Конгрес США може не схвалити нову допомогу Україні, - республіканець Маст

Голова комітету Палати представників США Браян Маст заявив, що схвалення нового пакета допомоги Україні має низькі шанси, хоча санкції проти РФ можуть посилити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що європейські країни повинні взяти на себе "більшу відповідальність" за підтримку України, оскільки війна відбувається "на їхньому подвір’ї".

"Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні – на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму", – сказав конгресмен.

США продовжить підтримувати Україну

Маст наголосив, що Вашингтон продовжить надавати Україні розвідувальну підтримку та дозволятиме продаж і передачу озброєння, "навіть якщо Конгрес не затвердить нового масштабного пакета допомоги".

Його заяви відображають дедалі більш скептичне ставлення до підтримки України серед республіканців, наближених до президента США Дональда Трампа, попри заклики частини політиків з обох партій щодо нової допомоги Києву та жорсткіших санкцій проти Москви.

Маст назвав чинний підхід адміністрації Трампа до війни Росії проти України "виваженим". За його словами, США мають й надалі ділитися розвідданими та сприяти передачі зброї, але "не схвалювати нових великих пакетів фінансування".

"Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я", – заявив він.

Конгресмен також звинуватив окремі європейські уряди у тому, що вони роками "користувалися" гарантіями безпеки США, залишаючись "залежними від російських енергоносіїв".

Водночас Маст підтримав запровадження додаткових санкцій проти Росії, однак наголосив, що "вони не повинні більше шкодити союзникам США, ніж самій Росії".

"Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам", – сказав він.

