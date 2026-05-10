Уровень недоверия к Зеленскому превысил доверие, - Железняк. ИНФОГРАФИКА

Несмотря на регулярные попытки поддержать рейтинг Владимира Зеленского за счет налогоплательщиков, социологические опросы показывают для Банковой очень тревожные цифры.

Об этом пишет в Facebook нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Зеленский неоднократно инициировал "раздачу средств из бюджета". Речь идет о кэшбеках, "тысячах", новых выплатах.

"Вот в этот график я верю. Это март 2026-го, и главное опрос не по телефону, а face to face. Не вижу я абсолютно никакого уже пути изменить ситуацию, единственное что будут заливать и дальше деньгами из бюджета весь этот популизм хотя бы, чтобы дальше не пошло вниз…", - отметил он.

"А закончится это тогда, когда кто-то приедет и покажет Президенту, что даже кэшбэк ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения рейтинга уже не работает. Точнее, работает в минус. Как, кстати, и все "простые решения", которые мы наблюдаем 7 лет", - добавил нардеп.

Впрочем, он не уточнил, какая именно социологическая группа проводила опрос, а график - из закрытой социологии, которую Железняк публикует в "обрезанном формате".

Согласно опубликованному графику, не доверяют главе государства на 0,5% больше украинцев, чем доверяют ему.

Зеленский Владимир (24204) опрос (3005) Железняк Ярослав (593)
Топ комментарии
+74
Якщо найбільша довіра до Буданова, то не бачу підстав радіти.
10.05.2026 13:14 Ответить
+48
Призвіще не має значення, все рівно оберуть того, хто пообіцяє більше чудес і халяви, а не реальний план виходу з теперішнього піздєца
10.05.2026 13:18 Ответить
+33
Кешбэки и прочие тысячи это же просто обглоданные кости псам в пасть,мясо с которых сожрали миндичи и сахерманы,люди это прекрасно понимают,но высшая каста все ещё надеется продолжать куролесить.
10.05.2026 13:16 Ответить
Та шо ви гаварітє.
Це іпсо проти дінастіі ларьочніка
10.05.2026 17:33 Ответить
А де головний зе-лизун NNN?
10.05.2026 18:04 Ответить
Та он там, нижче вже виліз під іншим ніком Юрий Мельник #597359
10.05.2026 22:25 Ответить
А все бывшие менты ушли в тцк (шифроваться от войны).
10.05.2026 22:52 Ответить
Невдячні. Якби не Голобородько, то ми б не мали ні дронів, ні ракет, ні літаків, ні ППО, ні дерев.
10.05.2026 18:19 Ответить
Ні Єрмака, ні Міндіча, ні Татарова, ні «какая разніца»… і тому подібного
10.05.2026 20:51 Ответить
Тебе Натаньяху с его Сарой лучше
10.05.2026 22:02 Ответить
Та йому пох - за що заплатили, за те і гавкає. Демократія ж, блдь.
10.05.2026 22:27 Ответить
Якщо вірити останнім оприлюдненням, то виходить так, що управління державою було віддано на аутсорсінг купці #идів-ворюг. Чекаю пояснення від зеленого клоуна типу "ну, я не встигав робити усе: і на міжнародці фейсом торгувати, і всередині країни керувати... потоками кешу". І це б виглядало досить правдиво, але це - злочин. Якщо ж те все кацапське іпсо, ну, тоді питання до сбу - ви куди дивились?
10.05.2026 19:11 Ответить
Якщо опитування стосується політичних уподобань або виборів, Виборчий кодекс України (ст. 50) зобов'язує оприлюднювати такі дані:
Назва організації, що проводила опитування.
Замовник опитування (хто платив за дослідження).
Час проведення (точні дати збору даних).
Територія охоплення (вся Україна, конкретна область чи місто).
Розмір вибірки (кількість опитаних осіб).....
10.05.2026 19:24 Ответить
Ех, який актор залишає сцену... будемо сумувати)
10.05.2026 21:08 Ответить
Цікаво було б взнати рейтинг довіри до самого пана Железняка. Щось підсказує мені що він дууууже маленький.
10.05.2026 22:49 Ответить
25%? Враки все это. Там, внатуре, 0.25% , ойц , пардоньте, ноль целых, .уй десятых.
10.05.2026 22:49 Ответить
Єнадія, прошу терміново відилити 73 відсоткам по 50000 вечірніх тошнотиків від Зе!личного.
10.05.2026 23:54 Ответить
Тільки відверті дибіли могли довіряти цьому
11.05.2026 00:12 Ответить
