Риторика РФ стала гораздо острее, – спецслужбы Литвы

Департамент государственной безопасности Литвы отмечает все более агрессивную и радикальную риторику России.

Об этом заявил глава ведомства Ремигиюс Бридикис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Более острая риторика

В то же время Бридикис отметил, что конвенционная военная угроза в ближайшее время остается низкой, и общий уровень угрозы в стране не повысился.

"В определенном смысле риторика (уровень угрозы) усилилась, поскольку она становится более агрессивной, а цели, на которые она нацелена, и угрожающие заявления и действия, которыми в таком случае угрожает противник, — они более радикальны. В целом, я бы не сказал, что уровень угрозы повысился, но риторика стала гораздо острее", – заявил глава ведомства.

Информационные операции РФ

По его словам, на фоне трудностей, с которыми Россия сталкивается на поле боя в Украине, активизируются информационные операции против Литвы и других стран Балтии, направленные на уменьшение поддержки Киева, а также на то, чтобы вызвать сомнения относительно безопасности страны.

"Мы должны понимать, что, во-первых, против нас ведется информационная операция, направленная на оказание давления с целью заставить нас отказаться от поддержки Украины или ограничить ее, поскольку Украина сейчас активна в военном смысле, и это болезненно для России (...). Цель – усилить напряженность, чтобы мы отказались от (поддержки Украины) и сами начали сомневаться в своей безопасности, поддерживая Украину. Это также может быть частью более широкого плана, от которого мы тоже не отказываемся – в информационном поле, под давлением, можно организовать определенные провокации под видом информационного фона и угроз", – сказал он.

Бридикис подчеркнул, что ситуации могут быть самыми разнообразными.

"Но в данном случае, с одной стороны, важно то, что видит противник, что он планирует делать. С другой стороны, важно, насколько мы подготовлены. И в данном случае неважно, чьи беспилотники летают на нашей территории и в каком направлении, главное – контролировать свое пространство и уметь управлять ситуацией", – добавил он.

Гострий вереск буває, коли яйця дверима защемить.
27.05.2026 19:35 Ответить
Риторика РФ стала набагато гострішою істеричнішою. 🤔
27.05.2026 19:38 Ответить
Така риторика гостра, була і перед совдепії!!
27.05.2026 19:40 Ответить
Ото й подивимося, як виконуватиметься т.зв. "5 стаття статуту НАТО "...
27.05.2026 19:44 Ответить
китай задає тон і гучність вскукарєків кремлівської пітушні.більше у них нема козирів.
27.05.2026 19:44 Ответить
И коррупция в Украине становыться дэдали квитучоью.
27.05.2026 19:54 Ответить
Подзвонив ***** кабаєвій))"Я як прийду,як ...встромлю!"))"Пийдеш,встромиш вушну паличку в вухо,і заснеш на дивані ,як і минулого разу!Альфавідсамєц!"))
27.05.2026 20:05 Ответить
лютого звіра ранили... він ричить ще більше... сам від страху і з надією, що когось залякає....
27.05.2026 20:08 Ответить
Щур починає кидатись.
27.05.2026 21:04 Ответить
 
 