В Эстонии 67 процентов граждан поддерживают помощь Украине

Эстония поддерживает оказание помощи Украине

Почти две трети жителей Эстонии поддерживают дальнейшую помощь Украине в противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная компания, на которую ссылаетсяЦензор.НЕТ.

Поддержка Украины остается стабильной

Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства обороны Эстонии, 67% опрошенных выступают за продолжение поддержки Украины. Этот показатель не изменился по сравнению с прошлым годом.

Среди этнических эстонцев уровень поддержки значительно выше и составляет 80%. В то же время среди представителей других национальностей этот показатель составляет 41%.

Готовность к обороне и сопротивлению

Исследование также показало, что две трети граждан считают, что страна должна тратить на оборону не меньше, чем сейчас, или даже больше.

Более 60% респондентов заявили о готовности защищать страну в пределах своих возможностей.

Еще 81% опрошенных убеждены, что Эстония должна оказывать сопротивление в случае нападения, независимо от обстоятельств.

Опрос провела компания Kantar Emor в марте 2026 года. В нем приняли участие 1372 жителя страны в возрасте от 15 до 74 лет.

  • Ранее мы писали, что в Украине протестировали эстонский дрон-перехватчик P4P с ракетным ускорителем.

Місцеві кацапи чекають єдінокровних братьєв!
31.05.2026 18:28 Ответить
Лише дебіли з них. Хто має клепку, розуміє, що уРодіну краще любити здалеку.
31.05.2026 18:57 Ответить
Небагато. Що тоді чекати від умовної Франції?
31.05.2026 18:31 Ответить
Ти не забувай, що у Франції немає такого відсотка кацапні, як в Естонії...Вони, в Естонії, складають майже 24% населення. Додай ще "манкуртів", "русскаязичних"...
31.05.2026 18:45 Ответить
Понад 60% респондентів заявили про готовність захищати Эстонию в межах своїх можливостей. Джерело: https://censor.net/ua/n4005988 Окей, а как насчет процента желающих защищать Украину? Процент такой же, как во Франции?
31.05.2026 18:51 Ответить
Складається враження, що ЗЕ грає в шахи з Путіним: чий хід? Ціна цієї жалюгідної гри - людські життя, кров, руйнування... А розуму, щоб покласти край цій кривавій війні, просто немає, лише інтерес до траншів - більше ні куя... Підтримка - це чудово, але цього недостатньо: люди хочуть миру, а не співчуття...
31.05.2026 19:11 Ответить
 
 