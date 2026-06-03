РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13247 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
1 129 20

Германия считает, что между РФ и Европой "открывается окно" для диалога, - Sky News

Переговоры с Россией: что говорят в Германии?

В Германии считают возможным начало переговоров между Европой и Россией по поводу войны в Украине.

Об этом пишет Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Германский чиновник заявил, что между Россией и Европой постепенно открывается окно для диалога по ситуации в Украине", - отмечает издание.

В то же время он заявил, что крайне важно создать формат, который будет эффективным и надежным для европейской стороны.

Чиновник добавил, что есть веские признаки того, что группа E3 - Германия, Франция и Великобритания - будет продолжать играть важную роль в этом вопросе.

Однако он заявил, что может потребоваться несколько месяцев, прежде чем что-то сдвинется с мертвой точки.

Читайте: Дискуссию об активизации роли ЕС в переговорах с РФ инициировала именно Украина, — МИД. ДОКУМЕНТ

Что предшествовало?

  • Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
  • В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

Читайте: 55% украинцев считают, что власть скорее не выполняет "домашнюю работу" для вступления в ЕС, — опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Германия (7538) россия (97772) Евросоюз (18159) переговоры с Россией (1491)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
В Німеччині плутають якесь вікно з дупою Пуйла і хочуть в неї поговорити. Один клоун вже бачив мир в очах плєшивого.
показать весь комментарий
03.06.2026 15:34 Ответить
+4
Як каже Каспаров, ніхто не слухає путіна, а вигадують якісь вікна, потужно псують повітря та ніхера не роблять.
показать весь комментарий
03.06.2026 15:13 Ответить
+4
Боягузи, не хочуть визнати що кацапи це вороги, і тільки їх повне знищення врятує Європу. Європа завжди була приречена на війну з ними.
показать весь комментарий
03.06.2026 15:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вкрай важливо створити формат
==
може знадобитися кілька місяців
==
і в це плаваюче по воді багно ми мусимо вступати!
показать весь комментарий
03.06.2026 15:10 Ответить
Як каже Каспаров, ніхто не слухає путіна, а вигадують якісь вікна, потужно псують повітря та ніхера не роблять.
показать весь комментарий
03.06.2026 15:13 Ответить
Ну, короче, два-три місяці, але це не точно...
показать весь комментарий
03.06.2026 15:14 Ответить
В те вікно одразу ж влізе тухла кацапська срака і нагидить глистами.
показать весь комментарий
03.06.2026 15:15 Ответить
в мюнхені вже почали готуватись? ))
показать весь комментарий
03.06.2026 15:16 Ответить
Боягузи, не хочуть визнати що кацапи це вороги, і тільки їх повне знищення врятує Європу. Європа завжди була приречена на війну з ними.
показать весь комментарий
03.06.2026 15:17 Ответить
Всю историю воевали с кацапами, перерыв затянулся.
показать весь комментарий
03.06.2026 16:01 Ответить
Атомное оружие это худшее что придумал человек. Иначе бы все давно перерезали друг друг глотки.
показать весь комментарий
03.06.2026 16:02 Ответить
Продажні видання за криваві орківські гроші постійно вкидують статті, ніби Європа аж трусится, щоб почати з фюрером переговори. Все дуже просто: орки почали гарно отримувати по пиці не тільки в Україні, а й по всій Рашці. Путлер тепер хоче втянути Європу в переговори, на яких він буде цих боягузів шантажувати відкриттям фронту проти балтійських країн. В обмін будео вимагати відмовитись від підтримки України. Єсі добре це розуміють, тому Путін хоче початку переговорів,, аж скиглить. Сподіваюсь, європейські бюрократи хоч зараз в цю халепу не влізуть
показать весь комментарий
03.06.2026 15:21 Ответить
Це після того як рашисти вчора вбили і поранили сотні мирних українців? Щоб ви в те вікно вийшти тварі.
показать весь комментарий
03.06.2026 15:23 Ответить
А потом дивуються, чому Ху'йло проводить масові вбивства і теракти. А це ж виявляється дієва стратегія. Чим більше вбиваєш і бажано дітей тим сильніше з тобою хочуть пагаваріть
показать весь комментарий
03.06.2026 15:25 Ответить
Они хотят показать всем что тоже большие и уважаемые. Хотя это совсем не так.
показать весь комментарий
03.06.2026 15:34 Ответить
В Німеччині плутають якесь вікно з дупою Пуйла і хочуть в неї поговорити. Один клоун вже бачив мир в очах плєшивого.
показать весь комментарий
03.06.2026 15:34 Ответить
Розбийте вже у цих рожевих поні рожеві окуляри.
показать весь комментарий
03.06.2026 16:06 Ответить
Щоб вже по Берліну прилетіло! Амінь.
показать весь комментарий
03.06.2026 16:18 Ответить
Так, є таке невеличке місце, між піздою і жопою!!
показать весь комментарий
03.06.2026 16:26 Ответить
драгі, меркель... А про шрьодера забули?
показать весь комментарий
03.06.2026 16:29 Ответить
Дуже зголодніли.
показать весь комментарий
03.06.2026 16:32 Ответить
Вікно відкрилось відразу після того,як мєдвєдєв назвав Мерца "****...шей мраззю"?
показать весь комментарий
03.06.2026 17:26 Ответить
Почекайте Європо. Путін все робитиме для того, щоб створити вікно для дронів та ракет. Він цього хоче вже сьогодні......
показать весь комментарий
03.06.2026 18:03 Ответить
 
 