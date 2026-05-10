Уровень недоверия к Зеленскому превысил доверие, - Железняк. ИНФОГРАФИКА
Несмотря на регулярные попытки поддержать рейтинг Владимира Зеленского за счет налогоплательщиков, социологические опросы показывают для Банковой очень тревожные цифры.
Об этом пишет в Facebook нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что Зеленский неоднократно инициировал "раздачу средств из бюджета". Речь идет о кэшбеках, "тысячах", новых выплатах.
"Вот в этот график я верю. Это март 2026-го, и главное опрос не по телефону, а face to face. Не вижу я абсолютно никакого уже пути изменить ситуацию, единственное что будут заливать и дальше деньгами из бюджета весь этот популизм хотя бы, чтобы дальше не пошло вниз…", - отметил он.
"А закончится это тогда, когда кто-то приедет и покажет Президенту, что даже кэшбэк ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения рейтинга уже не работает. Точнее, работает в минус. Как, кстати, и все "простые решения", которые мы наблюдаем 7 лет", - добавил нардеп.
Впрочем, он не уточнил, какая именно социологическая группа проводила опрос, а график - из закрытой социологии, которую Железняк публикует в "обрезанном формате".
Согласно опубликованному графику, не доверяют главе государства на 0,5% больше украинцев, чем доверяют ему.
Це іпсо проти дінастіі ларьочніка
Назва організації, що проводила опитування.
Замовник опитування (хто платив за дослідження).
Час проведення (точні дати збору даних).
Територія охоплення (вся Україна, конкретна область чи місто).
Розмір вибірки (кількість опитаних осіб).....
0.25%, ойц , пардоньте, ноль целых, .уй десятых.