В Украине протестировали эстонский дрон-перехватчик P4P с ракетным ускорителем. ВИДЕО

В сети появились кадры испытаний эстонского дрона-перехватчика P4P с ракетным ускорителем на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник создан для перехвата воздушных целей на высокой скорости.

Разработкой занимается эстонская технологическая компания Alatyr Group из Таллинна.

Детали о дроне-перехватчике P4P

По данным компании-производителя, дрон способен разгоняться и поражать объекты, движущиеся со скоростью до 500 километров в час.

Дрон-перехватчик предназначен для вертикального взлета и сочетает ракетные свойства с электрическим мультикоптером.

Корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму. Такая конструкция обеспечивает высокую аэродинамическую эффективность во время быстрого горизонтального полета.

Дрон оснащен четырьмя мощными электрическими двигателями, которые сначала поднимают дрон с земли, после чего включается ракетный ускоритель.

На видео запечатлены этапы испытаний перехватчика, который впоследствии может использоваться бойцами ВСУ для борьбы с вражескими беспилотниками и другими воздушными целями.

Топ комментарии
+12
Дай Бог
показать весь комментарий
26.05.2026 22:09 Ответить
+10
Зважаючи скільки і коли ця невелика країна надала допомоги то це хоч якась невелика подяка друзям.
26.05.2026 22:27
показать весь комментарий
26.05.2026 22:27 Ответить
+7
нажаль Україна з таким керівником не витягне...
Тількі з допомогою
показать весь комментарий
26.05.2026 22:22 Ответить
супер, на перспективу
показать весь комментарий
27.05.2026 09:27 Ответить
тестують, кому не лiнь. Зручно.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:13 Ответить
факт.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:24 Ответить
допоможеш? Я пiдтримаю.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:26 Ответить
я повнiстю аполiтичний. Кайфую)
показать весь комментарий
26.05.2026 22:28 Ответить
НА Жаль
показать весь комментарий
26.05.2026 22:38 Ответить
А яка країна може самотужки витягти таку війну з ордою? Навіть з найкращим керівництвом
26.05.2026 22:58
показать весь комментарий
26.05.2026 22:58 Ответить
полiГон
показать весь комментарий
26.05.2026 22:29 Ответить
Ви з тих небагатьох, хто вiрить, що у полiтицi, особливо прибалтiйских краiн (читай наступних пiсля завершення нашоi вiйни) - iснують друзi?)
26.05.2026 22:38
показать весь комментарий
26.05.2026 22:38 Ответить
Твої пропозиції... Не тестувать? І що робить? Якщо вже летять БПЛА, з реактивними двигунами? Їх низькошвидкісними перехоплювачами, не зіб'єш...
Естонці розробили "річ", і передали нам. Ми випробовуємо. І якщо схвалимо, десь у Пярну, чи Таллінні, під мирним небом, при відсутності обстрілів та авіанальотів, розвернеться їх серійний випуск. Думаєш, я тобі "від нудьги", пишу тобі, о четвертій ночі? Просто у нас , о 2-й ночі почався авіаналіт... Було більше десятка вибухів. Слава богу, без пожеж. Збивали десь над окраїнами міста. Можливо , тими самими, наданими для тестування... Півгодини тому, оголосили тривогу повторно... Чутно було ще пару вибухів - але вже далі...
показать весь комментарий
27.05.2026 03:32 Ответить
Зручно. І нам і їм. Це називається співпраця.
27.05.2026 08:46
показать весь комментарий
27.05.2026 08:46 Ответить
Туди б нормального палива, дуже багато чорного диму, тобто сажі, хоча можливо так задумано.
26.05.2026 22:17
показать весь комментарий
26.05.2026 22:17 Ответить
в цьому випадку маскування не обов'язкове
26.05.2026 22:23
показать весь комментарий
26.05.2026 22:23 Ответить
Він про те щр паливо мало еффективне.
26.05.2026 22:26
показать весь комментарий
26.05.2026 22:26 Ответить
Дозвольте з вами не погодитись. Цей перехоплювач злітає за рахунок гвинтів на електродвигунах. Але гвинти ефективні лише в певному діапазоні швидкостей. Якщо перевищити максимальну швидкість, то гвинти будуть створювати величезний аеродинамічний опір. Ніякого приросту ефективності не буде. Цей прискорювач потрібен лише для того, щоб підняти перехоплювач на висоту без витрачання заряду батареї. Тому тут я погоджуюсь із Vitaly Gorpinyuk що то так і задумано.
26.05.2026 23:06
показать весь комментарий
26.05.2026 23:06 Ответить
Цiкаво, як же цю проблему вирiшили руськi?



Чорт, як завжди - хитрожопо.

