35,6% українців вважають, що руху до членства в ЄС заважає корупція в органах влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Українці вважають ключовими перешкодами на шляху до членства в ЄС проблеми державного управління та корупцію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Соціополіс".
Подробиці
Так, 35,6% респондентів вважають, що найбільше заважає Україні рухатися до членства в Європейському Союзі корупція в органах центральної влади.
"Другим за поширеністю варіантом відповіді стало небажання самого Європейського Союзу швидко приймати Україну — 28,4%.
Помітно рідше серед головних перешкод на шляху України до Євросоюзу респонденти вказували війну та пов’язані з нею обмеження — 13,6%, недостатню якість роботи уряду і парламенту — 5,2%, недостатню незалежність судів і правоохоронних органів — 4,1%, а також опір реформам з боку окремих груп впливу — 3,3%", - йдеться в дослідженні.
Соціологи зазначили, що у суспільному сприйнятті ключові перешкоди на шляху України до ЄС пов’язуються насамперед із внутрішніми проблемами державного управління та корупції, а також із позицією самого Європейського Союзу щодо прийому України.
Методологія
Опитування проводилося із 24 по 29 травня 2026 року. Всього опитано 1002 респондентів
Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:
- 3,1% – для даних, близьких до 50%;
- 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
- 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
- 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
- 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
- 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;
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які б той буйний цвіт покропили гербіцидом..
є якісь застави, договорняки зі слідством..
треба того хотіти..
тому «хочуть», але швидко..
А 64,4% в цьому впевнені
та корупція..