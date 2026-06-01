81% жителів Естонії готові до збройного опору в разі нападу: результати опитування
Переважна більшість жителів Естонії заявляє про рішучість захищати свою державу у випадку зовнішньої агресії.
Про це свідчать результати свіжого щорічного соціологічного дослідження з питань національної оборони, проведеного на замовлення Міністерства оборони Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Готовність до оборони та особиста участь
Опитування продемонструвало високий рівень патріотизму та стабільність оборонних настроїв серед населення:
81% респондентів переконані, що у разі нападу Естонія зобов'язана чинити збройний опір;
62% опитаних задекларували готовність особисто взяти зброю до рук або долучитися до оборони відповідно до своїх навичок і можливостей.
Показник особистої готовності захищати країну залишається стабільним останні два роки. Водночас існує певна різниця в поглядах серед громад: серед етнічних естонців готовність воювати становить 69%, тоді як серед представників інших національностей (зокрема російськомовної меншини) — 48%.
Рівно половина населення країни вірить, що Естонія здатна самостійно стримувати ворога до моменту, поки прибуде допомога від союзників по НАТО.
Жителі Естонії демонструють повне розуміння сучасних безпекових викликів через війну в Європі:
Членство в НАТО підтримують 82% громадян, а 71% вірить, що щит Альянсу здатний стримати потенційний напад РФ;
Військовий бюджет: 35% респондентів виступають за подальше збільшення оборонних витрат, ще 35% — за збереження на нинішньому рівні. Лише 17% хочуть скорочення фінансування армії;
Військова інфраструктура: 81% громадян схвалюють регулярні збори резервістів, 79% підтримують тренування авіації НАТО у небі країни, а 64% згодні на розширення військових полігонів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Естонія попередила про зростання загрози з боку РФ для всієї Європи.
а Україна - ні
тому що 81% балтів були і зараз готові боротись за Незалежність.
на відміну від України
І буде мир на есто - фінському кордоні та укро - китайському.
Э-э-э... А-ани тщательно выбирают позицию... Па-атом тщательно её маскируют... Па-атом тщательно выбирают цель, ме-едленно её выцеливают... Затем пла-авно нажимают не спуск... Да-альше пуля ле-етит независимо а-ат уча-астия стрелка...
в нас теж "патріотів" пруд пруди, на словах, а як ТЦК бачать то всі на лижі стають.....