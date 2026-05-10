Рівень недовіри до Зеленського перевищив довіру, - Железняк. ІНФОГРАФІКА

Попри регулярні спроби втримати рейтинг Володимира Зеленського за рахунок платників податків, соціологія показує для Банкової дуже тривожні цифри.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Зеленський неодноразово ініціював "роздачу коштів із бюджету". Йдеться про кешбеки, "тисячі", нові виплати

"Ось в цей графік я вірю. Це березень 2026-го, і головне опитування не по телефону, а face to face. Не бачу я абсолютно ніякого вже шляху змінити ситуацію, єдине що будуть заливати і далі грошима з бюджету весь цей популізм хоча б, щоб далі не пішло вниз….", - зазначив він.

"А закінчиться це тоді, коли хтось приїде і покаже Президенту що навіть вже кешбек ані з економічної точки зору, ані з рейтингу вже не працює. Точніше працює в мінус. Як, до речі, і всі "прості рішення", які ми спостерігаємо 7 років", - додав нардеп.

Втім він не уточнив, яка саме соціологічна група проводила опитування, а графік - із закритої соціології, яку Железняк публікує у "обрізаному форматі".

Згідно з опублікованим графіком, не довіряють главі держави на 0,5% більше українців, ніж довіряють йому.