Щодо вашого пояснення, то тут наекономлений ракетним двигуном заряд батареi на стартi - потiм витратиться на перевезення цього ракетного двигуна з залишками палива (а дивлячись на рiвень диму - воно буде), а це не тiльки мiнус вiд заряду батареi, а ще й мiнус вiд аеродинамiки, оскiльки центр тяжiння буде, вибачте, в жопi.
показать весь комментарий
26.05.2026 23:37 Ответить
Було б логічно після розгону від'єднати реактивний прискорювач а не тягати його з собою. Тоді і проблем з "мiнус вiд аеродинамiки, оскiльки центр тяжiння буде, вибачте, в жопi" не буде. Але я не буду сперечатись, на відео того не видно.
26.05.2026 23:51
показать весь комментарий
26.05.2026 23:51 Ответить
Угу. I коли ми всi оцi нашi "логiчно" внесемо до конструкцii, вималюеться щось хтонiчне, за цiною ракети вiд стiнгеру))
27.05.2026 00:17
показать весь комментарий
27.05.2026 00:17 Ответить
Ти трохи неправильно висловився... Тут іде не "економія батареї, для електродвигунів", а економія порохового заряду прискорювача... Спочатку перехоплювач стартує з землі на економних електродвигунах, потім його безпосередньо орієнтують на ціль, і дають прискорення "розгінним" ракетним блоком... Основна проблема твердопаливних ракетних двигунів - короткий час роботи. От саме цей недолік і компенсують електродвигуни... Та й безпечніше так. Відсутня небезпека вибуху прискорювача, безпосередньо в місці запуску...
27.05.2026 03:43
показать весь комментарий
27.05.2026 03:43 Ответить
Нормальне паливо потребуе нормальних двигунiв.

Це скорiше всього звичайний порох. I хоча тягу вiн виробляе замалу, вiн горить з температурою 300°С, i це дозволяе кустарне виробництво двигунiв та пробачае багато неточностей в конструкцii.

А ось наприклад карамельне паливо, одне з найефективнiших у своему родi (тобто дешевих доступних громадянських) горить з температурою 1400 °С. Температура плавки сталi - 1450, тобто сталь становиться як пластелiн. Тому використання карамельки вимагае вже асбестовоi теплоiзоляцii РД, та особливоi конструкцii газодинамiчних рулей, якщо такi мають мiсце.

Проте iдея так собi, ми вже намагались. У реальному бойовому досвiдi потрiбна швидкiсть, та гарантована працездатнiсть. На вiдстанi ще й система наведення потрiбна. Збити дрон на висотi кiлометр, кулеметом з землi легше, нiж FPV дроном у повiтрi. I дешевше.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:59 Ответить
Ще й карамелька дуже капризна, може й вибухнути а може відсиріти і прошипіти. Та й порох теж саме. Якби все було так просто з малогабаритними ТП ракетами то їх було б повно вже, але чомусь ніфіга немає)
26.05.2026 23:05
показать весь комментарий
26.05.2026 23:05 Ответить
Отож. Вже краще надавати прискорення з катапульти або з рогатки, анiж мастурбувати оцим ефектним але неефективним.

Як вони взагалi зiбрались воювати з рашкою?
показать весь комментарий
26.05.2026 23:30 Ответить
А яка різниця? Якщо перехоплювач вже наведений на ціль, і розгонний блок працює кілька десятків секунд, до влучання в неї? Йому "похєр", якого кольору дим за ним залишається...
27.05.2026 09:00
показать весь комментарий
27.05.2026 09:00 Ответить
Elagu Eesti! 🇪🇪
показать весь комментарий
26.05.2026 22:29 Ответить
Наші розробники перехоплювачів. цю тему вздовж і впопрек випробовували вжк, виходила хрінь мало функціональна. Навіть на відео видно що прискорювач дав кілька сотень метрів висоти, прицьому дуже ускладнив та удорожчив конструкцію, плюс ще й дуже капризний ТП иалогабаритний ракетний двигун. Вже краще двоступеневий дрон, де важкий і потужний дрон матка швидко підімається на висоту, а малий та швидкий вже зі свіжею батареєю та набраною швидкістю відділяється та летить на ціль.
26.05.2026 22:33
показать весь комментарий
26.05.2026 22:33 Ответить
І навіщо про це писати, щоб агенти фсб і зовнішньої розвідки росії шукали у Таллінні доступ до технології?
26.05.2026 22:40
показать весь комментарий
26.05.2026 22:40 Ответить
Угу. Ведь припердолить на дрон реактивный двигатель - это прям такое ноу-хау сверхсекретное. И как только до этого никто раньше не додумался?

Ну надеюсь бравые эстонцы хоть рецепт карамельного топлива соблюдут в тайне =)
показать весь комментарий
26.05.2026 22:49 Ответить
Может и не ноу-хау, но диверсию можно устроить, а то сами про себя напомнили.
27.05.2026 01:04
показать весь комментарий
27.05.2026 01:04 Ответить
Теоретически возможно, а практически смысла нет - такое собирается в любом гараже за несколько часов. Не будут же они по всем гаражам диверсии устраивать, палить свою агентуру.

