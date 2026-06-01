81% жителів Естонії готові до збройного опору в разі нападу: результати опитування

Переважна більшість жителів Естонії заявляє про рішучість захищати свою державу у випадку зовнішньої агресії.

Про це свідчать результати свіжого щорічного соціологічного дослідження з питань національної оборони, проведеного на замовлення Міністерства оборони Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Готовність до оборони та особиста участь

Опитування продемонструвало високий рівень патріотизму та стабільність оборонних настроїв серед населення:

81% респондентів переконані, що у разі нападу Естонія зобов'язана чинити збройний опір;

62% опитаних задекларували готовність особисто взяти зброю до рук або долучитися до оборони відповідно до своїх навичок і можливостей.

Показник особистої готовності захищати країну залишається стабільним останні два роки. Водночас існує певна різниця в поглядах серед громад: серед етнічних естонців готовність воювати становить 69%, тоді як серед представників інших національностей (зокрема російськомовної меншини) — 48%.

Рівно половина населення країни вірить, що Естонія здатна самостійно стримувати ворога до моменту, поки прибуде допомога від союзників по НАТО.

Жителі Естонії демонструють повне розуміння сучасних безпекових викликів через війну в Європі:

Членство в НАТО підтримують 82% громадян, а 71% вірить, що щит Альянсу здатний стримати потенційний напад РФ;

Військовий бюджет: 35% респондентів виступають за подальше збільшення оборонних витрат, ще 35% — за збереження на нинішньому рівні. Лише 17% хочуть скорочення фінансування армії;

Військова інфраструктура: 81% громадян схвалюють регулярні збори резервістів, 79% підтримують тренування авіації НАТО у небі країни, а 64% згодні на розширення військових полігонів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Естонія попередила про зростання загрози з боку РФ для всієї Європи.

Читайте: В Естонії 67 відсотків громадян підтримують допомогу Україні