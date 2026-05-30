Естонія розгорнула перші системи виявлення дронів на кордоні з РФ

В Естонії встановили перші стаціонарні системи виявлення та моніторингу безпілотників на трьох ділянках сухопутного кордону з Росією на південному сході країни. До кінця року влада планує розгорнути аналогічні комплекси вздовж усієї східної межі держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Естонії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підвищує відчуття безпеки для всієї Європи

"Перші пристрої вже встановлені та працюють. Це лише початок: ми рухаємося до створення мережі, яка охопить усю Естонію. Нещодавні інциденти з дронами показують, що ми реалістично оцінили ризики та ретельно планували розвиток наших можливостей. Наш східний кордон добре захищений, а посилення спроможностей у сфері боротьби з безпілотниками підвищує відчуття безпеки для всієї Європи", – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Читайте також: Естонія готова до можливої агресії РФ краще, ніж НАТО в цілому, - міністр оборони Певкур

29 травня міністр відвідав ділянку східного кордону поблизу так званого Саатсеського чобота, де ознайомився з перебігом будівельних робіт та встановленням систем моніторингу вздовж річки Піуза.

У районах, де стаціонарне обладнання ще не встановлене або є потреба в посиленому контролі, Департамент поліції та прикордонної охорони продемонстрував роботу нових мобільних систем спостереження.

Читайте: НАТО готує нову систему командування для захисту Балтії у разі конфлікту з РФ

Оснащення нових ділянок триває

За словами Таро, можливості охорони кордону постійно зростають, а будівництво та модернізація інфраструктури відбуваються відповідно до графіка або навіть із випередженням плану.

Наразі Департамент поліції та прикордонної охорони продовжує закупівлю обладнання для наступних ділянок кордону та підготовку до його встановлення.

Що передувало?