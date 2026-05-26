В Украине протестировали эстонский дрон-перехватчик P4P с ракетным ускорителем. ВИДЕО

В сети появились кадры испытаний эстонского дрона-перехватчика P4P с ракетным ускорителем на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник создан для перехвата воздушных целей на высокой скорости.

Разработкой занимается эстонская технологическая компания Alatyr Group из Таллинна.

По данным компании-производителя, дрон способен разгоняться и поражать объекты, движущиеся со скоростью до 500 километров в час.

Дрон-перехватчик предназначен для вертикального взлета и сочетает ракетные свойства с электрическим мультикоптером.

Корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму. Такая конструкция обеспечивает высокую аэродинамическую эффективность во время быстрого горизонтального полета.

Дрон оснащен четырьмя мощными электрическими двигателями, которые сначала поднимают дрон с земли, после чего включается ракетный ускоритель.

На видео запечатлены этапы испытаний перехватчика, который впоследствии может использоваться бойцами ВСУ для борьбы с вражескими беспилотниками и другими воздушными целями.

