РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9810 посетителей онлайн
Новости атака на АЭС
1 334 5

МАГАТЭ обнаружило повреждения после атаки на лабораторию ЗАЭС

Дрон попал в лабораторию ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило повреждения оборудования после атаки беспилотника на лабораторию Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Команда МАГАТЭ посетила Лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС через день после того, как, по данным агентства, станция была атакована беспилотником. Команда обнаружила повреждения некоторого оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории, которое больше не работает", - говорится в сообщении в соцсети Х.

Как отмечается, генеральный директор Раффаэль Гросси повторил призыв к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных установок, чтобы избежать рисков для безопасности.

Читайте также: МАГАТЭ начинает новую миссию по проверке украинских подстанций: Шмыгаль рассказал подробности

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что команда МАГАТЭ обратилась с запросом о доступе к атакованному объекту для оценки последствий.

В агентстве отмечают, что подобные инциденты представляют потенциальную угрозу для ядерной безопасности.

Читайте также: Последствия удара по Черноморску: из резервуаров вытекло 1100 тонн масла. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (5144) МАГАТЭ (498) обстрел (32456) атака (1360) Запорожская АЭС (818)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а після атаки кацапні на Україну в лютому 22 магатер нічого не виявило?
показать весь комментарий
05.05.2026 01:41 Ответить
Наскільки я розумію, ЗАЕС зайнята кацапами.
Невже кацапи самі по собі удари наносять?
показать весь комментарий
05.05.2026 02:32 Ответить
Лаболаторія знаходиться за межами ЗАЕС. Безпілотник кацапський.
показать весь комментарий
05.05.2026 02:54 Ответить
Вважаю що все окупантське що знаходиться навколо ЗАЕС має бути знищене фізично. Кацапи мають боятися наближпатися до станції і виходити за її поріг.
показать весь комментарий
05.05.2026 06:55 Ответить
Ну виявили, то виявили, магате молодці. Але ЗАЕС знаходиться на окупованій території, то це проблеми окупанта
показать весь комментарий
05.05.2026 08:59 Ответить
 
 