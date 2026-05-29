В Кремле считают, что Евросоюз не может выступать посредником в мирных переговорах.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"ЕС является стороной конфликта и не может выступать посредником в переговорах с Киевом", - цитируют его российские пропагандисты.

По мнению Пескова, полный отказ от диалога с РФ является "самой большой ошибкой Брюсселя, это причина тупика, в который зашли дипломатические отношения".

Читайте: Не нужно спешить за стол переговоров на условиях РФ, - глава МИД Швеции Стенергард

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.

В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

Читайте: Без США нереалистично добиться прекращения российской агрессии, - Сибига