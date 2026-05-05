МАГАТЭ обнаружило повреждения после атаки на лабораторию ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило повреждения оборудования после атаки беспилотника на лабораторию Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда МАГАТЭ посетила Лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС через день после того, как, по данным агентства, станция была атакована беспилотником. Команда обнаружила повреждения некоторого оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории, которое больше не работает", - говорится в сообщении в соцсети Х.

Как отмечается, генеральный директор Раффаэль Гросси повторил призыв к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных установок, чтобы избежать рисков для безопасности.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что команда МАГАТЭ обратилась с запросом о доступе к атакованному объекту для оценки последствий.

В агентстве отмечают, что подобные инциденты представляют потенциальную угрозу для ядерной безопасности.

