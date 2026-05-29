ЕС является "стороной конфликта", поэтому не может быть посредником в переговорах, - Песков

Кремль отверг ЕС в качестве посредника в переговорах

В Кремле считают, что Евросоюз не может выступать посредником в мирных переговорах.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"ЕС является стороной конфликта и не может выступать посредником в переговорах с Киевом", - цитируют его российские пропагандисты.

По мнению Пескова, полный отказ от диалога с РФ является "самой большой ошибкой Брюсселя, это причина тупика, в который зашли дипломатические отношения".

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
  • В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

А Європа маялась-трудилась думаючи кого б "переговорником" відправити
А кацапи з них дурників зробили .. легко і невимушено
29.05.2026 10:14 Ответить
Підари навмисно вночі вдарили по будинку в Румунії щоб зробити ЄС стороною конфлікту. Відчувають що у відповідь прилетять кволі санкції та звинувачення у «слабкості» Пуйла.
29.05.2026 10:14 Ответить
29.05.2026 10:26 Ответить
Ау, ЄС, ви сторона конфлікту!!! Чого запізднилися не прийшли на війну?
29.05.2026 10:12 Ответить
29.05.2026 10:26 Ответить
в тебе нявкін траплін для ********** негарно підрубаний...
29.05.2026 10:13 Ответить
А Європа маялась-трудилась думаючи кого б "переговорником" відправити
А кацапи з них дурників зробили .. легко і невимушено
29.05.2026 10:14 Ответить
Європейці самі з себе дурників роблять.
29.05.2026 10:27 Ответить
Не дивно бо коли пробуєш "умиротворити агресора" завжди свідомо приймаєш на себе роль дурника.
29.05.2026 10:30 Ответить
Підари навмисно вночі вдарили по будинку в Румунії щоб зробити ЄС стороною конфлікту. Відчувають що у відповідь прилетять кволі санкції та звинувачення у «слабкості» Пуйла.
29.05.2026 10:14 Ответить
Так я и думал, именно это я и предполагал!!🤪🤣😆😂
29.05.2026 10:18 Ответить
я ж кажу, що піськову і зеленському пишуть тексти в одному кабінеті
29.05.2026 10:18 Ответить
Ну ви зрозуміли для чого московському режиму переговори. Не для міру а для того щоб заблокувати Україні постачання зброї і допомоги. Мовляв, перестаньте Україні давати зброю і гроші і тоді ви перестанете бути стороною конфлікту і тоді Х'уйло суізволить сісти за стіл переговорів. З Тромбом Ху'йло вже цього добився. Саме переговори які ініціював Тромб і Зеля і сприяли тому щоб сша повністю заблокували Україні всю допомогу. Але як бачите до ''міру'' ці переговори не привели. Ось до чого призводять ваші заклики до ''переговорів''.
29.05.2026 10:19 Ответить
І замітьте, що у московського режиму типова поведінка маніяка. Московські людоїди спочатку вбивають побільше мирних людей а потім заявляють щоб з ними поговорили. Це тактика серійних вбивць, після вбивства відразу бігти купувати газету і насолоджуватися як всі про вбивцю говорять. Від цього у вбивці і маніяка підвищується ендорфіни і жага до ще більших звірств. Знадайте яка в московських людоїдів була істерика коли Байден відмовився від переговорів з рашистами а Зеля ввів закон про заборону переговорів з московськими людоїдами. Тоді Ху'йло сиділо всране в своєму бункері обісцяне і просило бодай когось даже папуасів із африки приїхати і поговорити з ним. Ще б трохи і воно б повісилося б. Зате при Тромбі іякий знову випустив Ху'йла в світ переговорів у Ху'йла відкрилося нове дихання і азарт
29.05.2026 10:29 Ответить
Ну і пнх зі своїми переговорами, під@ри...😡
29.05.2026 10:19 Ответить
Может всё-таки таурусы будут переговаривается?!?!
29.05.2026 10:19 Ответить
А що якщо Тауруси це такіж Фламіндічи. Чи в Германії нема своїх Штілерманов?
29.05.2026 10:30 Ответить
стороною конфлікту є Московія..
залученість ЄС, як "сторони конфлікту" значно менша чим Іран чи КНДР , і навіть менше чим хитрожопий Китай, що виступають усі на боці терориста-педофіла-людожера *****..
29.05.2026 10:20 Ответить
може ЄС як "сторона конфлікту" закриє нарешті наглухо для підарських корит Датські та Балтійські протоки?!
війна як ніяк
29.05.2026 10:21 Ответить
до речі нявкі вже зборонили в'їзд в США?
бабушка і уси це так імпозантно....
ах да, в нас же доня
29.05.2026 10:22 Ответить
... гандон з усіками.
29.05.2026 10:26 Ответить
Підари конфлікту ще не готові до перемовини,ще не дозріли болотні вурдалаки і кремлівські таракани.
29.05.2026 10:27 Ответить
Піська,йди на хер.
29.05.2026 10:28 Ответить
А що тут такого?
Та все правильно він сказав.
Просто згадайте ультиматуми ***** перед повномасштабним вторгненням (та й після того, в 2024-му, в 2025-му), де він викочував претензії Євросоюзу вкупі з НАТО та Україною, мовляв, "заберайтесь геть до кордонів варшавського договору 1991 року". Так, він воює з НАТО і євросоюзом. Так, воює поки що на території України. Хіба що - виділяє з числа країн НАТО та ЄС тих своїх союзників-сателітів, тобто, зрадників, з якими ПОКИ ЩО воювати не збирається: США, Угорщину, Словаччину.

До речі, як сторона конфлікту, і Україна, і НАТО, і Євросоюз повинні мати місце за столом переговорів. А, коли касапи не хочуть когось з них - то це означає, зо вони хочуть ще повоювати, і нічого іншого.

Ну, значить, війна продовжується.
29.05.2026 10:31 Ответить
кацапи об,являють війну ЄС? чи вона буде продовженням "ес ве о"?
29.05.2026 10:35 Ответить
невідомий вова роботу робить, збиває волну
я б не заважав цьому обсірону...
29.05.2026 10:35 Ответить
ЄС буде стороною конфлікту, коли буде наносити ракетні удари по роісє.
29.05.2026 10:36 Ответить
тут головне питання "когда"?
29.05.2026 10:38 Ответить
Путіну сказали, що вони перемагають. Тому все буде по-старому. Російські аналітики аналізують розумові здібності, сортірні травневі та пасхальні, оманські домовленності нашого Верховного Головнокомандуючого та не розуміють, чому ми досі не програли.
29.05.2026 10:39 Ответить
між іншим доня теж фігурист...
ну місцями
29.05.2026 10:42 Ответить
ісландія, гренландія, мексікано чи Канада ніхто про вас не забув...
відклали на чяс...
29.05.2026 10:48 Ответить
Це тобі трампонутий казав, так ці країни його відверто послали....
29.05.2026 10:54 Ответить
це не мій трампуватий - це твій.
і вова теж не мій, а твій...
29.05.2026 11:02 Ответить
 
 