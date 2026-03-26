Зеленському не довіряють більше, ніж довіряють: опитування SOCIS
Більшість українців не довіряють президентові Володимиру Зеленському.
За даними опитування, SOCIS, на Зеленського не покладаються 49,1% респондентів, тоді як довіряють лише 46,3%, повідомляє Цензор.НЕТ.
Натомість найбільше довіри серед українців отримують колишній головнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний та ексглава ГУР, очільник Офісу Президента Кирило Буданов.
Зеленський програє в рейтингу довіри
Згідно з опитуванням, Валерію Залужному довіряють 61,6% опитаних, тоді як недовіра становить 31,1%. Кирило Буданов отримав схожі показники — 60,3% довіри та 29% недовіри.
Володимир Зеленський у цьому контексті опинився на третьому місці, і вперше від початку року показник недовіри до нього перевищив рівень довіри.
"Рейтинг довіри демонструє, що українці більше покладаються на військових і дипломатів у кризових питаннях, ніж на політичних лідерів", — зазначають соціологи SOCIS.
Методика опитування та охоплення
Опитування проводилося 12–18 березня 2026 року серед 1204 респондентів. Статистична похибка вибірки складає ±2,5%.
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