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Новини Мирні перемовини
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Мадяр заявив, що Угорщина могла б стати місцем для переговорів між Україною та РФ

Будапешт пропонує себе як майданчик для перемовин України та Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна могла б стати майданчиком для перемовин щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про гарантії безпеки 

В очільника угорського уряду запитали  про потенційні гарантії безпеки для України та як вони мають виглядати. Мадяр наголосив, що Україні потрібні справжні міжнародні гарантії, згадавши про Будапештський меморандум 1994 року, в якому США та великі держави гарантували незалежність та цілісність України.

"Але ці обіцянки не були дотримані, тому що порожні гасла не дуже допомагають. В Україні зараз на карту поставлено все. Багато людей гине, і можливо, що ця країна втратить частину своєї території. Ось чому Україні потрібні справжні, юридично дійсні міжнародні гарантії", - сказав прем'єр Угорщини.

Угорщина може бути місцем для перемовин

Журналісти також запитали у Мадяра, чи не є достатня кількість зброї для самооборони необхідною частиною майбутніх гарантій безпеки. На що він відповів, що не вважає зброю гарантією безпеки.

"Гарантії безпеки можуть надходити лише від міжнародної спільноти. Угорщина не може відігравати тут вирішальну роль, це справа великих держав. Ми можемо надати дипломатичну та гуманітарну допомогу, а Угорщина також може бути місцем для переговорів", - заявив політик.

Напередодні Мадяр заявляв, що новообраний уряд Угорщини не збирається змінювати попередній курс країни та надалі відмовляється від надання Україні будь-якої військової підтримки.

Читайте також: Угорщина не надсилатиме ні солдатів, ні зброю в Україну, - Мадяр

Автор: 

Угорщина (3003) перемовини (3798) Мадяр Петер (93)
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Топ коментарі
+8
Да ну *****. Шутник 5-го разряда. Были уже Будапештские меморандумы...
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03.06.2026 16:34 Відповісти
+4
Намазане чимось у них в кріслі прем'єра, чи що?
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03.06.2026 16:39 Відповісти
+2
Ах ти **** продажна , і як пукін потрапить в мадярію?
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03.06.2026 16:35 Відповісти
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Да ну *****. Шутник 5-го разряда. Были уже Будапештские меморандумы...
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03.06.2026 16:34 Відповісти
Ах ти **** продажна , і як пукін потрапить в мадярію?
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03.06.2026 16:35 Відповісти
Це ж вже було !
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03.06.2026 16:36 Відповісти
Намазане чимось у них в кріслі прем'єра, чи що?
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03.06.2026 16:39 Відповісти
На що він відповів, що не вважає зброю гарантією безпеки.

 Ага. Слово Ху'йла, Тромба і ООН є гарантіями безпеки. Таке ж саме лайно як і Орбан.
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03.06.2026 16:41 Відповісти
Ше не такий як Орбан - немає вояжів до москви - але швидко вчиться
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03.06.2026 16:42 Відповісти
Спасибі, ні.
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03.06.2026 16:43 Відповісти
Буде ********** . "Будапештські Домовленності, *****"
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03.06.2026 16:44 Відповісти
Ахах... После меморандума звучит как анекдот)
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03.06.2026 16:45 Відповісти
я повністю підтримую!!!!
хай ***** та холуї летять над україною на переговори до будапешту!
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03.06.2026 16:48 Відповісти
 
 