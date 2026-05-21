Через сварку із Зеленським Трамп призупинив допомогу Україні й залишив без захисту посольство США, - експосол Брінк

Рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні у березні 2025 року поставило під пряму загрозу російських повітряних ударів не лише українців, а й персонал американського посольства в Києві, який налічував близько 1000 осіб. 

Про це розповіла колишня амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Що відомо?

За її словами, заморозка поставок та обміну розвідданими з Україною відбулася одразу після скандальної сварки між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі в січні 2025 року. Пауза в постачаннях озброєння була запроваджена раптово і без жодних попереджень. 

Заблоковані Пентагоном пакети містили критично важливі боєприпаси для ППО.

Брінк наголосила, що безпеку дипмісії США забезпечували українські військові, використовуючи американську та західну техніку ППО, тому припинення постачання ракет загрожувало життю самих американців. 

У Пентагоні не пояснили рішення

"Припинення військової допомоги сталося без попередження. Я негайно звернулася до Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому, однак ніхто не відповів на мій запит", - згадує експосланниця.

Вона додала, що її команда тривалий час працювала кулуарно, аби переконати адміністрацію Трампа розблокувати озброєння. Зрештою постачання відновили 11 березня 2025 року, проте офіційних пояснень, чому допомогу взагалі призупиняли, Брінк від Білого дому так і не отримала.

  • Уже за місяць після цього інциденту Бріджит Брінк подала у відставку через категоричну незгоду з політикою Трампа щодо України. Згодом вона оголосила, що балотуватиметься до Конгресу США від Демократичної партії.

Тромб всіх кинув. І союзників і партнерів і американців. Не кинув тільки свого коханого Ху'йла.
21.05.2026 20:08 Відповісти
Кінчена руда брехлива падлюча педофільна скотина.
21.05.2026 20:06 Відповісти
Причому тут костюм. Тромб чекав від Зеленського підписання капітуляції яку він домовився з Ху'йлом. Ху''йло до сих пір ностальгує за переговорами і обіцянками Тромба нагнути Зеленського і Україну до капітуляції
21.05.2026 20:09 Відповісти
Який же він ідіот...
21.05.2026 20:03 Відповісти
Оба...
21.05.2026 20:04 Відповісти
Руда жаба, тьху.
21.05.2026 20:03 Відповісти
21.05.2026 20:06 Відповісти
Дорого нам костюм Зеленського обійшовся...
21.05.2026 20:06 Відповісти
21.05.2026 20:09 Відповісти
Про капітуляцію мови тоді і близько не було, але угоду про копалини на кращих умовах для Трампа Шашличний швиденько потім підписав і пишався нею на марафоні, як потужною перемогою.
21.05.2026 21:10 Відповісти
телепень, навіть якщо б Зеля був у костюмі - все одно команда тамопна діяла упереджено (нажаль Зеля і він сам багото у чому винен).
21.05.2026 20:10 Відповісти
"Ты виноват уж тем,
Что хочется мне кушать!"
21.05.2026 20:16 Відповісти
На такому рівні треба враховувати все. Якщо потрібно, то навіть у двох лівих туфлях прийти.
21.05.2026 20:50 Відповісти
Ви реально вірите, що носіння кільця в носі, і присідання зі словами "Ку-у-у", допомогли б?
21.05.2026 21:16 Відповісти
Для того існують всілякі спецслужби, щоб дізнаватися, що допоможе, а що ні.
21.05.2026 21:22 Відповісти
Сварка почалася після слів Зеленського: Якщо США не будуть допомагати Україні, то і їм самим буде погано, війна прийде в США.
Після цих слів Трамп скипів, а Венс озвірів.
21.05.2026 21:08 Відповісти
Сварка почалась з того, що Трамп взагалі не хотів бачити Зєлю.
21.05.2026 21:11 Відповісти
Трампу було пофігу на фото які показував Зєля і все не міг знайти привід закінчити цей фотопоказ.
21.05.2026 21:15 Відповісти
Рудий нарцис образився на хрипатого нарциса-не змогли вирішити хто з них красивіший і кого більше *******.
21.05.2026 20:06 Відповісти
21.05.2026 20:08 Відповісти
"це була прекрасна сварка!" (с) ))
21.05.2026 20:10 Відповісти
Конечно, зеленському не варто було би вступати в полеміку, а просто зробить вигляд ідіота. Думаю, шо Трамп навмисне розіграв цю комедію, і сам зеля тут особливо не винен. Трамп і досі озвучує всі ці дебільні тези, що Байден дав нам 350 мільярдів та ************ зброю, що треба віддати Донбас та здаватись.
21.05.2026 20:12 Відповісти
Треба брати до уваги політичну боротьбу між Республіканською і Демократичною партіями в США ,а Брінк представляє Демократичну партію .так що її слова можна сприймати як слова членкині опозиційної до Трампа Демократичної партії та й послом її призначав ще Байден.
21.05.2026 20:12 Відповісти
Хвалився шо вже три рази пройшов перевірку у лікарів на адекватність - але й йому на думку не спадає шо ні одного преза в США чогось не торкнулись ці перевірки
21.05.2026 20:15 Відповісти
Ні,а через любов до *****,а сварка з Зеленським...хіба Зеленський цього орангутана сварив?))Це рудий покидьок не мав до чого причепитися...спочатку костюм,потім карти...ідіот.
21.05.2026 20:16 Відповісти
Побажаємо Трампону за це відчути себе Епштейном в останні роки його життя(Епштейна), поза Мар-а-лаго. Хто за?
21.05.2026 20:18 Відповісти
Немає сміливіших людей, ніж бувші посадовці.
21.05.2026 21:09 Відповісти
Через слова Трампа "шейх був готовий мене поцілувати в дупу" Америка втратила контракти військові на сотні мільярдів доларів і можливо на трильйон інвестицій в штати від арабів
21.05.2026 21:11 Відповісти
"...поставило під пряму загрозу... персонал американського посольства в Києві, який налічував близько 1000 осіб." Джерело: https://censor.net/ua/n4004451

Давно належить второпати, що Трампа цікавить безпека Трампа, тільки Трампа, і нікого, крім Трампа.
На безпеку всіх інших, в тому числі американців йому (Трампу) глибоко байдуже насрати.
21.05.2026 21:23 Відповісти
 
 