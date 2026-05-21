Через сварку із Зеленським Трамп призупинив допомогу Україні й залишив без захисту посольство США, - експосол Брінк

Рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні у березні 2025 року поставило під пряму загрозу російських повітряних ударів не лише українців, а й персонал американського посольства в Києві, який налічував близько 1000 осіб.

Про це розповіла колишня амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Що відомо?

За її словами, заморозка поставок та обміну розвідданими з Україною відбулася одразу після скандальної сварки між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі в січні 2025 року. Пауза в постачаннях озброєння була запроваджена раптово і без жодних попереджень.

Заблоковані Пентагоном пакети містили критично важливі боєприпаси для ППО.

Брінк наголосила, що безпеку дипмісії США забезпечували українські військові, використовуючи американську та західну техніку ППО, тому припинення постачання ракет загрожувало життю самих американців.

У Пентагоні не пояснили рішення

"Припинення військової допомоги сталося без попередження. Я негайно звернулася до Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому, однак ніхто не відповів на мій запит", - згадує експосланниця.

Вона додала, що її команда тривалий час працювала кулуарно, аби переконати адміністрацію Трампа розблокувати озброєння. Зрештою постачання відновили 11 березня 2025 року, проте офіційних пояснень, чому допомогу взагалі призупиняли, Брінк від Білого дому так і не отримала.

Уже за місяць після цього інциденту Бріджит Брінк подала у відставку через категоричну незгоду з політикою Трампа щодо України. Згодом вона оголосила, що балотуватиметься до Конгресу США від Демократичної партії.

