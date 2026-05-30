Украина не наносила ударов по ЗАЭС, это информационная провокация РФ, — заявление Сил обороны юга

Украина отрицает любую причастность к ударам по Запорожской атомной электростанции и заявляет, что распространяемые российской стороной сообщения являются частью информационных провокаций. В Киеве подчеркивают: Россия продолжает использовать оккупированную ЗАЭС в качестве инструмента ядерного шантажа и военной инфраструктуры, нарушая нормы международного права.

Об этом сообщают Силы обороны Юга, информирует Цензор.НЕТ

"Российская Федерация продолжает использовать Запорожскую атомную электростанцию как инструмент ядерного шантажа и информационных провокаций. Распространяемые оккупационными ресурсами сообщения о якобы ударе Сил обороны Украины по объектам ЗАЭС являются очередной попыткой дискредитировать Украину и скрыть собственные преступные действия", — подчеркнули в Силах обороны.

Украина не наносила удар по энергоблоку №6

Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку №6 Запорожской атомной электростанции. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия любых действий в отношении ядерных объектов.

В Силах обороны подчеркнули: "Именно Российская Федерация с марта 2022 года незаконно удерживает ЗАЭС под военным контролем, превратив гражданский ядерный объект в элемент военной инфраструктуры. Враг нарушает требования по размещению огневых средств поражения в пределах пятикилометровой зоны, размещает средства РЭБ, вооружение, военную технику и личный состав на территории станции".

Очередная информационная манипуляция

Систематические манипуляции вокруг вопросов ядерной безопасности являются составными частями политики ядерного терроризма, которую Россия осуществляет против Украины и международного сообщества.

Заявления российской стороны о якобы ударе Сил обороны Украины по Запорожской атомной электростанции являются очередной информационной провокацией государства-агрессора, ведь это не первое подобное заявление Москвы.

Схема отработана: после очередных потерь на фронте появляется громкое обвинение в адрес Украины, призванное переключить внимание международной аудитории. Никаких доказательств российская сторона традиционно не предоставляет — и на этот раз не стало исключением.

ЗАЭС находится примерно в 50 км от сухопутного участка линии боевого столкновения. Никополь — ближайший город на подконтрольной Украине территории — расположен на другой стороне бывшего Каховского водохранилища как минимум в 10 км от станции.

У ВСУ нет беспилотников, способных нанести такой удар

Агрессор намеренно не демонстрирует качественных фото и видеокадров с якобы последствиями удара. Кроме того, на вооружении ВСУ нет беспилотников с оптоволоконным управлением, имеющих такой дальний радиус действия, как и дронов с кумулятивной боевой частью весом 5–6 кг, ведь именно столько необходимо для того, чтобы пробить такое отверстие, о котором говорит российская сторона. Кроме того, оккупационные войска сами выставили вокруг ЗАЭС многоуровневую дымовую завесу — пролететь через нее незамеченным аппарат физически не мог. Версия, которую продвигает Россия, не выдерживает никакой проверки фактами.

Вооруженные Силы Украины действуют в рамках международного гуманитарного права. Статья 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям прямо запрещает удары по ядерным объектам. ВСУ ее соблюдают. На соответствующем участке фронта в период инцидента активных боевых действий не велось, никаких средств поражения не применялось.