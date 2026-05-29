ЄС є "стороною конфлікту", тому не може бути посередником у переговорах, - Пєсков
У Кремлі вважають, що Євросоюз не може бути посередником у мирних переговорах.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС є стороною конфлікту і не може виступати посередником у переговорах із Києвом", - цитують його російські пропагандисти.
На думку Пєскова, повна відмова від діалогу з РФ є "найбільшою помилкою Брюсселя, це причина глухого кута, в який зайшли дипломатичні відносини".
- Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
- У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.
залученість ЄС, як "сторони конфлікту" значно менша чим Іран чи КНДР , і навіть менше чим хитрожопий Китай, що виступають усі на боці терориста-педофіла-людожера *****..
Та все правильно він сказав.
Просто згадайте ультиматуми ***** перед повномасштабним вторгненням (та й після того, в 2024-му, в 2025-му), де він викочував претензії Євросоюзу вкупі з НАТО та Україною, мовляв, "заберайтесь геть до кордонів варшавського договору 1991 року". Так, він воює з НАТО і євросоюзом. Так, воює поки що на території України. Хіба що - виділяє з числа країн НАТО та ЄС тих своїх союзників-сателітів, тобто, зрадників, з якими ПОКИ ЩО воювати не збирається: США, Угорщину, Словаччину.
До речі, як сторона конфлікту, і Україна, і НАТО, і Євросоюз повинні мати місце за столом переговорів. А, коли касапи не хочуть когось з них - то це означає, зо вони хочуть ще повоювати, і нічого іншого.
Ну, значить, війна продовжується.
