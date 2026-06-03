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Новости Мирные переговоры
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Мадяр заявил, что Венгрия могла бы стать местом для переговоров между Украиной и РФ

Будапешт предлагает себя в качестве площадки для переговоров Украины и России

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что его страна могла бы стать площадкой для переговоров о прекращении войны России против Украины.

Об этом он сказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ.

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О гарантиях безопасности 

Главу венгерского правительства спросили о потенциальных гарантиях безопасности для Украины и о том, как они должны выглядеть. Мадяр подчеркнул, что Украине нужны настоящие международные гарантии, упомянув о Будапештском меморандуме 1994 года, в котором США и великие державы гарантировали независимость и целостность Украины.

"Но эти обещания не были выполнены, потому что пустые лозунги не очень помогают. В Украине сейчас на карту поставлено все. Многие люди гибнут, и возможно, что эта страна потеряет часть своей территории. Вот почему Украине нужны настоящие, юридически действительные международные гарантии", — сказал премьер Венгрии.

Венгрия может стать местом для переговоров

Журналисты также спросили у Мадяра, не является ли достаточное количество оружия для самообороны необходимой частью будущих гарантий безопасности. На что он ответил, что не считает оружие гарантией безопасности.

"Гарантии безопасности могут исходить только от международного сообщества. Венгрия не может играть здесь решающую роль, это дело великих держав. Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, а Венгрия также может быть местом для переговоров", - заявил политик.

Накануне Мадяр заявлял, что новоизбранное правительство Венгрии не собирается менять прежний курс страны и по-прежнему отказывается от оказания Украине какой-либо военной поддержки.

Читайте также: Венгрия не будет посылать ни солдат, ни оружие в Украину, — Мадяр

Автор: 

Венгрия (2611) переговоры (5810) Мадяр Петер (92)
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Топ комментарии
+13
Да ну *****. Шутник 5-го разряда. Были уже Будапештские меморандумы...
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03.06.2026 16:34 Ответить
+9
Намазане чимось у них в кріслі прем'єра, чи що?
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03.06.2026 16:39 Ответить
+7
Це ж вже було !
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03.06.2026 16:36 Ответить
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Да ну *****. Шутник 5-го разряда. Были уже Будапештские меморандумы...
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03.06.2026 16:34 Ответить
Ах ти **** продажна , і як пукін потрапить в мадярію?
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03.06.2026 16:35 Ответить
По трубі. Не просто ж так відновили роботу "дрючби" 😂
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03.06.2026 17:23 Ответить
Це ж вже було !
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03.06.2026 16:36 Ответить
Намазане чимось у них в кріслі прем'єра, чи що?
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03.06.2026 16:39 Ответить
На що він відповів, що не вважає зброю гарантією безпеки.

 Ага. Слово Ху'йла, Тромба і ООН є гарантіями безпеки. Таке ж саме лайно як і Орбан.
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03.06.2026 16:41 Ответить
Ше не такий як Орбан - немає вояжів до москви - але швидко вчиться
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03.06.2026 16:42 Ответить
Спасибі, ні.
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03.06.2026 16:43 Ответить
Буде ********** . "Будапештські Домовленності, *****"
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03.06.2026 16:44 Ответить
Ахах... После меморандума звучит как анекдот)
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03.06.2026 16:45 Ответить
я повністю підтримую!!!!
хай ***** та холуї летять над україною на переговори до будапешту!
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03.06.2026 16:48 Ответить
Та й "вову R1" нехай по дорозі підберуть. А вже потім...
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03.06.2026 17:25 Ответить
Якщо він каже що "Україні потрібні справжні, юридично дійсні міжнародні гарантії" - то нехай конкретизує про гарантії поверення Україні з касапської окупації всіх територій в межах міжнародно визнаних кордонів 1991-2013 років.
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03.06.2026 17:32 Ответить
Орбан кинув копійчинку і Петер Мадяр поплив
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03.06.2026 17:45 Ответить
Здається цей Мудяр десь щоденник Орбана знайшов.
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03.06.2026 17:54 Ответить
 
 