В Естонії 67 відсотків громадян підтримують допомогу Україні

Майже дві третини мешканців Естонії підтримують подальшу допомогу Україні у протидії російській агресії.

Про це повідомляє Естонська національна телерадіомовна компанія.

Підтримка України залишається стабільною

Згідно з дослідженням, що було проведене на замовлення Міністерства оборони Естонії, 67% опитаних виступають за продовження підтримки України. Цей показник не змінився порівняно з минулим роком.

Серед етнічних естонців рівень підтримки значно вищий і становить 80%. Водночас серед представників інших національностей цей показник складає 41%.

Готовність до оборони та спротиву

Дослідження також показало, що дві третини громадян вважають, що країна має витрачати на оборону не менше, ніж зараз, або навіть більше.

Понад 60% респондентів заявили про готовність захищати країну в межах своїх можливостей.

Ще 81% опитаних переконані, що Естонія повинна чинити опір у разі нападу, незалежно від обставин.

Опитування провела компанія Kantar Emor у березні 2026 року. У ньому взяли участь 1372 мешканці країни віком від 15 до 74 років.