Да и сама "компания" забавная, что-то типа "Компьютеры MegaSuperUltimatePC" под которой скрывается обычный "ЧП Васян", состоящая аж из одного человека, и создана несколько месяцев назад. Наверное компания по производству наклеек, которые лепит на мавики Возможно скоро получат по жопе и милионный иск от британской ALATYR GROUP LTD
показать весь комментарий
27.05.2026 03:38 Ответить
Таке нехай шукають)
показать весь комментарий
26.05.2026 23:07 Ответить
Купчук правий. Беспонтова iграшка вiд теоретикiв.

Швидкiсть - це не основний критерiй перехоплювача. На зустрiчному курсi нiяка швидкiсть не потрiбна. Основний критерiй - це наведення, а ось тут вже упс. На висотах та швидкостях воно повинно бути автоматичне, ГСН. У Китаi цього нема, а гаражнi вузловi збiрники дронiв i гадки не мають як реалiзувати самонаведення.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:47 Ответить
Мабудь треба лазерне наведення з наземної станції з радаром, гарною оптикою та якісним теплаком мастирити. Так це дорого, але станція то багаторазова. Потужний ШІ і крутий теплак в дрон не впихнеш, або ж ціна та розміри будуть космос, а от наземну станцію без проблем. Ще й наводити зможе і недорогі ракети, і напівавтоматичні турелі з великокалібрним кулеметом. Зустрічним курсом доречі, теоретично можна навіть балістику збивати)) ну КР та УМПК то точно.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:56 Ответить
Дивiться, спробую пояснити: якщо ви в темi, то зрозумiете.
Icнують т.н. iнфрачервонi фотодiоди. В дев'яностих та початку 2000хх ми використовували радянський MП40 зi спиленою кришечкою. Потрiбно 4 таких дiоди. Вони розмiщаються в головi, майже поряд, як у лiхтарику, але роздiленi мiж собою IЧ-непроникною плiвкою та дивляться у напрямку цiлi:



Кожен з них буде виробляти напругу прямо пропорцiйно кiлькостi IЧ-променiв на кожному.
Порiвнюючи на будь-якому дешманському МК (хоч ардуйнi) чотири напруги мiж собою - легко визначаеться напрям джерела випромiнювання.

Наприклад якщо червоний, зелений та синiй виробляють 0 мВ, а жовтий 0.3 мВ - значить цiль знаходиться вгорi-справа. Якщо жовтий та синiй 0 мВ, а червоний та зелений 0.3 мВ - значит цiль злiва. Якщо все чотири виробляють однакову напругу - значить цiль точно по курсу.

На такiй фiгнi я колись збирав невелику пушку Гаусса на турелi з двома сервами - воно безпомилково детектило полум'я свiчки на вiдстанi 30 метрiв. На бiльшу вiдстань мабуть знадобиться довгофокусна пластикова лiнза, на кшталт тих що ставлять у камери вiдеоспостереження, але там копiйчана цiна i не ахтi яка технологiя, адже дателiзацiя там не треба - лише кiлькiсть променiв.

У 2023 роцi я спробував вийти на одну компашку що рулила дронами, нею тодi рулив Арахамiя. Iм це було не цiкаво.

Тому нехай йiдуть на три букви, телепнi =)
показать весь комментарий
26.05.2026 23:26 Ответить
ЛАЙК!
показать весь комментарий
27.05.2026 01:02 Ответить
як майстерно описано! корпус має циліндричну форму...
так і хочеться додати : плата керування має прямокутну форму, фотодіоди мають сферичну форму, і так далі
показать весь комментарий
27.05.2026 01:46 Ответить
Його навiть "протестували" якось по-дитячому. Просто запустили кудись "туди". Для цього запуска його треба було везти в Украiну? Чи крута зброярна компанiя не змогла отримати дозвiл у влади в Естонii, щоб запустити це у себе?

Тестування - це як мiнiмум макет ворожоi цiлi, керований кимось iншим в непередбачуваний час.
Привезли естонцiв з "оцим", поставили десь у полi, сказали "наступнi 48 годин буде випробування".
Через 15, а може 18 годин з сусiдньоi областi запустили якись пенопластовий шахед (привезений естонцями же) по умовнiй "цiлi".

Збито - круто, переходимо до iншоi фази, не збито - нафiг з пляжу.

Втiм менi здаеться навiть дiти знають, як випробуються ППО.
показать весь комментарий
27.05.2026 03:49 Ответить
а чому ти вирішив, що тобі мали показати весь процес випробовування? а може все було в умовах наближених до реальних?
показать весь комментарий
27.05.2026 14:47 Ответить
Головне в телевізор швиденько впхнути!
Ви ще зарзок кацапам надішліть, щоб вони вжахнулися і здалися.
Країна балаболів!
показать весь комментарий
27.05.2026 07:35 Ответить
Слово протестувати якось глаз рєжет. Вже краще потестувати. Бо протестують десь на протестах
показать весь комментарий
27.05.2026 08:45 Ответить
Идея дрон против дрона хороша.
Но вот найти Джон в небе .. визуально и попасть.
Жто уже к второй мировой войне откат..
Без радара и автоматической наводки на цель . Эффективность... минимальная
показать весь комментарий
27.05.2026 10:57 Ответить
 
 