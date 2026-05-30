МАГАТЭ должно проверить заявления РФ о якобы атаке на Запорожскую АЭС, – Госатомрегулирование
Госатомрегулирование Украины отреагировало на распространенные российской пропагандой сообщения о якобы нанесенном дроном ущербе машинному залу энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
Заявление Госатомрегулирования
В связи с распространением российскими пропагандистами информации о якобы повреждении дроном машинного зала энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС Госатомрегулирования сообщает следующее.
Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС в составе постоянной мониторинговой миссии Агентства, должны проверить распространенную информацию и сообщить о результатах проверки. Для объективной оценки оккупационная администрация обязана предоставить международным экспертам полный доступ к машинному залу энергоблока №6.
Изменений радиационной обстановки в районе ЗАЭС не наблюдается
По данным внешнего кризисного центра ЗАЭС (расположенного на подконтрольной Украине территории) и данным международной системы радиационного мониторинга IRMIS (МАГАТЭ) каких-либо изменений радиационной обстановки в районе расположения ЗАЭС не наблюдается.
Отметим, что все нынешние нештатные события и угрозы ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС, которые возникают, являются следствием полномасштабной войны РФ против Украины и оккупации украинской атомной электростанции.
Уже было несколько фейковых сообщений от оккупантов
- Напомним, что российские оккупанты уже неоднократно устраивали различные "фаер-шоу" с БПЛА, ракетами и т. п. на промышленной площадке ЗАЭС, пытаясь обвинить Украину в создании угроз для ЯРБ.
- Однако все эти попытки оказались неудачными и не получили никаких подтверждений.
Также подчеркиваем, что оккупационная администрация должна нести полную ответственность за обеспечение физической защиты и целостности сооружений Запорожской АЭС. Любой ущерб, нанесенный украинской АЭС в период ее оккупации, будет компенсирован за счет репарационных средств страны-агрессора.
О результатах расследования предыдущего фейкового сообщения оккупационной администрации ЗАЭС о якобы дроновой атаке на лабораторию внешней дозиметрии – можно узнать по ссылке.
Что предшествовало?
- Российские пропагандисты распространили информацию о якобы повреждении дроном машинного зала энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС.
- Силы обороны опровергли заявления России о якобы нанесенном Украиной ударе по ЗАЭС
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Свириденко з миловановим, мабуть не в курсі, бо вчителюють, навчають студенство «шламбауми» ставити і не БАЧИТИ цього???