Уровень недоверия к Зеленскому превысил доверие, - Железняк. ИНФОГРАФИКА

Несмотря на регулярные попытки поддержать рейтинг Владимира Зеленского за счет налогоплательщиков, социологические опросы показывают для Банковой очень тревожные цифры.

Об этом пишет в Facebook нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Зеленский неоднократно инициировал "раздачу средств из бюджета". Речь идет о кэшбеках, "тысячах", новых выплатах.

"Вот в этот график я верю. Это март 2026-го, и главное опрос не по телефону, а face to face. Не вижу я абсолютно никакого уже пути изменить ситуацию, единственное что будут заливать и дальше деньгами из бюджета весь этот популизм хотя бы, чтобы дальше не пошло вниз…", - отметил он.

"А закончится это тогда, когда кто-то приедет и покажет Президенту, что даже кэшбэк ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения рейтинга уже не работает. Точнее, работает в минус. Как, кстати, и все "простые решения", которые мы наблюдаем 7 лет", - добавил нардеп.

Впрочем, он не уточнил, какая именно социологическая группа проводила опрос, а график - из закрытой социологии, которую Железняк публикует в "обрезанном формате".

Согласно опубликованному графику, не доверяют главе государства на 0,5% больше украинцев, чем доверяют ему.

