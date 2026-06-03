Россия "особенно" не желает идти на уступки в отношении завершения войны в Украине, — Рубио

Вашингтон активно пытается заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио во время слушаний в Палате представителей.

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Позиция США по поводу переговоров и войны

По словам Рубио, на данный момент ни одна из сторон не демонстрирует готовности к уступкам, необходимым для достижения мира, особенно со стороны России.

"К сожалению, на данный момент ни одна из сторон не желает идти на уступки, особенно со стороны России, необходимые для достижения мира", — заявил Рубио.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть любую роль для завершения войны. При этом в Вашингтоне считают, что этот конфликт не имеет военного решения.

Рубио также подчеркнул, что США не являются беспристрастным посредником, поскольку поставляют оружие только Украине и вводят санкции против России.

Отдельно госсекретарь отметил, что поставки вооружения для Украины по программе PURL должны способствовать урегулированию войны путем переговоров. Он выразил надежду, что этот год принесет положительные новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы завершить войну.

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