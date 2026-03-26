Зеленскому не доверяют больше, чем доверяют: опрос SOCIS
Большинство украинцев не доверяют президенту Владимиру Зеленскому.
По данным опроса SOCIS, на Зеленского не полагаются 49,1% респондентов, тогда как доверяют ему лишь 46,3%, сообщает Цензор.НЕТ.
Зато наибольшее доверие среди украинцев пользуются бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный и экс-глава ГУР, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.
Зеленский проигрывает в рейтинге доверия
Согласно опросу, Валерию Залужному доверяют 61,6% опрошенных, тогда как недоверие составляет 31,1%. Кирилл Буданов получил схожие показатели — 60,3% доверия и 29% недоверия.
Владимир Зеленский в этом контексте оказался на третьем месте, и впервые с начала года показатель недоверия к нему превысил уровень доверия.
"Рейтинг доверия демонстрирует, что украинцы больше полагаются на военных и дипломатов в кризисных вопросах, чем на политических лидеров", — отмечают социологи SOCIS.
Методика опроса и охват
Опрос проводился 12–18 марта 2026 года среди 1204 респондентов. Статистическая погрешность выборки составляет ±2,5%.
Ненародився ще такий...
Или Зеленский хороший во всем виноват Порошенко.
Или Зеленский плохой а Порошенко хороший.
Или все плохие- никто не хочет разбираться ,и понимать что все молодцы и на своем месте.Просто враг большой..Поэтому тяжело и дело не в Зеленском и Порошенко..
Вони намалюють скільки треба!
Да і логічним було б з початку провести вибори в ВР... а пост преза упразднити і обирати премьєра в ВР ...от тоді і був би сформован уряд з компетентних патриотів, а не сірих лошадок ... міністри - обов'язково з числа депів... а на їх місце прийде наступний по списку партії в том окрузі...
Якщо деп вирішить вийти із фракції і перейти в іншу або стати "незалежним" то автоматично позбавляється мандату адже його обирали від конкретной партії...
виборчий кодекс потребує фундаментального вдосконалення і змін. Саме ці питання мають бути сьогодні на повестці дня, а не якісь там рейтинги.
Важливі конкретні программи, ініціативи, а не голі призвища. Программа - це не лозунги, а конкретні цілі, джерела, механізми і засоби їх реалізації.
Якщо программа буде відповідати очікуванням виборця, то і рейтинг керманича піде в гору. Досить вже котів в мішку і звучних розкручених призвіщ.
Олег Леусенко
З настроїв людей на вулиці рейтинг очолять Залужний і Порошенко і їх виберуть, коли прийдуть голосувати, хоч як куплені соціологи не виконували волю влади, кому які писати відсотки.