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Новини Опитування про довіру
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Зеленському не довіряють більше, ніж довіряють: опитування SOCIS

ПЗеленському не довіряють українці

Більшість українців не довіряють президентові Володимиру Зеленському.

За даними опитування, SOCIS, на Зеленського не покладаються 49,1% респондентів, тоді як довіряють лише 46,3%, повідомляє Цензор.НЕТ.

Натомість найбільше довіри серед українців отримують колишній головнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний та ексглава ГУР, очільник Офісу Президента Кирило Буданов.

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Зеленський програє в рейтингу довіри

Згідно з опитуванням, Валерію Залужному довіряють 61,6% опитаних, тоді як недовіра становить 31,1%. Кирило Буданов отримав схожі показники — 60,3% довіри та 29% недовіри.

Володимир Зеленський у цьому контексті опинився на третьому місці, і вперше від початку року показник недовіри до нього перевищив рівень довіри.

"Рейтинг довіри демонструє, що українці більше покладаються на військових і дипломатів у кризових питаннях, ніж на політичних лідерів", — зазначають соціологи SOCIS.

Рейтинг довіри
Фото: SOCIS

Методика опитування та охоплення

Опитування проводилося 12–18 березня 2026 року серед 1204 респондентів. Статистична похибка вибірки складає ±2,5%.

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Автор: 

Буданов Кирило (639) Зеленський Володимир (28224) опитування (2207) рейтинг (1720) Залужний Валерій (805)
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Топ коментарі
+65
Ця вражина ламаного гроша не варта, а йому ще й хтось довіряє! Що з мізками цих людей, які і тепер не бачать, що натворив зеленський?
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26.03.2026 20:50 Відповісти
+50
Рідкісна паскуда цей Зеленський...
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26.03.2026 20:51 Відповісти
+44
Забули ще опитати щодо довіри до зеленського, отих вагнерівців та беркутівців, що убивали Українців, а зеленський їх врятував від Українців!!
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26.03.2026 20:49 Відповісти

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