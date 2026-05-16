Конгрес США може не схвалити нову допомогу Україні, - республіканець Маст

США можуть посилити санкції проти РФ, але без нової допомоги Україні

Голова комітету Палати представників США Браян Маст заявив, що схвалення нового пакета допомоги Україні має низькі шанси, хоча санкції проти РФ можуть посилити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що європейські країни повинні взяти на себе "більшу відповідальність" за підтримку України, оскільки війна відбувається "на їхньому подвір’ї".

"Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні – на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму", – сказав конгресмен.

США продовжить підтримувати Україну

Маст наголосив, що Вашингтон продовжить надавати Україні розвідувальну підтримку та дозволятиме продаж і передачу озброєння, "навіть якщо Конгрес не затвердить нового масштабного пакета допомоги".

Його заяви відображають дедалі більш скептичне ставлення до підтримки України серед республіканців, наближених до президента США Дональда Трампа, попри заклики частини політиків з обох партій щодо нової допомоги Києву та жорсткіших санкцій проти Москви.

Маст назвав чинний підхід адміністрації Трампа до війни Росії проти України "виваженим". За його словами, США мають й надалі ділитися розвідданими та сприяти передачі зброї, але "не схвалювати нових великих пакетів фінансування".

"Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я", – заявив він.

Конгресмен також звинуватив окремі європейські уряди у тому, що вони роками "користувалися" гарантіями безпеки США, залишаючись "залежними від російських енергоносіїв".

Водночас Маст підтримав запровадження додаткових санкцій проти Росії, однак наголосив, що "вони не повинні більше шкодити союзникам США, ніж самій Росії".

"Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам", – сказав він.

Вмієш ти Маст українців збодрити
16.05.2026 13:42 Відповісти
З трампоштатів вистачить щоб не заважали.
Допомого і так вже ніхто не очікує. Запитайте у Тайваню.
16.05.2026 13:43 Відповісти
Логично,союзники ждут,когда народ засадит вороватых квартальщиков за решетку.
16.05.2026 13:43 Відповісти
у нас немає созників. у США тількі один - Ізраїль. вони чекають, коли ми програємо.
16.05.2026 14:20 Відповісти
Хто би тільки подумати міг????
16.05.2026 13:46 Відповісти
Устроїли тут "ромашку"
16.05.2026 13:51 Відповісти
Може не може.
16.05.2026 13:52 Відповісти
Браян Маст має низькі шанси попасти у новий склад Конгресу після цьогорічних виборів.
16.05.2026 14:00 Відповісти
Якщо не хочуть допомагати - знайдуть 1000 причин цього не робити, а якщо хочуть допомагати - знайдуть 1000 можливостей це зробити.
16.05.2026 14:07 Відповісти
Їм зараз не до України. У них там свій https://bastion.tv/zanepad-nedotorkannih_n80512 заміс.
16.05.2026 14:09 Відповісти
Навіщо нам ця інформація? До наступних виборів президента США все це -"білий шум".
16.05.2026 14:11 Відповісти
Може тому, що без патріотів всі великі міста України можуть перетворитись на Покровськ? Навіть і не знаю навіщо Україні високотехнологічна зброя під час широкомасштабної війни?
16.05.2026 14:38 Відповісти
Я хіба про зброю питав? Я питав навіщо нам інформація про заяву якогось Маста?
16.05.2026 14:57 Відповісти
Ти не розумієш що таке ЗРК петріот, хто його виробляє і постачає? І що він робить в Україні? І хто до недавнього часу оплачував це? Чи впевнений, що європейці тепер оплатять всі необхідні ракети? Так американці можуть і не поставити. У них дефіцит. А з таким ставленням Конгресу такий перебіг можливий. Тому заяви конгресмена це далеко не піз₴ьож любімого лідора. Мудрому українському наріту це вилізе боком.
16.05.2026 15:10 Відповісти
Я не розумію, навіщо мені читати маячню того хто втік в Чехію і звідти вєщаєт.
16.05.2026 15:50 Відповісти
Не читай. Читай тіко те, що пишуть брати по розуму під українським прапором. Це дуже патріотично і незламно.
16.05.2026 15:52 Відповісти
А може ти на хер підеш,сцикло? Я розумію...втік...життя дорожче. Але навіщо ти сюди лізеш і умняка вмикаєш? Для чого? Ну сиди там і життям насолоджуйся..Ні *****, лізе і повчає. Ти деградант?
16.05.2026 16:14 Відповісти
Тому срані ковбої не домовляться з Іраном, у них наочний приклад, як США потужно нахлобучівають і навіть цукерку не дають. "Краще одна водородна бомба, ніж 100 Будапештських меморандумів. Кім Чен Ин."
16.05.2026 14:19 Відповісти
Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір'я", - заявив він.

А про що ви в Будапештському меморандумі свій підпис поставили, "друзі"?
16.05.2026 14:26 Відповісти
За законопроект вдалося зібрати достатньо голосів, щоб поставити його на голосування в обхід трампістського спікера Джонсона, а приймуть у Конгресі закон чи ні, то не собача справа Маста: "Браяне, ау, маєте дотримуватися регламенту власного законодавчого органу".
16.05.2026 14:38 Відповісти
Та зрозуміло, що не приймуть. Так звані "демократи" не опозиція, а соплєжуї. Треба було ще більше гендерними та кліматичними "проблемами" перейматися, коли були при владі.
16.05.2026 14:53 Відповісти
Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам", - сказав він. НЕ НАДАЮЧИ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ Є ВОРОЖА АМЕРИКАНСЬКА САНКЦІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ.КОТРА ПРИНОСИТЬ ВЕЛИЧЕЗНУ КОРИСТЬ РАШИСТАМ.КОТРІ НА СЬОГОДНІ Є АМЕРИКАНСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ...
16.05.2026 15:34 Відповісти
То що зміниться? Цей Браян Маст мав би знати, що його держава (підписант БМ!) вже більше року не надає такої допомоги Україні.
16.05.2026 15:46 Відповісти
В обох палатах конгресу республіканці мають мінімальну перевагу в кілька осіб, тож достатньо лише декільком конгресменам та сенаторам піти проти 'лінії Трампа' та проголосувати разом з демократами, і такий законопроект пройде. Демократам варто працювати з традиційним 'рейганівським' крилом РП, які не в захваті від Доні, обіцяючи після повалення Трампа та його імпічменту розгромити ще й MAGA (в т.ч. і з допомогою кримінальних справ), що в інтересах тих республіканців, хто прагне відновлення традиційного вигляду своєї партії.
16.05.2026 15:52 Відповісти
Його позиція, як приватної особи, а не позиція держави яка гарантувала Україні безпеку в обмін на ядерну зброю.
16.05.2026 15:58 Відповісти
пора, пора відправляти зєлєнского у відставку

після цього політика трампа стосовно України може змінитися

спарц прямим текстом казала, що зеленим крадіям ніхто не хоче давати гроші
16.05.2026 16:06 Відповісти
а може трампа у відставку - зміниться політика сша щодо України.
і після війни проводимо вибори і обираємо когось замість зеленського.
16.05.2026 17:22 Відповісти
Республіканці скоро підуть ***** і на довго
16.05.2026 16:12 Відповісти
 
 