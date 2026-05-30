МАГАТЕ має перевірити заяви РФ про нібито атаку на Запорізьку АЕС, – Держатомрегулювання
Держатомрегулювання України відреагувало на поширені російською пропагандою повідомлення про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої Запорізької АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.
Заява Держатомрегулювання
У зв’язку з поширенням російськими пропагандистами інформації про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої Запорізької АЕС Держатомрегулювання повідомляє наступне.
Експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС у складі постійної моніторингової місії Агентства, мають верифікувати розповсюджену інформацію та повідомити про результати верифікації. Для об’єктивної оцінки окупаційна адміністрація зобов’язана надати міжнародним експертам повний доступ до машинного залу енергоблоку №6.
Змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не спостерігається
За даними зовнішнього кризового центру ЗАЕС (що розташований на підконтрольній Україні території) та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу IRMIS(МАГАТЕ) будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування ЗАЕС не спостерігається.
Зазначимо, що всі нинішні позаштатні події та загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, які виникають – наслідок повномасштабної війни рф проти України та окупації української атомної електростанції.
Вже було кілька фейкових повідомлень від окупантів
- Нагадаємо, що російські окупанти вже неодноразово влаштовували різноманітні "фаєр-шоу" з БпЛА, ракетами тощо на промисловому майданчику ЗАЕС, намагаючись звинуватити Україну у створенні загроз для ЯРБ.
- Однак всі ці спроби виявилися невдалими та не отримали жодних підтверджень.
Також наголошуємо, що окупаційна адміністрація має нести повну відповідальність за забезпечення фізичного захисту та цілісність споруд Запорізької АЕС. Будь-яка шкода, завдана українській АЕС в період її окупації, буде компенсована за рахунок репараційних коштів країни-агресора.
Про результати розслідування попереднього фейкового повідомлення окупаційної адміністрації ЗАЕС про нібито дронову атаку на лабораторію зовнішньої дозиметрії – можна дізнатися за посиланням.
Що передувало?
- Російські пропагандисти поширили інформацію про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої Запорізької АЕС.
- Сили оборони спростували заяви Росії про нібито удар України по ЗАЕС
