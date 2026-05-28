Конгресмени-демократи назвали "ганебним" рішення Мінфіну США послабити санкції проти нафти Росії

Представники Конгресу США від Демократичної партії Річард Блюменталь та Джим Гаймс розкритикували послаблення американських санкцій проти російської нафти, оскільки це лише принесло Кремлю надприбутки.

Про це вони сказали під час брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

Критика Мінфіну

Мінфін США послабив санкції проти російської нафти на початку березня. Після цього відомство уже двічі видавало тимчасовий дозвіл на 30 днів на купівлю російської нафти.

Законодавці розкритикували таке рішення Міністерства фінансів США.

"Ця ганебна практика фактично дала лише два результати. По-перше, принесла Росії надприбутки завдяки додатковим продажам і вищим цінам на нафту. І по-друге, дозволила Китаю купувати більше нафти. Ми не бачимо, щоб це мало хоч якийсь помітний вплив на ціну нафти", - обурився Гаймс, додавши, що спроба адміністрації Трампа знизити ціни на бензин у такий спосіб повністю провалилася.

Буде розмова з Бессентом

Гаймс наголосив, що після повернення до Вашингтона вони з Блюменталем вимагатимуть від міністра фінансів Скотта Бессента негайно припинити практику поновлення цього винятку, яка діє кожні 30 днів.

"Ми обоє (з сенатором Блюменталем – ред.) повернемося до міністра фінансів і скажемо: все, що ви робите, –– це збагачуєте Росію і дозволяєте Китаю нарощувати запаси", – наголосив конгресмен.

Водночас сенатор США Річард Блюменталь повідомив, що законодавці США можуть ухвалити закон, який би заборонив послаблювати санкції щодо Росії. Термін чинного винятку з санкцій спливає вже 30 червня.

"Замість того, щоб продовжувати виняток, я хотів би бачити, як Сенат ухвалює санкційний законопроєкт, який запровадить жорсткіші покарання для будь-кого, хто торгує російською нафтою та газом, а також тарифи щодо країн, які є головними покупцями. І називаймо речі своїми іменами –– це, звичайно, Китай та Індія. Вони досі не продемонстрували жодного морального стрижня", - резюмував Блюменталь.

Що передувало?

У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.

За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.

Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій.

