МИД Украины опроверг фейк "Росатома" об "атаке" на ЗАЭС: У россиян традиционно не хватает логики

Министерство иностранных дел Украины отвергло очередные безосновательные обвинения Кремля в якобы нападении Украины на Запорожскую атомную электростанцию, которые 30 мая распространили представители госкорпорации "Росатом". Ранее этот очередной фейк официально опровергли и в Силах обороны Украины.

Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

В МИД подчеркнули, что эти заявления являются классической информационной операцией врага, цель которой - отвлечь внимание мира от того, что единственным реальным источником ядерной опасности на ЗАЭС является ее незаконная российская оккупация.

"Российским обвинениям, как всегда, не хватает логики: не ясно, с какой целью Украина должна была бы наносить удары по собственной атомной электростанции, расположенной на своей территории, которую она сама стремится вернуть под свой суверенный контроль. Российская пропаганда пытается снова и снова продвигать абсурдную конструкцию: государство, которое защищает свою территорию, якобы атакует собственные ядерные объекты, а государство, которое их оккупировало, выступает их "защитником", - отметили в министерстве.

Дипломаты напомнили, что Москва годами блокирует международным экспертам МАГАТЭ доступ к критическим зонам станции, в частности к западным частям турбинных залов энергоблоков. Поэтому попытки захватчиков заставить мир поверить их заявлениям на фоне недопуска инспекторов выглядят нелепо.

Почему Россия активизировалась именно сейчас?

В Украине обратили внимание на закономерность: Кремль запускает новую волну ядерного шантажа как раз перед каждым заседанием Совета управляющих МАГАТЭ. На этот раз провокация приурочена к июньской сессии, где будет рассматриваться Ежегодный доклад Агентства за 2025 год.

Эти документы являются серьезной политической проблемой для РФ, ведь в них снова зафиксировано:

МАГАТЭ не признает никаких претензий России на ЗАЭС;

Агентство не признает российской юрисдикции над украинскими ядерными объектами (включая Севастопольский исследовательский реактор в оккупированном Крыму);

ЗАЭС официально считается украинским объектом, находящимся под незаконной оккупацией РФ.

Призыв к решительным действиям

В МИД подчеркнули, что Россия годами отвечает на "глубокую озабоченность" международного сообщества лишь новыми нарушениями и эскалацией. Поэтому Украина призывает 34 страны-члена Совета управляющих МАГАТЭ перейти от слов к реальным решениям.

"На протяжении многих лет Россия пользовалась привилегиями и авторитетом, которые дает членство в руководящих органах Агентства, одновременно грубо нарушая основополагающие принципы ядерной безопасности... Призываем членов Совета на своей июньской сессии не поддерживать предоставление Российской Федерации места в составе Совета управляющих МАГАТЭ", - резюмировали в украинском дипломатическом ведомстве.

