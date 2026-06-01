Дискусію про активізацію ролі ЄС у переговорах з РФ ініціювала саме Україна, - МЗС. ДОКУМЕНТ

Саме Україна ініціювала дискусію про активізацію ролі Європи у мирних зусиллях щодо призначення спецпереговірника Європейського Союзу для контактів з Росією.

Про це у відповідь на запит Цензор.НЕТ повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

Подробиці

Йдеться не про заміну американського переговорного треку, а про його доповнення.

Вперше такий заклик був озвучений міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою під час його участі в засіданні Ради у закордонних справах ЄС 12 травня в Брюсселі. Згодом він обговорював цю тему у низці інших форматів переговорів, як з ЄС, так і з окремими європейськими партнерами. Востаннє це обговорювалося під час неформального міністерського засідання держав-членів ЄС у Лімасолі.

Позиція української сторони полягає в тому, що спершу має бути визначений чіткий мандат із широким представництвом Європи, а тоді, виходячи з нього, обраний конкретний представник, група країн, колишні чи чинні лідери, або інші формати для втілення цього мандату та досягнення результату.

Україна також запропонувала низку конкретних тем у мирному процесі, які могли би бути вирішені завдяки європейським зусиллям. Це можуть бути різні типи припинень вогню: від так званого "аеропортного" перемирʼя до зупинки ударів по морських портах, енергетиці, водопостачанню. Можуть бути ядерна безпека чи ЗАЕС, гуманітарні кроки: повернення цивільних заручників або гуманітарний коридор з Олешків.

Наразі триває активна дискусія у Брюсселі та столицях Європи щодо можливих кандидатур і форматів залучення.

Що передувало?

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

