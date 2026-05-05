МАГАТЕ виявило пошкодження після атаки на лабораторію ЗАЕС

Дрон влучив в лабораторію ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ виявило пошкодження обладнання після атаки безпілотником по лабораторії Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

"Команда МАГАТЕ відвідала Лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької АЕС, через день після того, як, за даними агентства, станція була атакована безпілотником. Команда виявила пошкодження деякого обладнання для метеорологічного моніторингу лабораторії, яке більше не працює", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Як зазначається, генеральний директор Раффаель Гроссі повторив заклик до максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних установок, щоб уникнути ризиків для безпеки.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що команда МАГАТЕ звернулася з запитом про доступ до атакованого об’єкта для оцінки наслідків.

У агентстві наголошують, що подібні інциденти становлять потенційну загрозу для ядерної безпеки.

а після атаки кацапні на Україну в лютому 22 магатер нічого не виявило?
05.05.2026 01:41 Відповісти
05.05.2026 01:41 Відповісти
Наскільки я розумію, ЗАЕС зайнята кацапами.
Невже кацапи самі по собі удари наносять?
05.05.2026 02:32 Відповісти
05.05.2026 02:32 Відповісти
Лаболаторія знаходиться за межами ЗАЕС. Безпілотник кацапський.
05.05.2026 02:54 Відповісти
05.05.2026 02:54 Відповісти
Вважаю що все окупантське що знаходиться навколо ЗАЕС має бути знищене фізично. Кацапи мають боятися наближпатися до станції і виходити за її поріг.
05.05.2026 06:55 Відповісти
05.05.2026 06:55 Відповісти
Ну виявили, то виявили, магате молодці. Але ЗАЕС знаходиться на окупованій території, то це проблеми окупанта
05.05.2026 08:59 Відповісти
05.05.2026 08:59 Відповісти
 
 