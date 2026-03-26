Зеленскому не доверяют больше, чем доверяют: опрос SOCIS

Украинцы не доверяют Зеленскому

Большинство украинцев не доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

По данным опроса SOCIS, на Зеленского не полагаются 49,1% респондентов, тогда как доверяют ему лишь 46,3%, сообщает Цензор.НЕТ.

Зато наибольшее доверие среди украинцев пользуются бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный и экс-глава ГУР, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

Зеленский проигрывает в рейтинге доверия

Согласно опросу, Валерию Залужному доверяют 61,6% опрошенных, тогда как недоверие составляет 31,1%. Кирилл Буданов получил схожие показатели — 60,3% доверия и 29% недоверия.

Владимир Зеленский в этом контексте оказался на третьем месте, и впервые с начала года показатель недоверия к нему превысил уровень доверия.

"Рейтинг доверия демонстрирует, что украинцы больше полагаются на военных и дипломатов в кризисных вопросах, чем на политических лидеров", — отмечают социологи SOCIS.

Рейтинг доверия
Фото: SOCIS

Методика опроса и охват

Опрос проводился 12–18 марта 2026 года среди 1204 респондентов. Статистическая погрешность выборки составляет ±2,5%.

Топ комментарии
+19
Забули ще опитати щодо довіри до зеленського, отих вагнерівців та беркутівців, що убивали Українців, а зеленський їх врятував від Українців!!
26.03.2026 20:49 Ответить
+18
Ця вражина ламаного гроша не варта, а йому ще й хтось довіряє! Що з мізками цих людей, які і тепер не бачать, що натворив зеленський?
26.03.2026 20:50 Ответить
+18
Рідкісна паскуда цей Зеленський...
26.03.2026 20:51 Ответить
Забули ще опитати щодо довіри до зеленського, отих вагнерівців та беркутівців, що убивали Українців, а зеленський їх врятував від Українців!!
26.03.2026 20:49 Ответить
Та ті що довіряють, недалеко від них втекли!
26.03.2026 21:07 Ответить
Гроші замість на війну:

26.03.2026 21:23 Ответить
У нас люди після церкви кишені перевіряють, про яку довіру президенту ви тут кажете взагалі?
Ненародився ще такий...
26.03.2026 20:50 Ответить
Ця вражина ламаного гроша не варта, а йому ще й хтось довіряє! Що з мізками цих людей, які і тепер не бачать, що натворив зеленський?
показать весь комментарий
26.03.2026 20:50 Ответить
Рідкісна паскуда цей Зеленський...
показать весь комментарий
26.03.2026 20:51 Ответить
Ну, як паскуда? Звичайний зрадник за ст.111...
26.03.2026 21:57 Ответить
таке враження що дві контори опитували два різні народи.....
26.03.2026 20:52 Ответить
Дуже смішно читати це опитування Бо вказуються там особи ЯКІ АБСОЛЮТНО НУЛЬОВІ ,Ну а давіра,чи недовіра,то гадання баранів ,та хворим. Бо довіряти людям,які постійно брешуть --це діагноз Таких не вилікує ні одна бомба яка падає на їхні голови.
26.03.2026 20:52 Ответить
Выборы сильно просрочены. Плевать Зегевара хотел на те рейтинги.
26.03.2026 20:53 Ответить
Зараз почали розпіарювати Будвангу
26.03.2026 20:53 Ответить
Наверно это некрасиво но Большинство очень Тупы.
Или Зеленский хороший во всем виноват Порошенко.
Или Зеленский плохой а Порошенко хороший.
Или все плохие- никто не хочет разбираться ,и понимать что все молодцы и на своем месте.Просто враг большой..Поэтому тяжело и дело не в Зеленском и Порошенко..
26.03.2026 20:54 Ответить
нічого смішного нема у ваших порівняннях ...не змазуйте нікчемність зеленського . Порошенко дав Мир і віру у захист ,добробут , зеленський зруйнував все і навіть військову промисловість ...відкрив Чонгар , при вході до київської обл.його ловили вже до літовища , це дешове ,торчково безголове зелене чмо ...
26.03.2026 21:03 Ответить
Прокачують електорат різні СОСІСи чи сосуни
26.03.2026 20:55 Ответить
Було б дивно, аби на сьогоднішний час було б по іншому. Хоча із нашим нарідом...
26.03.2026 20:56 Ответить
Насправді обидва Владіміра дуже схожі типажі, які довели свої країни до краху.
26.03.2026 20:57 Ответить
Випускайте КМІС.
Вони намалюють скільки треба!
26.03.2026 20:57 Ответить
**** кончена!!
26.03.2026 21:30 Ответить
Прибити ту суку -- вже буде зроблено ше один крок до Перемоги над кацапією.
26.03.2026 22:02 Ответить
Курва вже готується спихнути всю провину за поразку у війні на громадян України.
26.03.2026 22:03 Ответить
Ця ку...ва зробила хаб на Чонгарі,замість мінних полів.Збиралась торгувани з парашинським Кримом.
26.03.2026 21:56 Ответить
Опитали всього 1204 людей, як і в інших опитуваннях, де не більше 1000. Яка це частина населення? Швидше за все одних і тих же опитують.Не варто звертати уваги і витрачати свої емоції на ці марення.Особливо, що Свириденко, Усик та інші, гідніші за Порошенка. Це лише психологічний тиск.
26.03.2026 20:58 Ответить
Причому конкретних, відомих, а не анонімних.
26.03.2026 21:13 Ответить
Дехто вже промив мізки від лайна, але кончені 46,3% все ще з засраними мізками. Як і ті дебіли, що довіряють дружбану і подєльніку херпіду. Бідна Україна, якщо це зелене бидло припреться на вибори.
26.03.2026 21:02 Ответить
Ви зайдіть в тредс там таке відчуття наче в болото брудне окунувся! Одна половина ненавидить ухилянтів і обожнює тцк інша половина за зе🤦, це або боти (що я сумніваюся) або дебіли повні, тупо звідти видалився
26.03.2026 21:42 Ответить
Якщо зараз повернути (хоч на місяць) командувати ЗСУ Залужного, то Валерію Залужному будуть довіряють 90%.
26.03.2026 21:02 Ответить
Сумнівне твердження
26.03.2026 21:10 Ответить
Та які там проценти? Хто довіряє цьому босяку?
26.03.2026 21:06 Ответить
Мабуть ті, котрі зомбімарафон регулярно дивляться,
26.03.2026 22:04 Ответить
Юзіка Корявченкова ще треба додати в список.
26.03.2026 21:29 Ответить
та невже? Куди ж подівались ті 13,5 мільйонів? Різко прозріли? А чого ж до 2019-го його лайном з тєлєвізора харчувались?
26.03.2026 21:10 Ответить
Частина загинула в окопах, частина за кордоном, частина сзч ну і частина з бронею і відстрочками
26.03.2026 21:50 Ответить
Та не може такого бути!!!
26.03.2026 21:10 Ответить
Вся ця соціологія - художній свист. Просто керівники не хочуть мати неприємностей, от і пишуть туфту.
26.03.2026 21:11 Ответить
зараз усілякі опитування суцільна маячня... фальстарт перед виборами... які незвісно коли відбудуться.

