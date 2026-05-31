В Естонії 67 відсотків громадян підтримують допомогу Україні
Майже дві третини мешканців Естонії підтримують подальшу допомогу Україні у протидії російській агресії.
Про це повідомляє Естонська національна телерадіомовна компанія на яку посилається Цензор.НЕТ.
Підтримка України залишається стабільною
Згідно з дослідженням, що було проведене на замовлення Міністерства оборони Естонії, 67% опитаних виступають за продовження підтримки України. Цей показник не змінився порівняно з минулим роком.
Серед етнічних естонців рівень підтримки значно вищий і становить 80%. Водночас серед представників інших національностей цей показник складає 41%.
Готовність до оборони та спротиву
Дослідження також показало, що дві третини громадян вважають, що країна має витрачати на оборону не менше, ніж зараз, або навіть більше.
Понад 60% респондентів заявили про готовність захищати країну в межах своїх можливостей.
Ще 81% опитаних переконані, що Естонія повинна чинити опір у разі нападу, незалежно від обставин.
Опитування провела компанія Kantar Emor у березні 2026 року. У ньому взяли участь 1372 мешканці країни віком від 15 до 74 років.
