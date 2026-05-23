УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8270 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від США
1 429 10

Сенатори США вимагають від Пентагону розблокувати $400 млн допомоги Україні

Сенат США досяг двопартійної угоди, що дозволить припинити 40-денний шатдаун.

Двопартійна група сенаторів США закликала главу Пентагону Піта Гегсета негайно перерахувати 400 мільйонів доларів допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання  AP.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під листом поставили підписи шестеро законодавців: демократи Дік Дербін, Майкл Беннет і Кетрін Кортес Масто, а також республіканці Чак Грассі, Кевін Крамер і Том Тілліс. Гроші були виділені Конгресом іще торік, однак Пентагон досі не перерахував їх одержувачам.

"Україна наполегливо й мужньо відбиває російський натиск уже чотири роки – її армія потребує і заслуговує на тривалу підтримку Америки", – йдеться у спільній заяві Дербіна та Грассі.

Пентагон не виконав обіцянку щодо $400 млн для України

Раніше глава Пентагону Гегсет запевняв законодавців під час слухань у Конгресі, що 400 мільйонів доларів для України вже "вивільнено", а план використання коштів буде передано до 15 травня. Однак зазначений термін минув без жодних офіційних результатів.

Сенатори наголосили, що затримка викликає особливе занепокоєння на тлі дискусій щодо можливого скорочення американської військової присутності в Європі.

Невдоволення ситуацією посилюється і всередині Республіканської партії. Сенатор Тілліс публічно розкритикував радників президента США Дональда Трампа через рішення, які, на його думку, шкодять партії та не дозволяють належним чином реагувати на воєнні злочини Росії в Україні.

Також кілька сенаторів виступили проти звільнення начальника штабу Сухопутних військ США генерала Ренді Джорджа, який активно вивчав бойовий досвід ЗСУ та питання адаптації армії до дронової війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгрес США може не схвалити нову допомогу Україні, - республіканець Маст

У Конгресі просувають новий пакет санкцій і допомоги Україні

Тим часом у Палаті представників демократи просувають законопроєкт, який передбачає нові масштабні санкції проти Росії та виділення одного мільярда доларів військової допомоги Україні.

Хоча перспективи його ухвалення наразі залишаються невизначеними, ініціатива посилює тиск на адміністрацію США та змушує пояснювати причини затримки вже схвалених коштів.

Законодавці підкреслюють, що навіть порівняно невелика сума у 400 мільйонів доларів має принципове значення, оскільки Конгрес уже схвалив ці витрати, а адміністрація зобов’язана реалізувати рішення.

Крім того, у Пентагоні також затримуються 200 мільйонів доларів, призначених для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через сварку із Зеленським Трамп призупинив допомогу Україні й залишив без захисту посольство США, - експосол Брінк

Автор: 

допомога (9152) Україна (7256) Сенат США (644)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Рудому опудалу буде не гарно перед хорошим хлопцем ******.
показати весь коментар
23.05.2026 08:10 Відповісти
+2
А народжена в Україні конгресменка США Вікторія Спартц (дівоче прізвище - Кульгейко) під листом поставила підпис?
показати весь коментар
23.05.2026 08:04 Відповісти
+1
Це хвойда,а не патріотка.Передком вона думала,і зараз так.
показати весь коментар
23.05.2026 08:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую. Неймовірно вдячний. Можна сказати що навіть безмежно!
показати весь коментар
23.05.2026 07:58 Відповісти
А народжена в Україні конгресменка США Вікторія Спартц (дівоче прізвище - Кульгейко) під листом поставила підпис?
показати весь коментар
23.05.2026 08:04 Відповісти
Це хвойда,а не патріотка.Передком вона думала,і зараз так.
показати весь коментар
23.05.2026 08:24 Відповісти
Позорники! - маленька Естонія - 1.5 млн - надає більше допомоги чим США - 330 млн
показати весь коментар
23.05.2026 08:05 Відповісти
Рудому опудалу буде не гарно перед хорошим хлопцем ******.
показати весь коментар
23.05.2026 08:10 Відповісти
Алконавт гегсет оху....їв!!! Та і трамп теж в цьому винен!!!
показати весь коментар
23.05.2026 08:11 Відповісти
Додік закопується все глибше. Але для нього ж головне бабосики, все інше пофіг.
показати весь коментар
23.05.2026 08:17 Відповісти
Пітар Гегсет
показати весь коментар
23.05.2026 09:03 Відповісти
Слово міністра оборони США вже на рівні сміття, або на рівні герасімова.
показати весь коментар
23.05.2026 10:05 Відповісти
Це ж вже було! А взагалі, яка там Україна, у них більш нагальні проблеми: прибудова до пентагону спа-салону, а до білого дому - бальної зали із 6поверховим підвалом від якого всі дрони будуть відскакувать.....
показати весь коментар
23.05.2026 10:30 Відповісти
 
 