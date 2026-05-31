В Естонії 67 відсотків громадян підтримують допомогу Україні

Естонія підтримує надання допомоги Україні

Майже дві третини мешканців Естонії підтримують подальшу допомогу Україні у протидії російській агресії.

Про це повідомляє Естонська національна телерадіомовна компанія на яку посилається Цензор.НЕТ.

Підтримка України залишається стабільною

Згідно з дослідженням, що було проведене на замовлення Міністерства оборони Естонії, 67% опитаних виступають за продовження підтримки України. Цей показник не змінився порівняно з минулим роком.

Серед етнічних естонців рівень підтримки значно вищий і становить 80%. Водночас серед представників інших національностей цей показник складає 41%.

Готовність до оборони та спротиву

Дослідження також показало, що дві третини громадян вважають, що країна має витрачати на оборону не менше, ніж зараз, або навіть більше.

Понад 60% респондентів заявили про готовність захищати країну в межах своїх можливостей.

Ще 81% опитаних переконані, що Естонія повинна чинити опір у разі нападу, незалежно від обставин.

Опитування провела компанія Kantar Emor у березні 2026 року. У ньому взяли участь 1372 мешканці країни віком від 15 до 74 років.

  • Раніше ми писали, що в Україні протестували естонський дрон-перехоплювач P4P з ракетним прискорювачем.

Місцеві кацапи чекають єдінокровних братьєв!
31.05.2026 18:28 Відповісти
Лише дебіли з них. Хто має клепку, розуміє, що уРодіну краще любити здалеку.
31.05.2026 18:57 Відповісти
Небагато. Що тоді чекати від умовної Франції?
31.05.2026 18:31 Відповісти
Ти не забувай, що у Франції немає такого відсотка кацапні, як в Естонії...Вони, в Естонії, складають майже 24% населення. Додай ще "манкуртів", "русскаязичних"...
31.05.2026 18:45 Відповісти
Понад 60% респондентів заявили про готовність захищати Эстонию в межах своїх можливостей. Джерело: https://censor.net/ua/n4005988 Окей, а как насчет процента желающих защищать Украину? Процент такой же, как во Франции?
31.05.2026 18:51 Відповісти
Складається враження, що ЗЕ грає в шахи з Путіним: чий хід? Ціна цієї жалюгідної гри - людські життя, кров, руйнування... А розуму, щоб покласти край цій кривавій війні, просто немає, лише інтерес до траншів - більше ні куя... Підтримка - це чудово, але цього недостатньо: люди хочуть миру, а не співчуття...
31.05.2026 19:11 Відповісти
 
 