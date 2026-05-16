Конгресс США может не одобрить новую помощь Украине, – республиканец Маст

Председатель комитета Палаты представителей США Брайан Маст заявил, что шансы на одобрение нового пакета помощи Украине невелики, хотя санкции против РФ могут быть ужесточены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что европейские страны должны взять на себя "большую ответственность" за поддержку Украины, поскольку война происходит "на их заднем дворе".

"Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи Украине в сфере безопасности – на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму", – сказал конгрессмен.

США продолжат поддерживать Украину

Маст подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Украине разведывательную поддержку и будет разрешать продажу и передачу вооружения, "даже если Конгресс не утвердит новый масштабный пакет помощи".

Его заявления отражают все более скептическое отношение к поддержке Украины среди республиканцев, приближенных к президенту США Дональду Трампу, несмотря на призывы части политиков из обеих партий о новой помощи Киеву и более жестких санкциях против Москвы.

Маст назвал действующий подход администрации Трампа к войне России против Украины "взвешенным". По его словам, США должны и в дальнейшем делиться разведданными и содействовать передаче оружия, но "не одобрять новые крупные пакеты финансирования".

"Мы готовы быть посредниками в мире. Европа должна защищать свой собственный двор", - заявил он.

Конгрессмен также обвинил отдельные европейские правительства в том, что они годами "пользовались" гарантиями безопасности США, оставаясь "зависимыми от российских энергоносителей".

В то же время Маст поддержал введение дополнительных санкций против России, однако подчеркнул, что "они не должны наносить больше вреда союзникам США, чем самой России".

"Санкции должны наносить больше вреда нашим врагам и приносить больше пользы нам и нашим союзникам", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США собрали необходимые подписи для принудительного рассмотрения помощи Украине