Палата представників США всупереч Трампу підтримала нову військову допомогу для України та санкції проти РФ

Палата представників США підтримала законопроєкт щодо виділення Україні 1 мільярда доларів нової військової допомоги та запровадження нових санкцій проти РФ. Голосування стало можливим завдяки об'єднанню демократів та частини республіканців, які пішли проти волі Білого дому та спікера Майка Джонсона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News, вже у четвер, 4 червня, цей документ винесуть на розгляд Сенату США.

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Ініційований демократами законопроєкт пройшов процедурне голосування з результатом 218 голосів "за" та 204 "проти". Для просування цієї ініціативи конгресмени використали рідкісний та складний парламентський маневр — петицію про винесення документа на голосування в обхід профільного комітету та волі керівництва партії (discharge petition).

Межі партійної дисципліни демонстративно перетнули конгресмени Браян Фіцпатрік, Дон Бекон та Кевін Кілі, які підписали петицію. Загалом документ підтримали всі присутні конгресмени-демократи та сім представників республіканської фракції, що продемонструвало серйозний розкол та відкритий опір лідерам Республіканської партії.

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Що передбачає законопроєкт

Оборонна підтримка: Виділення понад $1 мільярда на екстрену нову військову допомогу для ЗСУ.

Офіційне підтвердження непохитної підтримки України та НАТО з боку США.

Запровадження пакета нових санкцій проти Москви та будь-яких міжнародних організацій, які фінансово чи технічно підтримують її військові дії — у разі, якщо Кремль продовжуватиме війну проти України.

Прописування механізмів фінансування післявоєнної відбудови України.

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Позиція прихильників допомоги

"Це наша можливість надати важелі впливу, які можуть виявитися вирішальними для завершення цього конфлікту на прийнятних умовах таким чином, щоб запобігти майбутній російській агресії. Настав час Конгресу заявити про себе. Зараз ми спостерігаємо лише подальше жорстоке поводження з боку Росії, і тому я вважаю, що якщо Конгрес втрутиться у справу конструктивно, це може стати вирішальним важелем", - заявив конгресмен від Каліфорнії Кевін Кілі.

Його колега, республіканець від Південної Кароліни Джо Вілсон, який також підтримав просування цього законопроєкту, висловився ще жорсткіше:

"Просто немислимо, щоб ми не запровадили додаткові санкції проти співпраці з Путіним. Ми маємо раз за разом стояти на боці мужнього народу України. Ми маємо зупинити те, що робить Путін, а саме — спроби відродити Радянський Союз".

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Невизначеність у Сенаті

Проти ухвалення закону категорично виступило все вище керівництво Республіканської партії. Опоненти допомоги Києву стверджують, що проукраїнський законопроєкт нібито "погано сформульований" та "підриває зусилля адміністрації Дональда Трампа щодо припинення багаторічного конфлікту".

Подальші перспективи документа залишаються туманними. У Сенаті, де більшість мають республіканці, схожі двопартійні санкційні ініціативи проти РФ лежать заблокованими вже понад рік.

Окрім цього, американські аналітики прогнозують, що навіть у разі успішного проходження Сенату, президент Дональд Трамп майже напевно накладе на цей закон офіційне вето, щойно документ потрапить до нього на стіл.

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