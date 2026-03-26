Зеленскому не доверяют больше, чем доверяют: опрос SOCIS

Большинство украинцев не доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

По данным опроса SOCIS, на Зеленского не полагаются 49,1% респондентов, тогда как доверяют ему лишь 46,3%, сообщает Цензор.НЕТ.

Зато наибольшее доверие среди украинцев пользуются бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный и экс-глава ГУР, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

Зеленский проигрывает в рейтинге доверия

Согласно опросу, Валерию Залужному доверяют 61,6% опрошенных, тогда как недоверие составляет 31,1%. Кирилл Буданов получил схожие показатели — 60,3% доверия и 29% недоверия.

Владимир Зеленский в этом контексте оказался на третьем месте, и впервые с начала года показатель недоверия к нему превысил уровень доверия.

"Рейтинг доверия демонстрирует, что украинцы больше полагаются на военных и дипломатов в кризисных вопросах, чем на политических лидеров", — отмечают социологи SOCIS.

Фото: SOCIS

Методика опроса и охват

Опрос проводился 12–18 марта 2026 года среди 1204 респондентов. Статистическая погрешность выборки составляет ±2,5%.

