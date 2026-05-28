На Запорожской АЭС произошел самый длительный сбой связи за время войны, — МАГАТЭ
На этой неделе на Запорожской АЭС произошел длительный сбой связи на фоне сообщений об усилении военной активности в окрестностях.
Об этом говорится в сообщении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Оккупанты сообщили, что в среду ЗАЭС не имела ни стационарной телефонной связи, ни интернет-соединения в течение примерно 12 часов, что стало самым длительным подобным инцидентом на станции с начала полномасштабной войны.
Причина отключения не была ясна, но оно совпало по времени с сообщениями об атаках на город Энергодар, где проживает большинство персонала станции, отметили в МАГАТЭ, не уточняя, с чьей стороны происходили атаки.
"В течение многих часов мы не могли связаться с нашей командой экспертов на объекте, а станция не могла общаться с внешним миром привычным образом. Это, безусловно, было очень тревожным событием с точки зрения ядерной безопасности и физической охраны. Команда МАГАТЭ продолжит расследование причин этого сбоя связи и будет обсуждать, как предотвратить его повторение", — сказал Гросси.
Также, как сообщается, в течение прошлой недели подача электроэнергии в Энергодар из энергосети несколько раз прерывалась в результате боевых действий.
- Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что деоккупация Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими войсками, остается одним из самых сложных вопросов в переговорах между Украиной, США и Россией.
