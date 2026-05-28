На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни, - МАГАТЕ
Цього тижня на Запорізькій АЕС стався тривалий збій зв’язку на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу.
Про це йдеться в повідомленні гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Окупанти повідомили, що у середу ЗАЕС не мала ні стаціонарного телефонного зв’язку, ні інтернет-з’єднання протягом приблизно 12 годин, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку повномасштабної війни.
Причина відключення не була зрозумілою, але воно збіглося у часі з повідомленнями про атаки на місто Енергодар, де проживає більшість персоналу станції, зазначили у МАГАТЕ без уточнення з чийого боку відбувалися атаки.
"Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою командою експертів на об’єкті, а станція не могла комунікувати із зовнішнім світом у звичний спосіб. Це, безперечно, було дуже тривожною подією з точки зору ядерної безпеки та фізичної охорони. Команда МАГАТЕ продовжить розслідування причин цього збою зв’язку та обговорюватиме, як запобігти його повторенню", – сказав Гроссі.
Також, як повідомляється, протягом минулого тижня постачання електроенергії до Енергодара з енергомережі кілька разів переривалося внаслідок бойових дій.
- Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що деокупація Запорізької атомної електростанції, захопленої російськими військами, залишається одним із найскладніших питань у переговорах між Україною, США та Росією.
