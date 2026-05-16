Конгресс США может не одобрить новую помощь Украине, – республиканец Маст

США могут усилить санкции против РФ, но без новой помощи Украине

Председатель комитета Палаты представителей США Брайан Маст заявил, что шансы на одобрение нового пакета помощи Украине невелики, хотя санкции против РФ могут быть ужесточены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что европейские страны должны взять на себя "большую ответственность" за поддержку Украины, поскольку война происходит "на их заднем дворе".

"Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи Украине в сфере безопасности – на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму", – сказал конгрессмен.

США продолжат поддерживать Украину

Маст подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Украине разведывательную поддержку и будет разрешать продажу и передачу вооружения, "даже если Конгресс не утвердит новый масштабный пакет помощи".

Его заявления отражают все более скептическое отношение к поддержке Украины среди республиканцев, приближенных к президенту США Дональду Трампу, несмотря на призывы части политиков из обеих партий о новой помощи Киеву и более жестких санкциях против Москвы.

Маст назвал действующий подход администрации Трампа к войне России против Украины "взвешенным". По его словам, США должны и в дальнейшем делиться разведданными и содействовать передаче оружия, но "не одобрять новые крупные пакеты финансирования".

"Мы готовы быть посредниками в мире. Европа должна защищать свой собственный двор", - заявил он.

Конгрессмен также обвинил отдельные европейские правительства в том, что они годами "пользовались" гарантиями безопасности США, оставаясь "зависимыми от российских энергоносителей".

В то же время Маст поддержал введение дополнительных санкций против России, однако подчеркнул, что "они не должны наносить больше вреда союзникам США, чем самой России".

"Санкции должны наносить больше вреда нашим врагам и приносить больше пользы нам и нашим союзникам", - сказал он.

16.05.2026 14:07 Ответить
З трампоштатів вистачить щоб не заважали.
Допомого і так вже ніхто не очікує. Запитайте у Тайваню.
16.05.2026 13:43 Ответить
16.05.2026 13:43 Ответить
Вмієш ти Маст українців збодрити
16.05.2026 13:42 Ответить
16.05.2026 13:43 Ответить
Логично,союзники ждут,когда народ засадит вороватых квартальщиков за решетку.
16.05.2026 13:43 Ответить
у нас немає созників. у США тількі один - Ізраїль. вони чекають, коли ми програємо.
16.05.2026 14:20 Ответить
Хто би тільки подумати міг????
16.05.2026 13:46 Ответить
Устроїли тут "ромашку"
16.05.2026 13:51 Ответить
Може не може.
16.05.2026 13:52 Ответить
Браян Маст має низькі шанси попасти у новий склад Конгресу після цьогорічних виборів.
16.05.2026 14:00 Ответить
Якщо не хочуть допомагати - знайдуть 1000 причин цього не робити, а якщо хочуть допомагати - знайдуть 1000 можливостей це зробити.
16.05.2026 14:07 Ответить
Їм зараз не до України. У них там свій https://bastion.tv/zanepad-nedotorkannih_n80512 заміс.
16.05.2026 14:09 Ответить
Навіщо нам ця інформація? До наступних виборів президента США все це -"білий шум".
16.05.2026 14:11 Ответить
Може тому, що без патріотів всі великі міста України можуть перетворитись на Покровськ? Навіть і не знаю навіщо Україні високотехнологічна зброя під час широкомасштабної війни?
16.05.2026 14:38 Ответить
Я хіба про зброю питав? Я питав навіщо нам інформація про заяву якогось Маста?
16.05.2026 14:57 Ответить
Ти не розумієш що таке ЗРК петріот, хто його виробляє і постачає? І що він робить в Україні? І хто до недавнього часу оплачував це? Чи впевнений, що європейці тепер оплатять всі необхідні ракети? Так американці можуть і не поставити. У них дефіцит. А з таким ставленням Конгресу такий перебіг можливий. Тому заяви конгресмена це далеко не піз₴ьож любімого лідора. Мудрому українському наріту це вилізе боком.
16.05.2026 15:10 Ответить
Я не розумію, навіщо мені читати маячню того хто втік в Чехію і звідти вєщаєт.
16.05.2026 15:50 Ответить
Не читай. Читай тіко те, що пишуть брати по розуму під українським прапором. Це дуже патріотично і незламно.
16.05.2026 15:52 Ответить
А може ти на хер підеш,сцикло? Я розумію...втік...життя дорожче. Але навіщо ти сюди лізеш і умняка вмикаєш? Для чого? Ну сиди там і життям насолоджуйся..Ні *****, лізе і повчає. Ти деградант?
16.05.2026 16:14 Ответить
Тому срані ковбої не домовляться з Іраном, у них наочний приклад, як США потужно нахлобучівають і навіть цукерку не дають. "Краще одна водородна бомба, ніж 100 Будапештських меморандумів. Кім Чен Ин."
16.05.2026 14:19 Ответить
Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір'я", - заявив він.

А про що ви в Будапештському меморандумі свій підпис поставили, "друзі"?
16.05.2026 14:26 Ответить
За законопроект вдалося зібрати достатньо голосів, щоб поставити його на голосування в обхід трампістського спікера Джонсона, а приймуть у Конгресі закон чи ні, то не собача справа Маста: "Браяне, ау, маєте дотримуватися регламенту власного законодавчого органу".
16.05.2026 14:38 Ответить
Та зрозуміло, що не приймуть. Так звані "демократи" не опозиція, а соплєжуї. Треба було ще більше гендерними та кліматичними "проблемами" перейматися, коли були при владі.
16.05.2026 14:53 Ответить
Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам", - сказав він. НЕ НАДАЮЧИ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ Є ВОРОЖА АМЕРИКАНСЬКА САНКЦІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ.КОТРА ПРИНОСИТЬ ВЕЛИЧЕЗНУ КОРИСТЬ РАШИСТАМ.КОТРІ НА СЬОГОДНІ Є АМЕРИКАНСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ...
16.05.2026 15:34 Ответить
То що зміниться? Цей Браян Маст мав би знати, що його держава (підписант БМ!) вже більше року не надає такої допомоги Україні.
16.05.2026 15:46 Ответить
В обох палатах конгресу республіканці мають мінімальну перевагу в кілька осіб, тож достатньо лише декільком конгресменам та сенаторам піти проти 'лінії Трампа' та проголосувати разом з демократами, і такий законопроект пройде. Демократам варто працювати з традиційним 'рейганівським' крилом РП, які не в захваті від Доні, обіцяючи після повалення Трампа та його імпічменту розгромити ще й MAGA (в т.ч. і з допомогою кримінальних справ), що в інтересах тих республіканців, хто прагне відновлення традиційного вигляду своєї партії.
16.05.2026 15:52 Ответить
Його позиція, як приватної особи, а не позиція держави яка гарантувала Україні безпеку в обмін на ядерну зброю.
16.05.2026 15:58 Ответить
пора, пора відправляти зєлєнского у відставку

після цього політика трампа стосовно України може змінитися

спарц прямим текстом казала, що зеленим крадіям ніхто не хоче давати гроші
16.05.2026 16:06 Ответить
Республіканці скоро підуть ***** і на довго
16.05.2026 16:12 Ответить
 
 