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Новости переговоры с РФ
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Россия "особенно" не желает идти на уступки в отношении завершения войны в Украине, — Рубио

Рубио о переговорах между Украиной и РФ

Вашингтон активно пытается заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио во время слушаний в Палате представителей.

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Позиция США по поводу переговоров и войны

По словам Рубио, на данный момент ни одна из сторон не демонстрирует готовности к уступкам, необходимым для достижения мира, особенно со стороны России.

"К сожалению, на данный момент ни одна из сторон не желает идти на уступки, особенно со стороны России, необходимые для достижения мира", — заявил Рубио. 

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть любую роль для завершения войны. При этом в Вашингтоне считают, что этот конфликт не имеет военного решения.

Рубио также подчеркнул, что США не являются беспристрастным посредником, поскольку поставляют оружие только Украине и вводят санкции против России.

Отдельно госсекретарь отметил, что поставки вооружения для Украины по программе PURL должны способствовать урегулированию войны путем переговоров. Он выразил надежду, что этот год принесет положительные новости.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы завершить войну.

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Автор: 

переговоры (5810) россия (97772) Украина (44417) Рубио Марко (437) война в Украине (8393)
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Топ комментарии
+5
Кацапи відкритим текстом послали американців на×уй, а вони там зручно мостяться.
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03.06.2026 19:21 Ответить
+4
Якби ці псевдо-миротворці не підігрували плешивому диктатору та не тримали українців за руки, то може мирна угода була б ближче. А так, це просто беззмістовна чехарда білого дурдому, ціна якої тисячі життів українців.
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03.06.2026 19:43 Ответить
+3
Ну с тех пор как рыжий ***** похерил все то что делали США последние 80 лет, разосрался с союзниками, нанес ущерб американской военной промышленности - чего бы Мордору хотеть перестать воевать если из давления на них практически вышел их самый главный и опасный противник? Хотя лично я к Рубио отношусь хорошо, просто его шеф - мудак, и все это понимают, и даже Рубио понимает - но сказать не может. После того как рыжего мудака отправят на свалку истории - следующей власти в США придется очень много усилий приложить чтобы вернуть все то что рыжий просрал.
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03.06.2026 19:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
От, політична повістка в США знову змінюється. Тим більше що у Трампа великі проблеми пов'язані з одним фондом.
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03.06.2026 19:11 Ответить
Шо за мова? - не бажає - ви ж пряників її надавали - тепер в"їбіть кнутом
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03.06.2026 19:11 Ответить
Ну с тех пор как рыжий ***** похерил все то что делали США последние 80 лет, разосрался с союзниками, нанес ущерб американской военной промышленности - чего бы Мордору хотеть перестать воевать если из давления на них практически вышел их самый главный и опасный противник? Хотя лично я к Рубио отношусь хорошо, просто его шеф - мудак, и все это понимают, и даже Рубио понимает - но сказать не может. После того как рыжего мудака отправят на свалку истории - следующей власти в США придется очень много усилий приложить чтобы вернуть все то что рыжий просрал.
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03.06.2026 19:12 Ответить
Навіщо поступатися? Вони вперто йдуть вперед. З початку року зайняли кілька значущих міст. Вони ж не в курсі, що найпотужніший стабілізував лінію фронту і звільнив якісь секретні квадратні кілометри в полях.
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03.06.2026 19:19 Ответить
Нікуди вони не йдуть. Фронт в режимі "крок вперед і два назад".
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03.06.2026 19:51 Ответить
Кацапи відкритим текстом послали американців на×уй, а вони там зручно мостяться.
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03.06.2026 19:21 Ответить
Совсем наоборот. На том самом мостятся кацапы после того как их низко опустил Трамп. Так над ****** еще никто не издевался. Такие шуточки не забывают.
В Анкоридже (город такой, на Аляске Трамп навешал ***** лапши ***** на уши. "Владею миром, у меня все схвачено. Я порешаю. Украина покидает Донбасс, Европа снимает санкции. Германия ремонтирует и запускает СП. Да, ущерб от санкций мы вам компенсируем." и роем туннель под Беринговым проливом.
***** поехал гнать технику на Чукотку. Трам полетел домой, а по дороге забыл все что обещал.
Кацапы сейас бегают напоминуют о духе Анкориджа, а Трамп не может понять что значит Анкоридж.
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03.06.2026 20:01 Ответить
Тунгусе, не тужся - я не марную свій час на свинособачу говірку - в мене від неї печія.
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03.06.2026 20:15 Ответить
А нахєра тоді потрібний посередник як американці,якщо ви лиш готові бути присутніми?))Ви ж лиш на Україну тиснули і тиснете,а на москалів лиш показуєте пальцем,мовляв,вони найс,трильйонники але непоступливі)))Певно за іншу наддержаву готуєтеся братися)))за Кубу))
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03.06.2026 19:42 Ответить
Якби ці псевдо-миротворці не підігрували плешивому диктатору та не тримали українців за руки, то може мирна угода була б ближче. А так, це просто беззмістовна чехарда білого дурдому, ціна якої тисячі життів українців.
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03.06.2026 19:43 Ответить
A якби метро на москві взривалось щотижнево?
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03.06.2026 19:43 Ответить
 
 