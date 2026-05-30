Новини атака на ЗАЕС
228 6

МАГАТЕ має перевірити заяви РФ про нібито атаку на Запорізьку АЕС, – Держатомрегулювання

Україна закликала допустити експертів МАГАТЕ до енергоблоку №6

Держатомрегулювання України відреагувало на поширені російською пропагандою повідомлення про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Заява Держатомрегулювання

У зв’язку з поширенням російськими пропагандистами інформації про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої Запорізької АЕС Держатомрегулювання повідомляє наступне.

Експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС у складі постійної моніторингової місії Агентства, мають верифікувати розповсюджену інформацію та повідомити про результати верифікації. Для об’єктивної оцінки окупаційна адміністрація зобов’язана надати міжнародним експертам повний доступ до машинного залу енергоблоку №6.

Змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не спостерігається

 За даними зовнішнього кризового центру ЗАЕС (що розташований на підконтрольній Україні території) та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу IRMIS(МАГАТЕ) будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування ЗАЕС не спостерігається.

Зазначимо, що всі нинішні позаштатні події та загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, які виникають – наслідок повномасштабної війни рф проти України та окупації української атомної електростанції.

Вже було кілька фейкових повідомлень від окупантів

  • Нагадаємо, що російські окупанти вже неодноразово влаштовували різноманітні "фаєр-шоу" з БпЛА, ракетами тощо на промисловому майданчику ЗАЕС, намагаючись звинуватити Україну у створенні загроз для ЯРБ.
  • Однак всі ці спроби виявилися невдалими та не отримали жодних підтверджень.

Також наголошуємо, що окупаційна адміністрація має нести повну відповідальність за забезпечення фізичного захисту та цілісність споруд Запорізької АЕС. Будь-яка шкода, завдана українській АЕС в період її окупації, буде компенсована за рахунок репараційних коштів країни-агресора.

Про результати розслідування попереднього фейкового повідомлення окупаційної адміністрації ЗАЕС про нібито дронову атаку на лабораторію зовнішньої дозиметрії – можна дізнатися за посиланням.

Що передувало?

  • Російські пропагандисти поширили інформацію про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої Запорізької АЕС.
Магате рублями заряджене, готове до перевірки 🤬
30.05.2026 23:01 Відповісти
КабМіндічі зеленського, оті корупційні «шламбауми» і на Запорізькій АЕС встановили????
Свириденко з миловановим, мабуть не в курсі, бо вчителюють, навчають студенство «шламбауми» ставити і не БАЧИТИ цього???
30.05.2026 23:42 Відповісти
Савсем хахлы оборзели решили собственную АЭС дамбить как бамбас 8лет... Тобто коли рашистські танки ******* по тому машзалу то було норм?
30.05.2026 23:19 Відповісти
Коли кацапи почнуть тікати то знищать все що не зможуть вкрасти. Тому вважаю що все цінне на ТОТ необхідно знищувати превентивно, бо все одно нам воно не дістанеться і тішитися тим що ворогам не вдасться користуватися нашим зараз, а при втечі викрасти. Те що ЗАЕС буде капітально зруйнована кацапами при відступі майже 100%. Навколо станції потрібно знищувати все що туди і звідти прямує.
30.05.2026 23:22 Відповісти
руцька сволота захопила чуже майно, а теперь скаржиться , що господарь вбиває бандитів. Що там перевіряти? Поки не було руцьких свиней на ЗАЕС, там не було ніяких обстрілів
30.05.2026 23:22 Відповісти
Так «організована» була, посадовцями з Урядового кварталу, здача Півдня України, а не його ОБОРНА, що все керовніцтво СБУ, МВС, ОДА, прокурорів, та цілої купи начальників, так організовано все покидали і потікали, залишивши Українців без зброї, голими руками боротися з окупантами ******!?!?!
30.05.2026 23:47 Відповісти
 
 