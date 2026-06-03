Мадяр заявил, что Венгрия могла бы стать местом для переговоров между Украиной и РФ

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что его страна могла бы стать площадкой для переговоров о прекращении войны России против Украины.

Об этом он сказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ.

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О гарантиях безопасности

Главу венгерского правительства спросили о потенциальных гарантиях безопасности для Украины и о том, как они должны выглядеть. Мадяр подчеркнул, что Украине нужны настоящие международные гарантии, упомянув о Будапештском меморандуме 1994 года, в котором США и великие державы гарантировали независимость и целостность Украины.

"Но эти обещания не были выполнены, потому что пустые лозунги не очень помогают. В Украине сейчас на карту поставлено все. Многие люди гибнут, и возможно, что эта страна потеряет часть своей территории. Вот почему Украине нужны настоящие, юридически действительные международные гарантии", — сказал премьер Венгрии.

Венгрия может стать местом для переговоров

Журналисты также спросили у Мадяра, не является ли достаточное количество оружия для самообороны необходимой частью будущих гарантий безопасности. На что он ответил, что не считает оружие гарантией безопасности.

"Гарантии безопасности могут исходить только от международного сообщества. Венгрия не может играть здесь решающую роль, это дело великих держав. Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, а Венгрия также может быть местом для переговоров", - заявил политик.

Накануне Мадяр заявлял, что новоизбранное правительство Венгрии не собирается менять прежний курс страны и по-прежнему отказывается от оказания Украине какой-либо военной поддержки.

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