МАГАТЭ должно проверить заявления РФ о якобы атаке на Запорожскую АЭС, – Госатомрегулирование

Госатомрегулирование Украины отреагировало на распространенные российской пропагандой сообщения о якобы нанесенном дроном ущербе машинному залу энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Заявление Госатомрегулирования

В связи с распространением российскими пропагандистами информации о якобы повреждении дроном машинного зала энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС Госатомрегулирования сообщает следующее.



Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС в составе постоянной мониторинговой миссии Агентства, должны проверить распространенную информацию и сообщить о результатах проверки. Для объективной оценки оккупационная администрация обязана предоставить международным экспертам полный доступ к машинному залу энергоблока №6.

Изменений радиационной обстановки в районе ЗАЭС не наблюдается

По данным внешнего кризисного центра ЗАЭС (расположенного на подконтрольной Украине территории) и данным международной системы радиационного мониторинга IRMIS (МАГАТЭ) каких-либо изменений радиационной обстановки в районе расположения ЗАЭС не наблюдается.



Отметим, что все нынешние нештатные события и угрозы ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС, которые возникают, являются следствием полномасштабной войны РФ против Украины и оккупации украинской атомной электростанции.

Уже было несколько фейковых сообщений от оккупантов

Напомним, что российские оккупанты уже неоднократно устраивали различные "фаер-шоу" с БПЛА, ракетами и т. п. на промышленной площадке ЗАЭС, пытаясь обвинить Украину в создании угроз для ЯРБ.

Однако все эти попытки оказались неудачными и не получили никаких подтверждений.

Также подчеркиваем, что оккупационная администрация должна нести полную ответственность за обеспечение физической защиты и целостности сооружений Запорожской АЭС. Любой ущерб, нанесенный украинской АЭС в период ее оккупации, будет компенсирован за счет репарационных средств страны-агрессора.



О результатах расследования предыдущего фейкового сообщения оккупационной администрации ЗАЭС о якобы дроновой атаке на лабораторию внешней дозиметрии – можно узнать по ссылке.

