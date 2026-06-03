Германия считает, что между РФ и Европой "открывается окно" для диалога, - Sky News

В Германии считают возможным начало переговоров между Европой и Россией по поводу войны в Украине.

Об этом пишет Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Германский чиновник заявил, что между Россией и Европой постепенно открывается окно для диалога по ситуации в Украине", - отмечает издание.

В то же время он заявил, что крайне важно создать формат, который будет эффективным и надежным для европейской стороны.

Чиновник добавил, что есть веские признаки того, что группа E3 - Германия, Франция и Великобритания - будет продолжать играть важную роль в этом вопросе.

Однако он заявил, что может потребоваться несколько месяцев, прежде чем что-то сдвинется с мертвой точки.

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Что предшествовало?

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.

В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

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