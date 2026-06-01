Новини Загроза агресії РФ для Європи Можливість третьої світової війни
81% жителів Естонії готові до збройного опору в разі нападу: результати опитування

Переважна більшість жителів Естонії заявляє про рішучість захищати свою державу у випадку зовнішньої агресії.

Про це свідчать результати свіжого щорічного соціологічного дослідження з питань національної оборони, проведеного на замовлення Міністерства оборони Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Готовність до оборони та особиста участь

Опитування продемонструвало високий рівень патріотизму та стабільність оборонних настроїв серед населення:

  • 81% респондентів переконані, що у разі нападу Естонія зобов'язана чинити збройний опір;

  • 62% опитаних задекларували готовність особисто взяти зброю до рук або долучитися до оборони відповідно до своїх навичок і можливостей.

Показник особистої готовності захищати країну залишається стабільним останні два роки. Водночас існує певна різниця в поглядах серед громад: серед етнічних естонців готовність воювати становить 69%, тоді як серед представників інших національностей (зокрема російськомовної меншини) — 48%.

Рівно половина населення країни вірить, що Естонія здатна самостійно стримувати ворога до моменту, поки прибуде допомога від союзників по НАТО.

Жителі Естонії демонструють повне розуміння сучасних безпекових викликів через війну в Європі:

  • Членство в НАТО підтримують 82% громадян, а 71% вірить, що щит Альянсу здатний стримати потенційний напад РФ;

  • Військовий бюджет: 35% респондентів виступають за подальше збільшення оборонних витрат, ще 35% — за збереження на нинішньому рівні. Лише 17% хочуть скорочення фінансування армії;

  • Військова інфраструктура: 81% громадян схвалюють регулярні збори резервістів, 79% підтримують тренування авіації НАТО у небі країни, а 64% згодні на розширення військових полігонів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Естонія попередила про зростання загрози з боку РФ для всієї Європи.

Читайте: В Естонії 67 відсотків громадян підтримують допомогу Україні

Чем ближе к границам кацапов, тем решительнее и храбрее народы.
01.06.2026 14:05 Відповісти
- Почему эстонские снайперы такие результативные?
Э-э-э... А-ани тщательно выбирают позицию... Па-атом тщательно её маскируют... Па-атом тщательно выбирают цель, ме-едленно её выцеливают... Затем пла-авно нажимают не спуск... Да-альше пуля ле-етит независимо а-ат уча-астия стрелка...
01.06.2026 14:07 Відповісти
Тому що кацапське рабство - гірше смерті...
01.06.2026 14:09 Відповісти
Це добре. Якщо 81% готові в опитуванні, то відсотків 20-30 до військоматів дійде.
01.06.2026 13:59 Відповісти
чому маленькі балтійські нації під самим боком рашиського ведмедя змогли вибороти Незалежність у 1917-1920 по. ?
а Україна - ні
тому що 81% балтів були і зараз готові боротись за Незалежність.
на відміну від України

.
01.06.2026 14:35 Відповісти
Делите на три. Но и их хватит. Если рашка хочет получить пиз..ды от Эстонии то вэлком как говорится.
01.06.2026 14:04 Відповісти
01.06.2026 14:05 Відповісти
Тому що кацапське рабство - гірше смерті...
01.06.2026 14:09 Відповісти
Да. Это обреченность на вечную борьбу с кацапами.
01.06.2026 14:10 Відповісти
До сотанього расяніна.
І буде мир на есто - фінському кордоні та укро - китайському.
01.06.2026 15:42 Відповісти
01.06.2026 14:07 Відповісти
нуууу декларувати і захищати, як кажуть в Одесі две большие разницьі.
в нас теж "патріотів" пруд пруди, на словах, а як ТЦК бачать то всі на лижі стають.....
01.06.2026 14:16 Відповісти
Как всегда все зависит от телевизора.
01.06.2026 14:18 Відповісти
81 % в першу чергу повинен оті 19 % з нєправільной чєлюстью покласти
01.06.2026 14:27 Відповісти
Наочна демонстрація кількості естонців і понаєхов з московії.
01.06.2026 15:38 Відповісти
 
 