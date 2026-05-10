Рівень недовіри до Зеленського перевищив довіру, - Железняк. ІНФОГРАФІКА
Попри регулярні спроби втримати рейтинг Володимира Зеленського за рахунок платників податків, соціологія показує для Банкової дуже тривожні цифри.
Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що Зеленський неодноразово ініціював "роздачу коштів із бюджету". Йдеться про кешбеки, "тисячі", нові виплати
"Ось в цей графік я вірю. Це березень 2026-го, і головне опитування не по телефону, а face to face. Не бачу я абсолютно ніякого вже шляху змінити ситуацію, єдине що будуть заливати і далі грошима з бюджету весь цей популізм хоча б, щоб далі не пішло вниз….", - зазначив він.
"А закінчиться це тоді, коли хтось приїде і покаже Президенту що навіть вже кешбек ані з економічної точки зору, ані з рейтингу вже не працює. Точніше працює в мінус. Як, до речі, і всі "прості рішення", які ми спостерігаємо 7 років", - додав нардеп.
Втім він не уточнив, яка саме соціологічна група проводила опитування, а графік - із закритої соціології, яку Железняк публікує у "обрізаному форматі".
Згідно з опублікованим графіком, не довіряють главі держави на 0,5% більше українців, ніж довіряють йому.
Це іпсо проти дінастіі ларьочніка
Назва організації, що проводила опитування.
Замовник опитування (хто платив за дослідження).
Час проведення (точні дати збору даних).
Територія охоплення (вся Україна, конкретна область чи місто).
Розмір вибірки (кількість опитаних осіб).....
0.25%, ойц , пардоньте, ноль целых, .уй десятых.