Эстония развернула первые системы обнаружения дронов на границе с РФ

В Эстонии установили первые стационарные системы обнаружения и мониторинга беспилотников на трех участках сухопутной границы с Россией на юго-востоке страны. До конца года власти планируют развернуть аналогичные комплексы вдоль всей восточной границы государства.

Как сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщило Министерство внутренних дел Эстонии.

«Первые устройства уже установлены и работают. Это только начало: мы движемся к созданию сети, которая охватит всю Эстонию. Недавние инциденты с дронами показывают, что мы реалистично оценили риски и тщательно планировали развитие наших возможностей. Наша восточная граница хорошо защищена, а усиление возможностей в сфере борьбы с беспилотниками повышает чувство безопасности для всей Европы», — заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

29 мая министр посетил участок восточной границы вблизи так называемого Саатсеского сапога, где ознакомился с ходом строительных работ и установкой систем мониторинга вдоль реки Пиуза.

В районах, где стационарное оборудование еще не установлено или есть потребность в усиленном контроле, Департамент полиции и пограничной охраны продемонстрировал работу новых мобильных систем наблюдения.

Оснащение новых участков продолжается

По словам Таро, возможности охраны границы постоянно растут, а строительство и модернизация инфраструктуры проходят в соответствии с графиком или даже с опережением плана.

В настоящее время Департамент полиции и пограничной охраны продолжает закупку оборудования для следующих участков границы и подготовку к его установке.

