У Кремлі вважають, що Євросоюз не може бути посередником у мирних переговорах.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС є стороною конфлікту і не може виступати посередником у переговорах із Києвом", - цитують його російські пропагандисти.

На думку Пєскова, повна відмова від діалогу з РФ є "найбільшою помилкою Брюсселя, це причина глухого кута, в який зайшли дипломатичні відносини".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

