На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни, - МАГАТЕ

Цього тижня на Запорізькій АЕС стався тривалий збій зв’язку на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу.

Про це йдеться в повідомленні гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Окупанти повідомили, що у середу ЗАЕС не мала ні стаціонарного телефонного зв’язку, ні інтернет-з’єднання протягом приблизно 12 годин, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку повномасштабної війни.

Причина відключення не була зрозумілою, але воно збіглося у часі з повідомленнями про атаки на місто Енергодар, де проживає більшість персоналу станції, зазначили у МАГАТЕ без уточнення з чийого боку відбувалися атаки.

Читайте також: МАГАТЕ виявило пошкодження після атаки на лабораторію ЗАЕС

"Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою командою експертів на об’єкті, а станція не могла комунікувати із зовнішнім світом у звичний спосіб. Це, безперечно, було дуже тривожною подією з точки зору ядерної безпеки та фізичної охорони. Команда МАГАТЕ продовжить розслідування причин цього збою зв’язку та обговорюватиме, як запобігти його повторенню", – сказав Гроссі.

Також, як повідомляється, протягом минулого тижня постачання електроенергії до Енергодара з енергомережі кілька разів переривалося внаслідок бойових дій.

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що деокупація Запорізької атомної електростанції, захопленої російськими військами, залишається одним із найскладніших питань у переговорах між Україною, США та Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни перетворили ЗАЕС на об’єкт війни: ведуть звідти обстріли, зберігають зброю, снаряди та військову техніку, - Зеленський. ВIДЕО