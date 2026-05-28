Конгрессмены-демократы назвали "позорным" решение Минфина США ослабить санкции против российской нефти

Представители Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь и Джим Хаймс раскритиковали ослабление американских санкций в отношении российской нефти, поскольку это лишь принесло Кремлю сверхприбыль.

Об этом они заявили во время брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Критика Минфина

Минфин США ослабил санкции против российской нефти в начале марта. После этого ведомство уже дважды выдавало временное разрешение на 30 дней на покупку российской нефти.

Законодатели раскритиковали такое решение Министерства финансов США.

"Эта позорная практика фактически дала лишь два результата. Во-первых, принесла России сверхприбыль благодаря дополнительным продажам и более высоким ценам на нефть. И во-вторых, позволила Китаю покупать больше нефти. Мы не видим, чтобы это оказало хоть какое-то заметное влияние на цену нефти", — возмутился Хаймс, добавив, что попытка администрации Трампа снизить цены на бензин таким образом полностью провалилась.

Будет разговор с Бессентом

Хаймс подчеркнул, что после возвращения в Вашингтон они с Блюменталем будут требовать от министра финансов Скотта Бессента немедленно прекратить практику продления этого исключения, которая действует каждые 30 дней.

"Мы оба (с сенатором Блюменталем. – Ред.) обратимся к министру финансов и скажем: все, что вы делаете, – это обогащаете Россию и позволяете Китаю наращивать запасы", – подчеркнул конгрессмен.

В то же время сенатор США Ричард Блюменталь сообщил, что законодатели США могут принять закон, который запретил бы ослаблять санкции в отношении России. Срок действующего исключения из санкций истекает уже 30 июня.

"Вместо того, чтобы продлевать исключение, я хотел бы видеть, как Сенат принимает санкционный законопроект, который введет более жесткие наказания для любого, кто торгует российской нефтью и газом, а также тарифы в отношении стран, являющихся основными покупателями. И назовем вещи своими именами – это, конечно, Китай и Индия. Они до сих пор не продемонстрировали ни капли морального стержня", – резюмировал Блюменталь.

Что предшествовало?

В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.

По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.

Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций.

