МАГАТЕ має перевірити заяви РФ про нібито атаку на Запорізьку АЕС, – Держатомрегулювання

Держатомрегулювання України відреагувало на поширені російською пропагандою повідомлення про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Заява Держатомрегулювання

У зв’язку з поширенням російськими пропагандистами інформації про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої Запорізької АЕС Держатомрегулювання повідомляє наступне.



Експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС у складі постійної моніторингової місії Агентства, мають верифікувати розповсюджену інформацію та повідомити про результати верифікації. Для об’єктивної оцінки окупаційна адміністрація зобов’язана надати міжнародним експертам повний доступ до машинного залу енергоблоку №6.

Змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не спостерігається

За даними зовнішнього кризового центру ЗАЕС (що розташований на підконтрольній Україні території) та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу IRMIS(МАГАТЕ) будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування ЗАЕС не спостерігається.



Зазначимо, що всі нинішні позаштатні події та загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, які виникають – наслідок повномасштабної війни рф проти України та окупації української атомної електростанції.

Вже було кілька фейкових повідомлень від окупантів

Нагадаємо, що російські окупанти вже неодноразово влаштовували різноманітні "фаєр-шоу" з БпЛА, ракетами тощо на промисловому майданчику ЗАЕС, намагаючись звинуватити Україну у створенні загроз для ЯРБ.

Однак всі ці спроби виявилися невдалими та не отримали жодних підтверджень.

Також наголошуємо, що окупаційна адміністрація має нести повну відповідальність за забезпечення фізичного захисту та цілісність споруд Запорізької АЕС. Будь-яка шкода, завдана українській АЕС в період її окупації, буде компенсована за рахунок репараційних коштів країни-агресора.



Про результати розслідування попереднього фейкового повідомлення окупаційної адміністрації ЗАЕС про нібито дронову атаку на лабораторію зовнішньої дозиметрії – можна дізнатися за посиланням.

