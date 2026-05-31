МИД Украины опроверг фейк "Росатома" об "атаке" на ЗАЭС: У россиян традиционно не хватает логики
Министерство иностранных дел Украины отвергло очередные безосновательные обвинения Кремля в якобы нападении Украины на Запорожскую атомную электростанцию, которые 30 мая распространили представители госкорпорации "Росатом". Ранее этот очередной фейк официально опровергли и в Силах обороны Украины.
Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
В МИД подчеркнули, что эти заявления являются классической информационной операцией врага, цель которой - отвлечь внимание мира от того, что единственным реальным источником ядерной опасности на ЗАЭС является ее незаконная российская оккупация.
"Российским обвинениям, как всегда, не хватает логики: не ясно, с какой целью Украина должна была бы наносить удары по собственной атомной электростанции, расположенной на своей территории, которую она сама стремится вернуть под свой суверенный контроль. Российская пропаганда пытается снова и снова продвигать абсурдную конструкцию: государство, которое защищает свою территорию, якобы атакует собственные ядерные объекты, а государство, которое их оккупировало, выступает их "защитником", - отметили в министерстве.
Дипломаты напомнили, что Москва годами блокирует международным экспертам МАГАТЭ доступ к критическим зонам станции, в частности к западным частям турбинных залов энергоблоков. Поэтому попытки захватчиков заставить мир поверить их заявлениям на фоне недопуска инспекторов выглядят нелепо.
Почему Россия активизировалась именно сейчас?
В Украине обратили внимание на закономерность: Кремль запускает новую волну ядерного шантажа как раз перед каждым заседанием Совета управляющих МАГАТЭ. На этот раз провокация приурочена к июньской сессии, где будет рассматриваться Ежегодный доклад Агентства за 2025 год.
Эти документы являются серьезной политической проблемой для РФ, ведь в них снова зафиксировано:
-
МАГАТЭ не признает никаких претензий России на ЗАЭС;
-
Агентство не признает российской юрисдикции над украинскими ядерными объектами (включая Севастопольский исследовательский реактор в оккупированном Крыму);
-
ЗАЭС официально считается украинским объектом, находящимся под незаконной оккупацией РФ.
Призыв к решительным действиям
В МИД подчеркнули, что Россия годами отвечает на "глубокую озабоченность" международного сообщества лишь новыми нарушениями и эскалацией. Поэтому Украина призывает 34 страны-члена Совета управляющих МАГАТЭ перейти от слов к реальным решениям.
"На протяжении многих лет Россия пользовалась привилегиями и авторитетом, которые дает членство в руководящих органах Агентства, одновременно грубо нарушая основополагающие принципы ядерной безопасности... Призываем членов Совета на своей июньской сессии не поддерживать предоставление Российской Федерации места в составе Совета управляющих МАГАТЭ", - резюмировали в украинском дипломатическом ведомстве.
Так от, пояснюю: українська ЛІТЕРАТУРНА мова сфорорована на основі ДВОХ, найбільш розповсюджених діалектів української мови - "подніпровського" та "брацлавського" (подільського). Подніпровський діалект характерний для Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Полтавщини та Черкащини. "Брацлавський" - для Вінничини, Хмельниччини. Різниця між ними (найбільш характерна) - це кінцівки ДІЄСЛІВ. Подніпровці закінчують слова на "м'який знак" (бить, курить, копать), а "брацлавці" - на "И" (бити, курити, копати). Згідно з правилами українського правопису, ОБИДВА діалекти визнаються ПРАВИЛЬНИМИ та РІВНОПРАВНИМИ... Російській мові притаманне використання в кінцівках дієслів, "м'якого знаку", цілком зрозуміло: їм мову творили випускники Києво-Могилянської академії... А вони, переважно, були "подніпровцями"...
А тепер починай кричать, що я "запроданець", і "прихований кацап"... Заодно назви так Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Панаса Мирного, Марко Вовчок, Квітку-Основ'яненко, і багатьох інших представників української класичної літератури, що писали, все життя, подніпровським діалектом...
В даному випадку, писав текст, "носій "подніпровського " діалекту (яким пишу, тобі, і я)... Так що, "не треба колупаться в сраці", без достатньої підстави... Привіт "Польскє"!..