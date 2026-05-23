Сенатори США вимагають від Пентагону розблокувати $400 млн допомоги Україні

Двопартійна група сенаторів США закликала главу Пентагону Піта Гегсета негайно перерахувати 400 мільйонів доларів допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання AP.

Під листом поставили підписи шестеро законодавців: демократи Дік Дербін, Майкл Беннет і Кетрін Кортес Масто, а також республіканці Чак Грассі, Кевін Крамер і Том Тілліс. Гроші були виділені Конгресом іще торік, однак Пентагон досі не перерахував їх одержувачам.

"Україна наполегливо й мужньо відбиває російський натиск уже чотири роки – її армія потребує і заслуговує на тривалу підтримку Америки", – йдеться у спільній заяві Дербіна та Грассі.

Пентагон не виконав обіцянку щодо $400 млн для України

Раніше глава Пентагону Гегсет запевняв законодавців під час слухань у Конгресі, що 400 мільйонів доларів для України вже "вивільнено", а план використання коштів буде передано до 15 травня. Однак зазначений термін минув без жодних офіційних результатів.

Сенатори наголосили, що затримка викликає особливе занепокоєння на тлі дискусій щодо можливого скорочення американської військової присутності в Європі.

Невдоволення ситуацією посилюється і всередині Республіканської партії. Сенатор Тілліс публічно розкритикував радників президента США Дональда Трампа через рішення, які, на його думку, шкодять партії та не дозволяють належним чином реагувати на воєнні злочини Росії в Україні.

Також кілька сенаторів виступили проти звільнення начальника штабу Сухопутних військ США генерала Ренді Джорджа, який активно вивчав бойовий досвід ЗСУ та питання адаптації армії до дронової війни.

У Конгресі просувають новий пакет санкцій і допомоги Україні

Тим часом у Палаті представників демократи просувають законопроєкт, який передбачає нові масштабні санкції проти Росії та виділення одного мільярда доларів військової допомоги Україні.

Хоча перспективи його ухвалення наразі залишаються невизначеними, ініціатива посилює тиск на адміністрацію США та змушує пояснювати причини затримки вже схвалених коштів.

Законодавці підкреслюють, що навіть порівняно невелика сума у 400 мільйонів доларів має принципове значення, оскільки Конгрес уже схвалив ці витрати, а адміністрація зобов’язана реалізувати рішення.

Крім того, у Пентагоні також затримуються 200 мільйонів доларів, призначених для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви.

