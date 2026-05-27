Риторика РФ стала гораздо острее, – спецслужбы Литвы

Департамент государственной безопасности Литвы отмечает все более агрессивную и радикальную риторику России.

Об этом заявил глава ведомства Ремигиюс Бридикис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Более острая риторика

В то же время Бридикис отметил, что конвенционная военная угроза в ближайшее время остается низкой, и общий уровень угрозы в стране не повысился.

"В определенном смысле риторика (уровень угрозы) усилилась, поскольку она становится более агрессивной, а цели, на которые она нацелена, и угрожающие заявления и действия, которыми в таком случае угрожает противник, — они более радикальны. В целом, я бы не сказал, что уровень угрозы повысился, но риторика стала гораздо острее", – заявил глава ведомства.

Информационные операции РФ

По его словам, на фоне трудностей, с которыми Россия сталкивается на поле боя в Украине, активизируются информационные операции против Литвы и других стран Балтии, направленные на уменьшение поддержки Киева, а также на то, чтобы вызвать сомнения относительно безопасности страны.

"Мы должны понимать, что, во-первых, против нас ведется информационная операция, направленная на оказание давления с целью заставить нас отказаться от поддержки Украины или ограничить ее, поскольку Украина сейчас активна в военном смысле, и это болезненно для России (...). Цель – усилить напряженность, чтобы мы отказались от (поддержки Украины) и сами начали сомневаться в своей безопасности, поддерживая Украину. Это также может быть частью более широкого плана, от которого мы тоже не отказываемся – в информационном поле, под давлением, можно организовать определенные провокации под видом информационного фона и угроз", – сказал он.

Бридикис подчеркнул, что ситуации могут быть самыми разнообразными.

"Но в данном случае, с одной стороны, важно то, что видит противник, что он планирует делать. С другой стороны, важно, насколько мы подготовлены. И в данном случае неважно, чьи беспилотники летают на нашей территории и в каком направлении, главное – контролировать свое пространство и уметь управлять ситуацией", – добавил он.

