В Україні протестували естонський дрон-перехоплювач P4P з ракетним прискорювачем. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри тестування естонського дрона-перехоплювача P4P з ракетним прискорювачем на території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник створений для перехоплення повітряних цілей на високій швидкості.

Розробкою займається естонська технологічна компанія Alatyr Group із Таллінна.

Деталі про дрон-перехоплювач P4P

За даними компанії-виробника, дрон здатен розганятися та уражати об’єкти, що рухаються зі швидкістю до 500 кілометрів на годину.

Дрон-перехоплювач призначений для вертикального зльоту та поєднує ракетні властивості з електричним мультикоптером.

Корпус має витягнуту циліндричну форму. Така конструкція забезпечує високу аеродинамічну ефективність під час швидкого горизонтального польоту.

Дрон оснащений чотирма потужними електричними двигунами, які спочатку підіймають дрон з землі, після чого вмикається ракетний прискорювач.

На відео зафіксовано етапи випробувань перехоплювача, який згодом може використовуватися бійцями ЗСУ для боротьби з ворожими безпілотниками та іншими повітряними цілями.

