Новини
Риторика РФ стала набагато гострішою, - спецслужби Литви

Департамент державної безпеки Литви відзначає дедалі агресивнішу та радикальнішу риторику Росії.

Про це заявив глава відомства Ремігіюс Брідікіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Гостріша риторика

Водночас Брідікіс зауважив, що конвенційна військова загроза найближчим часом залишається низькою, і загальний рівень загрози в країні не підвищився.

"У певному сенсі риторика (рівень загрози) посилилася, оскільки вона стає агресивнішою, а цілі, на які вона націлена, та загрозливі заяви й дії, якими в такому випадку погрожує противник, – вони радикальніші. Загалом, я б не сказав, що рівень загрози підвищився, але риторика стала набагато гострішою", – заявив глава відомства.

Інформаційні операції РФ

За його словами, на тлі труднощів, з якими Росія стикається на полі бою в Україні, активізуються інформаційні операції проти Литви та інших країн Балтії, спрямовані на зменшення підтримки Києва, а також щоб викликати сумніви щодо безпеки країни.

"Ми повинні розуміти, що, по-перше, проти нас ведеться інформаційна операція, спрямована на здійснення тиску з метою змусити нас відмовитися від підтримки України або обмежити її, оскільки Україна зараз активна у військовому сенсі, і це болісно для Росії (...). Мета – посилити напруженість, щоб ми відмовилися від (підтримки України), і самі почали б сумніватися у своїй безпеці, підтримуючи Україну. Це також може бути частиною ширшого плану, від якого ми теж не відмовляємося – в інформаційному полі, під тиском, можна організувати певні провокації під виглядом інформаційного тла та загроз ", – сказав він.

Брідікіс наголосив, що ситуації можуть бути найрізноманітнішими.

"Але в цьому випадку, з одного боку, важливо те, що бачить супротивник, що він планує робити. З іншого боку, важливо, наскільки ми підготовлені. І в цьому випадку неважливо, чиї безпілотники літають на нашій території і в якому напрямку, головне – контролювати свій простір і вміти керувати ситуацією", - додав він.

Гострий вереск буває, коли яйця дверима защемить.
27.05.2026 19:35 Відповісти
Риторика РФ стала набагато гострішою істеричнішою. 🤔
27.05.2026 19:38 Відповісти
Така риторика гостра, була і перед совдепії!!
27.05.2026 19:40 Відповісти
Ото й подивимося, як виконуватиметься т.зв. "5 стаття статуту НАТО "...
27.05.2026 19:44 Відповісти
китай задає тон і гучність вскукарєків кремлівської пітушні.більше у них нема козирів.
27.05.2026 19:44 Відповісти
И коррупция в Украине становыться дэдали квитучоью.
27.05.2026 19:54 Відповісти
Подзвонив ***** кабаєвій))"Я як прийду,як ...встромлю!"))"Пийдеш,встромиш вушну паличку в вухо,і заснеш на дивані ,як і минулого разу!Альфавідсамєц!"))
27.05.2026 20:05 Відповісти
лютого звіра ранили... він ричить ще більше... сам від страху і з надією, що когось залякає....
27.05.2026 20:08 Відповісти
 
 