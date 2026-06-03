Россия "особенно" не желает идти на уступки в отношении завершения войны в Украине, — Рубио
Вашингтон активно пытается заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио во время слушаний в Палате представителей.
Позиция США по поводу переговоров и войны
По словам Рубио, на данный момент ни одна из сторон не демонстрирует готовности к уступкам, необходимым для достижения мира, особенно со стороны России.
"К сожалению, на данный момент ни одна из сторон не желает идти на уступки, особенно со стороны России, необходимые для достижения мира", — заявил Рубио.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть любую роль для завершения войны. При этом в Вашингтоне считают, что этот конфликт не имеет военного решения.
Рубио также подчеркнул, что США не являются беспристрастным посредником, поскольку поставляют оружие только Украине и вводят санкции против России.
Отдельно госсекретарь отметил, что поставки вооружения для Украины по программе PURL должны способствовать урегулированию войны путем переговоров. Он выразил надежду, что этот год принесет положительные новости.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы завершить войну.
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В Анкоридже (город такой, на Аляске Трамп навешал
*****лапши ***** на уши. "Владею миром, у меня все схвачено. Я порешаю. Украина покидает Донбасс, Европа снимает санкции. Германия ремонтирует и запускает СП. Да, ущерб от санкций мы вам компенсируем." и роем туннель под Беринговым проливом.
***** поехал гнать технику на Чукотку. Трам полетел домой, а по дороге забыл все что обещал.
Кацапы сейас бегают напоминуют о духе Анкориджа, а Трамп не может понять что значит Анкоридж.