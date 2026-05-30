Новости атака на АЭС
МАГАТЭ должно проверить заявления РФ о якобы атаке на Запорожскую АЭС, – Госатомрегулирование

Украина призвала допустить экспертов МАГАТЭ к энергоблоку №6

Госатомрегулирование Украины отреагировало на распространенные российской пропагандой сообщения о якобы нанесенном дроном ущербе машинному залу энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Заявление Госатомрегулирования

В связи с распространением российскими пропагандистами информации о якобы повреждении дроном машинного зала энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС Госатомрегулирования сообщает следующее.

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС в составе постоянной мониторинговой миссии Агентства, должны проверить распространенную информацию и сообщить о результатах проверки. Для объективной оценки оккупационная администрация обязана предоставить международным экспертам полный доступ к машинному залу энергоблока №6.

Изменений радиационной обстановки в районе ЗАЭС не наблюдается

 По данным внешнего кризисного центра ЗАЭС (расположенного на подконтрольной Украине территории) и данным международной системы радиационного мониторинга IRMIS (МАГАТЭ) каких-либо изменений радиационной обстановки в районе расположения ЗАЭС не наблюдается.

Отметим, что все нынешние нештатные события и угрозы ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС, которые возникают, являются следствием полномасштабной войны РФ против Украины и оккупации украинской атомной электростанции.

Уже было несколько фейковых сообщений от оккупантов

  • Напомним, что российские оккупанты уже неоднократно устраивали различные "фаер-шоу" с БПЛА, ракетами и т. п. на промышленной площадке ЗАЭС, пытаясь обвинить Украину в создании угроз для ЯРБ.
  • Однако все эти попытки оказались неудачными и не получили никаких подтверждений.

Также подчеркиваем, что оккупационная администрация должна нести полную ответственность за обеспечение физической защиты и целостности сооружений Запорожской АЭС. Любой ущерб, нанесенный украинской АЭС в период ее оккупации, будет компенсирован за счет репарационных средств страны-агрессора.

О результатах расследования предыдущего фейкового сообщения оккупационной администрации ЗАЭС о якобы дроновой атаке на лабораторию внешней дозиметрии – можно узнать по ссылке.

Что предшествовало?

  • Российские пропагандисты распространили информацию о якобы повреждении дроном машинного зала энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС.
  • Силы обороны опровергли заявления России о якобы нанесенном Украиной ударе по ЗАЭС

Магате рублями заряджене, готове до перевірки 🤬
30.05.2026 23:01 Ответить
КабМіндічі зеленського, оті корупційні «шламбауми» і на Запорізькій АЕС встановили????
Свириденко з миловановим, мабуть не в курсі, бо вчителюють, навчають студенство «шламбауми» ставити і не БАЧИТИ цього???
30.05.2026 23:42 Ответить
Савсем хахлы оборзели решили собственную АЭС дамбить как бамбас 8лет... Тобто коли рашистські танки ******* по тому машзалу то було норм?
30.05.2026 23:19 Ответить
Коли кацапи почнуть тікати то знищать все що не зможуть вкрасти. Тому вважаю що все цінне на ТОТ необхідно знищувати превентивно, бо все одно нам воно не дістанеться і тішитися тим що ворогам не вдасться користуватися нашим зараз, а при втечі викрасти. Те що ЗАЕС буде капітально зруйнована кацапами при відступі майже 100%. Навколо станції потрібно знищувати все що туди і звідти прямує.
30.05.2026 23:22 Ответить
руцька сволота захопила чуже майно, а теперь скаржиться , що господарь вбиває бандитів. Що там перевіряти? Поки не було руцьких свиней на ЗАЕС, там не було ніяких обстрілів
30.05.2026 23:22 Ответить
Так «організована» була, посадовцями з Урядового кварталу, здача Півдня України, а не його ОБОРНА, що все керовніцтво СБУ, МВС, ОДА, прокурорів, та цілої купи начальників, так організовано все покидали і потікали, залишивши Українців без зброї, голими руками боротися з окупантами ******!?!?!
30.05.2026 23:47 Ответить
 
 