Да і логічним було б з початку провести вибори в ВР... а пост преза упразднити і обирати премьєра в ВР ...от тоді і був би сформован уряд з компетентних патриотів, а не сірих лошадок ... міністри - обов'язково з числа депів... а на їх місце прийде наступний по списку партії в том окрузі...
Якщо деп вирішить вийти із фракції і перейти в іншу або стати "незалежним" то автоматично позбавляється мандату адже його обирали від конкретной партії...

виборчий кодекс потребує фундаментального вдосконалення і змін. Саме ці питання мають бути сьогодні на повестці дня, а не якісь там рейтинги.

Важливі конкретні программи, ініціативи, а не голі призвища. Программа - це не лозунги, а конкретні цілі, джерела, механізми і засоби їх реалізації.

Якщо программа буде відповідати очікуванням виборця, то і рейтинг керманича піде в гору. Досить вже котів в мішку і звучних розкручених призвіщ.
26.03.2026 21:23 Ответить
Кэп і тут уточнив, дякую! Без вас ми би і не знали!
26.03.2026 21:25 Ответить
не довiряю жодному iз!
26.03.2026 21:27 Ответить
Якщо в соцопитування пхають боксера Усика, то до сраки такі опитування. Українців знову дибілізуть «парньом з народу» та «він же ж сам достатньо заробив собі грошей - красти не буде».
26.03.2026 21:28 Ответить
В цьому списку взагалі жодного призвища що заслуговує на довіру
26.03.2026 21:32 Ответить
Та невже?! А Бубачка то голий! А що заважало, наріду це в 2020 році побачити?
26.03.2026 21:39 Ответить
Як йому можна довіряти,якщо до прихода у владу на дурацькому "Вечірній квартал" порівнював Україну з "...жінкою в фільмах для дорослих",як країну Україна порівнював зі зломаним велосипедом "Україна","...я вам повертаю Україну".Гумор дебільний.Потім був злив операції"Вагнергейт",потім ігнорування попередження про вторгнення,потім були"шашлики",потім здача півдня і Маріуполя.Всі його потужні менеджери це пшик.Друзі,куми ЗЕленського які опинились при владі - корупціонери і казнокради.
26.03.2026 21:40 Ответить
НЕ 46%,А 4,6%!!!!!!ГЕТЬ ВБИВЦЮ УКРАЇНИ!!!
26.03.2026 21:51 Ответить
А до чого оці опитування?(Довіряють чи не довіряють яке це в даний момент має значення?Що змінив би рейтинг?((
26.03.2026 21:52 Ответить
Повідомте, коли додадуть пункт "довіряю Зеленському на ліхтарі" - тоді проголосую.
26.03.2026 21:59 Ответить
Мені цікаво - хто такі довбойоби, які можуть довіряти досі цій падлюці?
26.03.2026 21:59 Ответить
Дуже цікаво, але дуже брехливо. Зеленському можуть довіряти тільки ті, хто сьогодні при владі. Вийдіть на вулицю і крикніть, що Зе герой і не впевнений, що хтось не плюне у Ваш бік. Що стосується Буданова, то навіщо малювати якісь рейтинги? Він їх втопив в зеленому лайні, коли очолив офіс президента. І думаєте хтось повірить, що Терехов, якого знають в Харкові обійшов в рейтингу Порошенка, якого знає вся Україна? Це виходить, що мешканці Тернополя чи Києва будуть голосувати за Терехова? Чи Усик, носій і прихильник московської церкви в Україні? Я так розумію, що жінки розбираються в боксі? За кого приймають людей?
З настроїв людей на вулиці рейтинг очолять Залужний і Порошенко і їх виберуть, коли прийдуть голосувати, хоч як куплені соціологи не виконували волю влади, кому які писати відсотки.
26.03.2026 22:09 Ответить
 
 