwY2xjawSGGytleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA80MDk5NjI2MjMwODU2MDkAAR6znz0mriyX5QbK5fTX9vNji9kqbjETdtSsCtyAeeSp-hcsI9eKExmP3ETjjQ_aem_F7GP73L99LL1gby7plQRzQ За три последних месяца российские войска на СВО вышли к окрестностям коровника...
29.05.2026 10:26 Відповісти
+4
Підари навмисно вночі вдарили по будинку в Румунії щоб зробити ЄС стороною конфлікту. Відчувають що у відповідь прилетять кволі санкції та звинувачення у «слабкості» Пуйла.
29.05.2026 10:14 Відповісти
Ау, ЄС, ви сторона конфлікту!!! Чого запізднилися не прийшли на війну?
29.05.2026 10:12 Відповісти
Василь Рибніков

в тебе нявкін траплін для ********** негарно підрубаний...
29.05.2026 10:13 Відповісти
Європейці самі з себе дурників роблять.
29.05.2026 10:27 Відповісти
Не дивно бо коли пробуєш "умиротворити агресора" завжди свідомо приймаєш на себе роль дурника.
29.05.2026 10:30 Відповісти
Так я и думал, именно это я и предполагал!!🤪🤣😆😂
29.05.2026 10:18 Відповісти
я ж кажу, що піськову і зеленському пишуть тексти в одному кабінеті
29.05.2026 10:18 Відповісти
Ну ви зрозуміли для чого московському режиму переговори. Не для міру а для того щоб заблокувати Україні постачання зброї і допомоги. Мовляв, перестаньте Україні давати зброю і гроші і тоді ви перестанете бути стороною конфлікту і тоді Х'уйло суізволить сісти за стіл переговорів. З Тромбом Ху'йло вже цього добився. Саме переговори які ініціював Тромб і Зеля і сприяли тому щоб сша повністю заблокували Україні всю допомогу. Але як бачите до ''міру'' ці переговори не привели. Ось до чого призводять ваші заклики до ''переговорів''.
29.05.2026 10:19 Відповісти
І замітьте, що у московського режиму типова поведінка маніяка. Московські людоїди спочатку вбивають побільше мирних людей а потім заявляють щоб з ними поговорили. Це тактика серійних вбивць, після вбивства відразу бігти купувати газету і насолоджуватися як всі про вбивцю говорять. Від цього у вбивці і маніяка підвищується ендорфіни і жага до ще більших звірств. Знадайте яка в московських людоїдів була істерика коли Байден відмовився від переговорів з рашистами а Зеля ввів закон про заборону переговорів з московськими людоїдами. Тоді Ху'йло сиділо всране в своєму бункері обісцяне і просило бодай когось даже папуасів із африки приїхати і поговорити з ним. Ще б трохи і воно б повісилося б. Зате при Тромбі іякий знову випустив Ху'йла в світ переговорів у Ху'йла відкрилося нове дихання і азарт
29.05.2026 10:29 Відповісти
Ну і пнх зі своїми переговорами, під@ри...😡
29.05.2026 10:19 Відповісти
Может всё-таки таурусы будут переговаривается?!?!
29.05.2026 10:19 Відповісти
А що якщо Тауруси це такіж Фламіндічи. Чи в Германії нема своїх Штілерманов?
29.05.2026 10:30 Відповісти
стороною конфлікту є Московія..
залученість ЄС, як "сторони конфлікту" значно менша чим Іран чи КНДР , і навіть менше чим хитрожопий Китай, що виступають усі на боці терориста-педофіла-людожера *****..
29.05.2026 10:20 Відповісти
може ЄС як "сторона конфлікту" закриє нарешті наглухо для підарських корит Датські та Балтійські протоки?!
війна як ніяк
29.05.2026 10:21 Відповісти
до речі нявкі вже зборонили в'їзд в США?
бабушка і уси це так імпозантно....
ах да, в нас же доня
29.05.2026 10:22 Відповісти
... гандон з усіками.
29.05.2026 10:26 Відповісти
Підари конфлікту ще не готові до перемовини,ще не дозріли болотні вурдалаки і кремлівські таракани.
29.05.2026 10:27 Відповісти
Піська,йди на хер.
29.05.2026 10:28 Відповісти
А що тут такого?
Та все правильно він сказав.
Просто згадайте ультиматуми ***** перед повномасштабним вторгненням (та й після того, в 2024-му, в 2025-му), де він викочував претензії Євросоюзу вкупі з НАТО та Україною, мовляв, "заберайтесь геть до кордонів варшавського договору 1991 року". Так, він воює з НАТО і євросоюзом. Так, воює поки що на території України. Хіба що - виділяє з числа країн НАТО та ЄС тих своїх союзників-сателітів, тобто, зрадників, з якими ПОКИ ЩО воювати не збирається: США, Угорщину, Словаччину.

До речі, як сторона конфлікту, і Україна, і НАТО, і Євросоюз повинні мати місце за столом переговорів. А, коли касапи не хочуть когось з них - то це означає, зо вони хочуть ще повоювати, і нічого іншого.

Ну, значить, війна продовжується.
29.05.2026 10:31 Відповісти
кацапи об,являють війну ЄС? чи вона буде продовженням "ес ве о"?
29.05.2026 10:35 Відповісти
невідомий вова роботу робить, збиває волну
я б не заважав цьому обсірону...
29.05.2026 10:35 Відповісти
ЄС буде стороною конфлікту, коли буде наносити ракетні удари по роісє.
29.05.2026 10:36 Відповісти
тут головне питання "когда"?
29.05.2026 10:38 Відповісти
Путіну сказали, що вони перемагають. Тому все буде по-старому. Російські аналітики аналізують розумові здібності, сортірні травневі та пасхальні, оманські домовленності нашого Верховного Головнокомандуючого та не розуміють, чому ми досі не програли.
29.05.2026 10:39 Відповісти
між іншим доня теж фігурист...
ну місцями
29.05.2026 10:42 Відповісти
ісландія, гренландія, мексікано чи Канада ніхто про вас не забув...
відклали на чяс...
29.05.2026 10:48 Відповісти
Це тобі трампонутий казав, так ці країни його відверто послали....
29.05.2026 10:54 Відповісти
це не мій трампуватий - це твій.
і вова теж не мій, а твій...
29.05.2026 11:02 Відповісти
ох коньки мої коньки поїду на покататися - тримайся нога моя ліва!
29.05.2026 11:13 Відповісти
Їбанат! - нагуя ж ти Шредера в переговорники підтягував - він шо з Гваделупи?
29.05.2026 11:15 Відповісти
По факту,посередниками можуть бути США і Китай,в особі їх лідерів.
29.05.2026 11:23 Відповісти
по факту - все зроблять ЗСУ...
29.05.2026 11:27 Відповісти
я при доні заїбався перемогати,,,
тупо стомився від перемог///
29.05.2026 11:51 Відповісти
єдиний переговорний аргумент.котрий заставить куйла самому шукати миру.ракетні удари по столиці світового рашизму Це є столиця світового терористичного центру.котрий очолює куйло
29.05.2026 12:30 Відповісти
 
 