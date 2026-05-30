МЗС України спростувало фейк "Росатому" про "атаку" на ЗАЕС: У росіян традиційно бракує логіки

Міністерство закордонних справ України відкинуло чергові безпідставні звинувачення Кремля щодо нібито атаки України на Запорізьку атомну електростанцію, які 30 травня поширили представники держкорпорації "Росатом". Раніше цей черговий фейк офіційно спростували й в Силах оборони України.

Про це йдеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС наголосили, що ці заяви є класичною інформаційною операцією ворога, мета якої — відвернути увагу світу від того, що єдиним реальним джерелом ядерної небезпеки на ЗАЕС є її незаконна російська окупація.

"Російським звинуваченням як завжди бракує логіки: не ясно, з якою метою Україна мала б завдавать ударів по власній атомній електростанції, розташованій на власній території, яку сама прагне повернути під свій суверенний контроль. Російська пропаганда намагається знову та знов просувати абсурдну конструкцію: держава, яка захищає свою територію, нібито атакує власні ядерні об'єкти, а держава, яка їх окупувала, виступає їхнім "захисником", - зазначили в міністерстві.

Дипломати нагадали, що Москва роками блокує міжнародним експертам МАГАТЕ доступ до критичних зон станції, зокрема до західних частин турбінних залів енергоблоків. Відтак, намагання загарбників змусити світ вірити їхнім заявам на тлі недопуску інспекторів виглядають нікчемно.

Чому Росія активізувалася саме зараз?

В Україні звернули увагу на закономірність: Кремль запускає нову хвилю ядерного шантажу акурат перед кожним засіданням Ради керуючих МАГАТЕ. Цього разу провокація приурочена до червневої сесії, де розглядатимуть Щорічну доповідь Агентства за 2025 рік.

Ці документи є серйозною політичною проблемою для РФ, адже в них знову зафіксовано:

МАГАТЕ не визнає жодних претензій Росії на ЗАЕС;

Агентство не визнає російської юрисдикції над українськими ядерними об'єктами (включаючи Севастопольський дослідницький реактор в окупованому Криму);

ЗАЕС офіційно вважається українським об'єктом, що перебуває під незаконною окупацією РФ.

Заклик до рішучих дій

У МЗС наголосили, що Росія роками відповідає на "глибоке занепокоєння" міжнародної спільноти лише новими порушеннями та ескалацією. Тому Україна закликає 34 країни-члени Ради керуючих МАГАТЕ перейти від слів до реальних рішень.

"Упродовж багатьох років Росія користувалася привілеями та авторитетом, які надає членство в керівних органах Агентства, одночасно грубо порушуючи основоположні принципи ядерної безпеки... Закликаємо членів Ради на своїй червневій сесії не підтримувати надання Російській Федерації місця у складі Ради керуючих МАГАТЕ", - резюмували в українському дипломатичному відомстві.

