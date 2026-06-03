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Новини Членство України в ЄС Корупція в Україні
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35,6% українців вважають, що руху до членства в ЄС заважає корупція в органах влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Що заважає Україні вступити до ЄС? Думка українців

Українці вважають ключовими перешкодами на шляху до членства в ЄС проблеми державного управління та корупцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Соціополіс".

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Подробиці

Так, 35,6% респондентів вважають, що найбільше заважає Україні рухатися до членства в Європейському Союзі корупція в органах центральної влади.

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"Другим за поширеністю варіантом відповіді стало небажання самого Європейського Союзу швидко приймати Україну — 28,4%.

Помітно рідше серед головних перешкод на шляху України до Євросоюзу респонденти вказували війну та пов’язані з нею обмеження — 13,6%, недостатню якість роботи уряду і парламенту — 5,2%, недостатню незалежність судів і правоохоронних органів — 4,1%, а також опір реформам з боку окремих груп впливу — 3,3%", - йдеться в дослідженні.

Соціологи зазначили, що у суспільному сприйнятті ключові перешкоди на шляху України до ЄС пов’язуються насамперед із внутрішніми проблемами державного управління та корупції, а також із позицією самого Європейського Союзу щодо прийому України.

Що заважає Україні вступити до ЄС? Думка українців

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Методологія

Опитування проводилося із 24 по 29 травня 2026 року. Всього опитано 1002 респондентів

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:

  • 3,1% – для даних, близьких до 50%;
  • 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
  • 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
  • 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
  • 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
  • 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;

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корупція (5077) опитування (2184) членство в ЄС (1506)
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Топ коментарі
+4
Та ну нах! - 200% корупція в Україні розквітла буйним цвітом - чого? - наверх виплили одні нечесні на руку і пішла велика допомога Заходу
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03.06.2026 12:22 Відповісти
+4
Президент і бомжі.
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03.06.2026 12:30 Відповісти
+2
в русі до членства заважає сам напрямок руху....
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03.06.2026 12:21 Відповісти
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в русі до членства заважає сам напрямок руху....
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03.06.2026 12:21 Відповісти
Та ну нах! - 200% корупція в Україні розквітла буйним цвітом - чого? - наверх виплили одні нечесні на руку і пішла велика допомога Заходу
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03.06.2026 12:22 Відповісти
немає законів,
які б той буйний цвіт покропили гербіцидом..
є якісь застави, договорняки зі слідством..
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03.06.2026 13:09 Відповісти
Зільоне бидло при владі - вся ця маланська наволоч !!!
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03.06.2026 12:27 Відповісти
А чому не додали 9-й пункт - Винуваті "папєрєднікі"?
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03.06.2026 12:27 Відповісти
Президент і бомжі.
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03.06.2026 12:30 Відповісти
Головні обвинувачені в блокуванні руху України до ЄС, ошиваються в Урядовому кварталі!! А кабміндічі з помічниками ригоАНАЛІВ, їм допомагають!!
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03.06.2026 12:34 Відповісти
а що це у сосни вишиванка на виріст??як казала бабуся ,,не будь гівном-не виростеш,, ...перестаралася
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03.06.2026 12:36 Відповісти
Один Ющенко при костюмі, решта в піжамах та кросівках, справді як бомжі.
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03.06.2026 12:54 Відповісти
Коррупция и нежелание европейцев принимать к себе коррупционеров,все верно
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03.06.2026 12:41 Відповісти
Головне, що заважає руху України в ЄС - цинічна позиція Німеччини, Франції та Італії, все решта, то лише приводи та відмазки.
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03.06.2026 12:45 Відповісти
Тільки 36% вважають, що вступ до ЄС заважає корупція влади? Тоді ми пропали!
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03.06.2026 12:46 Відповісти
щоб бути в ЄС,
треба того хотіти..
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03.06.2026 12:57 Відповісти
Так, влада аж ніяк не хоче вступати до ЄС, бо там потрібно виконувати закони ЄС і ніяк не можна мародерити та обкрадати бідний народ.
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03.06.2026 13:06 Відповісти
звичайно,
тому «хочуть», але швидко..
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03.06.2026 13:11 Відповісти
35,6% українців вважають, що руху до членства в ЄС заважає корупція в органах влади
А 64,4% в цьому впевнені
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03.06.2026 13:01 Відповісти
та й не тільки в органах влади..
та корупція..
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03.06.2026 13:04 Відповісти
Владі вдалося погасити усі корупційні "бомби".Усе тихенько затихло.)
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03.06.2026 13:08 Відповісти
 
 