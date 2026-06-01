Дискуссию об активизации роли ЕС в переговорах с РФ инициировала именно Украина, - МИД. ДОКУМЕНТ

Именно Украина инициировала дискуссию об активизации роли Европы в мирных усилиях по назначению специального переговорщика Европейского Союза для контактов с Россией.

Об этом в ответ на запрос Цензор.НЕТ сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

Речь идет не о замене американского переговорного трека, а о его дополнении.

Впервые такой призыв был озвучен министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой во время его участия в заседании Совета по иностранным делам ЕС 12 мая в Брюсселе. Впоследствии он обсуждал эту тему в ряде других форматов переговоров, как с ЕС, так и с отдельными европейскими партнерами. Последний раз это обсуждалось во время неформального министерского заседания государств-членов ЕС в Лимасоле.

Позиция украинской стороны заключается в том, что сначала должен быть определен четкий мандат с широким представительством Европы, а затем, исходя из него, выбран конкретный представитель, группа стран, бывшие или действующие лидеры, или другие форматы для воплощения этого мандата и достижения результата.

Украина также предложила ряд конкретных тем в мирном процессе, которые могли бы быть решены благодаря европейским усилиям. Это могут быть различные типы прекращения огня: от так называемого "аэропортного" перемирия до прекращения ударов по морским портам, энергетике, водоснабжению. Это могут быть ядерная безопасность или ЗАЭС, гуманитарные шаги: возвращение гражданских заложников или гуманитарный коридор из Олешек.

Сейчас в Брюсселе и столицах Европы идет активная дискуссия о возможных кандидатурах и форматах привлечения.

Что предшествовало?

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.

В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

