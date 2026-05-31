В Эстонии 67 процентов граждан поддерживают помощь Украине

Почти две трети жителей Эстонии поддерживают дальнейшую помощь Украине в противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная компания, на которую ссылаетсяЦензор.НЕТ.

Поддержка Украины остается стабильной

Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства обороны Эстонии, 67% опрошенных выступают за продолжение поддержки Украины. Этот показатель не изменился по сравнению с прошлым годом.

Среди этнических эстонцев уровень поддержки значительно выше и составляет 80%. В то же время среди представителей других национальностей этот показатель составляет 41%.

Готовность к обороне и сопротивлению

Исследование также показало, что две трети граждан считают, что страна должна тратить на оборону не меньше, чем сейчас, или даже больше.

Более 60% респондентов заявили о готовности защищать страну в пределах своих возможностей.

Еще 81% опрошенных убеждены, что Эстония должна оказывать сопротивление в случае нападения, независимо от обстоятельств.

Опрос провела компания Kantar Emor в марте 2026 года. В нем приняли участие 1372 жителя страны в возрасте от 15 до 74 лет.

