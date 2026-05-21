2 463 16

Из-за ссоры с Зеленским Трамп приостановил помощь Украине и оставил без защиты посольство США, — экс-посол Бринк

трамп

Решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине в марте 2025 года поставило под прямую угрозу российских авиаударов не только украинцев, но и персонал американского посольства в Киеве, насчитывавший около 1000 человек. 

Об этом рассказала бывший посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что известно?

По ее словам, заморозка поставок и обмена разведданными с Украиной произошла сразу после скандальной ссоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме в январе 2025 года. Пауза в поставках вооружения была введена внезапно и без каких-либо предупреждений. 

Заблокированные Пентагоном пакеты содержали критически важные боеприпасы для ПВО.

Бринк подчеркнула, что безопасность дипмиссии США обеспечивали украинские военные, используя американскую и западную технику ПВО, поэтому прекращение поставок ракет угрожало жизни самих американцев. 

В Пентагоне не объяснили решение

"Прекращение военной помощи произошло без предупреждения. Я немедленно обратилась в Пентагон, Госдепартамент и Белый дом, однако никто не ответил на мой запрос", - вспоминает экс-посол.

Она добавила, что ее команда долгое время работала за кулисами, чтобы убедить администрацию Трампа разблокировать поставки оружия. В конце концов поставки возобновили 11 марта 2025 года, однако официальных объяснений, почему помощь вообще приостанавливали, Бринк от Белого дома так и не получила.

  • Уже через месяц после этого инцидента Бриджит Бринк подала в отставку из-за категорического несогласия с политикой Трампа в отношении Украины. Впоследствии она объявила, что будет баллотироваться в Конгресс США от Демократической партии.

Топ комментарии
+9
Тромб всіх кинув. І союзників і партнерів і американців. Не кинув тільки свого коханого Ху'йла.
21.05.2026 20:08 Ответить
+8
Кінчена руда брехлива падлюча педофільна скотина.
21.05.2026 20:06 Ответить
+6
Який же він ідіот...
21.05.2026 20:03 Ответить
Оба...
21.05.2026 20:04 Ответить
Руда жаба, тьху.
21.05.2026 20:03 Ответить
Дорого нам костюм Зеленського обійшовся...
21.05.2026 20:06 Ответить
Причому тут костюм. Тромб чекав від Зеленського підписання капітуляції яку він домовився з Ху'йлом. Ху''йло до сих пір ностальгує за переговорами і обіцянками Тромба нагнути Зеленського і Україну до капітуляції
21.05.2026 20:09 Ответить
телепень, навіть якщо б Зеля був у костюмі - все одно команда тамопна діяла упереджено (нажаль Зеля і він сам багото у чому винен).
21.05.2026 20:10 Ответить
"Ты виноват уж тем,
Что хочется мне кушать!"
21.05.2026 20:16 Ответить
Рудий нарцис образився на хрипатого нарциса-не змогли вирішити хто з них красивіший і кого більше *******.
21.05.2026 20:06 Ответить
"це була прекрасна сварка!" (с) ))
21.05.2026 20:10 Ответить
Конечно, зеленському не варто було би вступати в полеміку, а просто зробить вигляд ідіота. Думаю, шо Трамп навмисне розіграв цю комедію, і сам зеля тут особливо не винен. Трамп і досі озвучує всі ці дебільні тези, що Байден дав нам 350 мільярдів та ************ зброю, що треба віддати Донбас та здаватись.
21.05.2026 20:12 Ответить
Треба брати до уваги політичну боротьбу між Республіканською і Демократичною партіями в США ,а Брінк представляє Демократичну партію .так що її слова можна сприймати як слова членкині опозиційної до Трампа Демократичної партії та й послом її призначав ще Байден.
21.05.2026 20:12 Ответить
Хвалився шо вже три рази пройшов перевірку у лікарів на адекватність - але й йому на думку не спадає шо ні одного преза в США чогось не торкнулись ці перевірки
21.05.2026 20:15 Ответить
Ні,а через любов до *****,а сварка з Зеленським...хіба Зеленський цього орангутана сварив?))Це рудий покидьок не мав до чого причепитися...спочатку костюм,потім карти...ідіот.
21.05.2026 20:16 Ответить
Побажаємо Трампону за це відчути себе Епштейном в останні роки його життя(Епштейна), поза Мар-а-лаго. Хто за?
21.05.2026 20:18 Ответить
 
 