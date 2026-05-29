ЕС является "стороной конфликта", поэтому не может быть посредником в переговорах, - Песков
В Кремле считают, что Евросоюз не может выступать посредником в мирных переговорах.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"ЕС является стороной конфликта и не может выступать посредником в переговорах с Киевом", - цитируют его российские пропагандисты.
По мнению Пескова, полный отказ от диалога с РФ является "самой большой ошибкой Брюсселя, это причина тупика, в который зашли дипломатические отношения".
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
- В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.
..Но Путин успешнее - и в этом все дело. За три последних месяца российские войска на СВО вышли к окрестностям коровника...
залученість ЄС, як "сторони конфлікту" значно менша чим Іран чи КНДР , і навіть менше чим хитрожопий Китай, що виступають усі на боці терориста-педофіла-людожера *****..
Та все правильно він сказав.
Просто згадайте ультиматуми ***** перед повномасштабним вторгненням (та й після того, в 2024-му, в 2025-му), де він викочував претензії Євросоюзу вкупі з НАТО та Україною, мовляв, "заберайтесь геть до кордонів варшавського договору 1991 року". Так, він воює з НАТО і євросоюзом. Так, воює поки що на території України. Хіба що - виділяє з числа країн НАТО та ЄС тих своїх союзників-сателітів, тобто, зрадників, з якими ПОКИ ЩО воювати не збирається: США, Угорщину, Словаччину.
До речі, як сторона конфлікту, і Україна, і НАТО, і Євросоюз повинні мати місце за столом переговорів. А, коли касапи не хочуть когось з них - то це означає, зо вони хочуть ще повоювати, і нічого іншого.
