Из-за ссоры с Зеленским Трамп приостановил помощь Украине и оставил без защиты посольство США, — экс-посол Бринк

Решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине в марте 2025 года поставило под прямую угрозу российских авиаударов не только украинцев, но и персонал американского посольства в Киеве, насчитывавший около 1000 человек.

Об этом рассказала бывший посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что известно?

По ее словам, заморозка поставок и обмена разведданными с Украиной произошла сразу после скандальной ссоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме в январе 2025 года. Пауза в поставках вооружения была введена внезапно и без каких-либо предупреждений.

Заблокированные Пентагоном пакеты содержали критически важные боеприпасы для ПВО.

Бринк подчеркнула, что безопасность дипмиссии США обеспечивали украинские военные, используя американскую и западную технику ПВО, поэтому прекращение поставок ракет угрожало жизни самих американцев.

В Пентагоне не объяснили решение

"Прекращение военной помощи произошло без предупреждения. Я немедленно обратилась в Пентагон, Госдепартамент и Белый дом, однако никто не ответил на мой запрос", - вспоминает экс-посол.

Она добавила, что ее команда долгое время работала за кулисами, чтобы убедить администрацию Трампа разблокировать поставки оружия. В конце концов поставки возобновили 11 марта 2025 года, однако официальных объяснений, почему помощь вообще приостанавливали, Бринк от Белого дома так и не получила.

Уже через месяц после этого инцидента Бриджит Бринк подала в отставку из-за категорического несогласия с политикой Трампа в отношении Украины. Впоследствии она объявила, что будет баллотироваться в Конгресс США от Демократической партии.

