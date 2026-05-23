Сенаторы США требуют от Пентагона разблокировать $400 млн помощи Украине
Двухпартийная группа сенаторов США призвала главу Пентагона Пита Хэгсета немедленно выделить 400 миллионов долларов помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание AP.
Под письмом поставили подписи шестеро законодателей: демократы Дик Дербин, Майкл Беннет и Кэтрин Кортес Масто, а также республиканцы Чак Грасси, Кевин Крамер и Том Тиллис. Деньги были выделены Конгрессом еще в прошлом году, однако Пентагон до сих пор не перечислил их получателям.
"Украина настойчиво и мужественно отражает российское наступление уже четыре года – ее армия нуждается и заслуживает длительной поддержки Америки", – говорится в совместном заявлении Дербина и Грасси.
Пентагон не выполнил обещание о выделении 400 млн долларов для Украины
Ранее глава Пентагона Хегсет уверял законодателей во время слушаний в Конгрессе, что 400 миллионов долларов для Украины уже "освобождены", а план использования средств будет передан до 15 мая. Однако указанный срок истек без каких-либо официальных результатов.
Сенаторы подчеркнули, что задержка вызывает особую обеспокоенность на фоне дискуссий о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе.
Недовольство ситуацией усиливается и внутри Республиканской партии. Сенатор Тиллис публично раскритиковал советников президента США Дональда Трампа за решения, которые, по его мнению, вредят партии и не позволяют должным образом реагировать на военные преступления России в Украине.
Также несколько сенаторов выступили против увольнения начальника штаба Сухопутных войск США генерала Рэнди Джорджа, который активно изучал боевой опыт ВСУ и вопросы адаптации армии к дроновой войне.
В Конгрессе продвигают новый пакет санкций и помощи Украине
Тем временем в Палате представителей демократы продвигают законопроект, который предусматривает новые масштабные санкции против России и выделение одного миллиарда долларов военной помощи Украине.
Хотя перспективы его принятия пока остаются неопределенными, инициатива усиливает давление на администрацию США и заставляет объяснять причины задержки уже одобренных средств.
Законодатели подчеркивают, что даже сравнительно небольшая сумма в 400 миллионов долларов имеет принципиальное значение, поскольку Конгресс уже одобрил эти расходы, а администрация обязана реализовать решение.
Кроме того, в Пентагоне также задерживаются 200 миллионов долларов, предназначенных для оборонных программ Эстонии, Латвии и Литвы.
