В Украине протестировали эстонский дрон-перехватчик P4P с ракетным ускорителем. ВИДЕО
Индустрия дронов
В сети появились кадры испытаний эстонского дрона-перехватчика P4P с ракетным ускорителем на территории Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник создан для перехвата воздушных целей на высокой скорости.
Разработкой занимается эстонская технологическая компания Alatyr Group из Таллинна.
Детали о дроне-перехватчике P4P
По данным компании-производителя, дрон способен разгоняться и поражать объекты, движущиеся со скоростью до 500 километров в час.
Дрон-перехватчик предназначен для вертикального взлета и сочетает ракетные свойства с электрическим мультикоптером.
Корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму. Такая конструкция обеспечивает высокую аэродинамическую эффективность во время быстрого горизонтального полета.
Дрон оснащен четырьмя мощными электрическими двигателями, которые сначала поднимают дрон с земли, после чего включается ракетный ускоритель.
На видео запечатлены этапы испытаний перехватчика, который впоследствии может использоваться бойцами ВСУ для борьбы с вражескими беспилотниками и другими воздушными целями.
Естонці розробили "річ", і передали нам. Ми випробовуємо. І якщо схвалимо, десь у Пярну, чи Таллінні, під мирним небом, при відсутності обстрілів та авіанальотів, розвернеться їх серійний випуск. Думаєш, я тобі "від нудьги", пишу тобі, о четвертій ночі? Просто у нас , о 2-й ночі почався авіаналіт... Було більше десятка вибухів. Слава богу, без пожеж. Збивали десь над окраїнами міста. Можливо , тими самими, наданими для тестування... Півгодини тому, оголосили тривогу повторно... Чутно було ще пару вибухів - але вже далі...
Чорт, як завжди - хитрожопо.
Щодо вашого пояснення, то тут наекономлений ракетним двигуном заряд батареi на стартi - потiм витратиться на перевезення цього ракетного двигуна з залишками палива (а дивлячись на рiвень диму - воно буде), а це не тiльки мiнус вiд заряду батареi, а ще й мiнус вiд аеродинамiки, оскiльки центр тяжiння буде, вибачте, в жопi.
Це скорiше всього звичайний порох. I хоча тягу вiн виробляе замалу, вiн горить з температурою 300°С, i це дозволяе кустарне виробництво двигунiв та пробачае багато неточностей в конструкцii.
А ось наприклад карамельне паливо, одне з найефективнiших у своему родi (тобто дешевих доступних громадянських) горить з температурою 1400 °С. Температура плавки сталi - 1450, тобто сталь становиться як пластелiн. Тому використання карамельки вимагае вже асбестовоi теплоiзоляцii РД, та особливоi конструкцii газодинамiчних рулей, якщо такi мають мiсце.
Проте iдея так собi, ми вже намагались. У реальному бойовому досвiдi потрiбна швидкiсть, та гарантована працездатнiсть. На вiдстанi ще й система наведення потрiбна. Збити дрон на висотi кiлометр, кулеметом з землi легше, нiж FPV дроном у повiтрi. I дешевше.
Як вони взагалi зiбрались воювати з рашкою?
Ну надеюсь бравые эстонцы хоть рецепт карамельного топлива соблюдут в тайне =)
Да и сама "компания" забавная, что-то типа "Компьютеры MegaSuperUltimatePC" под которой скрывается обычный "ЧП Васян", состоящая аж из одного человека, и создана несколько месяцев назад. Наверное компания по производству наклеек, которые лепит на мавики Возможно скоро получат по жопе и милионный иск от британской ALATYR GROUP LTD
Швидкiсть - це не основний критерiй перехоплювача. На зустрiчному курсi нiяка швидкiсть не потрiбна. Основний критерiй - це наведення, а ось тут вже упс. На висотах та швидкостях воно повинно бути автоматичне, ГСН. У Китаi цього нема, а гаражнi вузловi збiрники дронiв i гадки не мають як реалiзувати самонаведення.
Icнують т.н. iнфрачервонi фотодiоди. В дев'яностих та початку 2000хх ми використовували радянський MП40 зi спиленою кришечкою. Потрiбно 4 таких дiоди. Вони розмiщаються в головi, майже поряд, як у лiхтарику, але роздiленi мiж собою IЧ-непроникною плiвкою та дивляться у напрямку цiлi:
Кожен з них буде виробляти напругу прямо пропорцiйно кiлькостi IЧ-променiв на кожному.
Порiвнюючи на будь-якому дешманському МК (хоч ардуйнi) чотири напруги мiж собою - легко визначаеться напрям джерела випромiнювання.
Наприклад якщо червоний, зелений та синiй виробляють 0 мВ, а жовтий 0.3 мВ - значить цiль знаходиться вгорi-справа. Якщо жовтий та синiй 0 мВ, а червоний та зелений 0.3 мВ - значит цiль злiва. Якщо все чотири виробляють однакову напругу - значить цiль точно по курсу.
На такiй фiгнi я колись збирав невелику пушку Гаусса на турелi з двома сервами - воно безпомилково детектило полум'я свiчки на вiдстанi 30 метрiв. На бiльшу вiдстань мабуть знадобиться довгофокусна пластикова лiнза, на кшталт тих що ставлять у камери вiдеоспостереження, але там копiйчана цiна i не ахтi яка технологiя, адже дателiзацiя там не треба - лише кiлькiсть променiв.
У 2023 роцi я спробував вийти на одну компашку що рулила дронами, нею тодi рулив Арахамiя. Iм це було не цiкаво.
Тому нехай йiдуть на три букви, телепнi =)
так і хочеться додати : плата керування має прямокутну форму, фотодіоди мають сферичну форму, і так далі
Тестування - це як мiнiмум макет ворожоi цiлi, керований кимось iншим в непередбачуваний час.
Привезли естонцiв з "оцим", поставили десь у полi, сказали "наступнi 48 годин буде випробування".
Через 15, а може 18 годин з сусiдньоi областi запустили якись пенопластовий шахед (привезений естонцями же) по умовнiй "цiлi".
Збито - круто, переходимо до iншоi фази, не збито - нафiг з пляжу.
Втiм менi здаеться навiть дiти знають, як випробуються ППО.
Ви ще зарзок кацапам надішліть, щоб вони вжахнулися і здалися.
Країна балаболів!
Но вот найти Джон в небе .. визуально и попасть.
Жто уже к второй мировой войне откат..
Без радара и автоматической наводки на цель . Эффективность... минимальная