Мадяр заявив, що Угорщина могла б стати місцем для переговорів між Україною та РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна могла б стати майданчиком для перемовин щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про гарантії безпеки

В очільника угорського уряду запитали про потенційні гарантії безпеки для України та як вони мають виглядати. Мадяр наголосив, що Україні потрібні справжні міжнародні гарантії, згадавши про Будапештський меморандум 1994 року, в якому США та великі держави гарантували незалежність та цілісність України.

"Але ці обіцянки не були дотримані, тому що порожні гасла не дуже допомагають. В Україні зараз на карту поставлено все. Багато людей гине, і можливо, що ця країна втратить частину своєї території. Ось чому Україні потрібні справжні, юридично дійсні міжнародні гарантії", - сказав прем'єр Угорщини.

Угорщина може бути місцем для перемовин

Журналісти також запитали у Мадяра, чи не є достатня кількість зброї для самооборони необхідною частиною майбутніх гарантій безпеки. На що він відповів, що не вважає зброю гарантією безпеки.

"Гарантії безпеки можуть надходити лише від міжнародної спільноти. Угорщина не може відігравати тут вирішальну роль, це справа великих держав. Ми можемо надати дипломатичну та гуманітарну допомогу, а Угорщина також може бути місцем для переговорів", - заявив політик.

Напередодні Мадяр заявляв, що новообраний уряд Угорщини не збирається змінювати попередній курс країни та надалі відмовляється від надання Україні будь-якої військової підтримки.

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