Палата представників США всупереч Трампу підтримала нову військову допомогу для України та санкції проти РФ
Палата представників США підтримала законопроєкт щодо виділення Україні 1 мільярда доларів нової військової допомоги та запровадження нових санкцій проти РФ. Голосування стало можливим завдяки об'єднанню демократів та частини республіканців, які пішли проти волі Білого дому та спікера Майка Джонсона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News, вже у четвер, 4 червня, цей документ винесуть на розгляд Сенату США.
Ініційований демократами законопроєкт пройшов процедурне голосування з результатом 218 голосів "за" та 204 "проти". Для просування цієї ініціативи конгресмени використали рідкісний та складний парламентський маневр — петицію про винесення документа на голосування в обхід профільного комітету та волі керівництва партії (discharge petition).
Межі партійної дисципліни демонстративно перетнули конгресмени Браян Фіцпатрік, Дон Бекон та Кевін Кілі, які підписали петицію. Загалом документ підтримали всі присутні конгресмени-демократи та сім представників республіканської фракції, що продемонструвало серйозний розкол та відкритий опір лідерам Республіканської партії.
Що передбачає законопроєкт
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Оборонна підтримка: Виділення понад $1 мільярда на екстрену нову військову допомогу для ЗСУ.
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Офіційне підтвердження непохитної підтримки України та НАТО з боку США.
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Запровадження пакета нових санкцій проти Москви та будь-яких міжнародних організацій, які фінансово чи технічно підтримують її військові дії — у разі, якщо Кремль продовжуватиме війну проти України.
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Прописування механізмів фінансування післявоєнної відбудови України.
Позиція прихильників допомоги
"Це наша можливість надати важелі впливу, які можуть виявитися вирішальними для завершення цього конфлікту на прийнятних умовах таким чином, щоб запобігти майбутній російській агресії. Настав час Конгресу заявити про себе. Зараз ми спостерігаємо лише подальше жорстоке поводження з боку Росії, і тому я вважаю, що якщо Конгрес втрутиться у справу конструктивно, це може стати вирішальним важелем", - заявив конгресмен від Каліфорнії Кевін Кілі.
Його колега, республіканець від Південної Кароліни Джо Вілсон, який також підтримав просування цього законопроєкту, висловився ще жорсткіше:
"Просто немислимо, щоб ми не запровадили додаткові санкції проти співпраці з Путіним. Ми маємо раз за разом стояти на боці мужнього народу України. Ми маємо зупинити те, що робить Путін, а саме — спроби відродити Радянський Союз".
Невизначеність у Сенаті
Проти ухвалення закону категорично виступило все вище керівництво Республіканської партії. Опоненти допомоги Києву стверджують, що проукраїнський законопроєкт нібито "погано сформульований" та "підриває зусилля адміністрації Дональда Трампа щодо припинення багаторічного конфлікту".
Подальші перспективи документа залишаються туманними. У Сенаті, де більшість мають республіканці, схожі двопартійні санкційні ініціативи проти РФ лежать заблокованими вже понад рік.
Окрім цього, американські аналітики прогнозують, що навіть у разі успішного проходження Сенату, президент Дональд Трамп майже напевно накладе на цей закон офіційне вето, щойно документ потрапить до нього на стіл.
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Трамп в нокауте
Но вы правы абсолютно
Россия и США готовятся подписать соглашение о совместном проектировании тоннеля, который соединит Чукотку и Аляску. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
У нас будет https://topcor.ru/news/ новость завтра. Мы подписываем соглашение о том, что продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель - будет. Проектирование тоннеля мы делаем. И он будет одним из самых больших инфраструктурных проектов между нашими странами - заявил Дмитриев.
ось де сотні лярдіів закопані для розпилу
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Ви трампізд? Тут було багато трампіздів, які кудись зникли після того, як рудий поц почав відверто допомагати *****. Залишився один ********* та ви.
https://streamable.com/04utkv
"БРИТАНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК НАЙКРАЩЕ ОПИСАВ ТРАМПА"
Хтось запитав: «Чому деякі британці не ******* Дональда Трампа?»
Нейт Вайт, красномовний та дотепний письменник з Англії, на це відповів так:
"На думку спадає кілька речей.
Трампу бракує певних якостей, які британці традиційно цінують. Наприклад, у нього немає ні класу, ні шарму, ні холоднокровності, ні авторитету, ні співчуття, ні дотепності, ні тепла, ні мудрості, ні тонкості, ні чутливості, ні самосвідомості, ні смирення, ні честі, ні грації - усі ці якості, якими, смішна річ, щедро був наділений його попередник, пан Обама.
Тож для нас - це разючий контраст, що кидає обмеженість Трампа в незручно гостру рельєфність.
Крім того, нам подобається сміятися. І хоча Трамп може бути смішним, він жодного разу не сказав нічого іронічного, дотепного чи бодай трохи кумедного - жодного разу, ніколи.
Я кажу це не риторично, я маю на увазі це буквально: жодного разу, ніколи.
І цей факт особливо непокоїть британську чутливість - для нас брак гумору - майже нелюдський.
Але з Трампом це факт. Здається, він навіть не розуміє, що таке жарт - його уявлення про жарт - це грубий коментар, неграмотна образа, недбалий акт жорстокості.
Трамп - троль. І, як і всі тролі, він ніколи не буває смішним і ніколи не сміється; він лише кричить або глузує.
І, що лячно, він не просто говорить грубими, безглуздими обрАзами - він насправді думає ними. Його розум - це простий, схожий на бота, алгоритм дріб'язкових упереджень, імпульсивної гидоти та рефлекторної зловредності.
Ніколи немає жодного підтексту іронії, складності, нюансу чи глибини. Все це поверхнево.
Деякі американці можуть вважати це освіжаючою прямолінійністю.
Але ми так не вважаємо. Ми бачимо в цьому відсутність внутрішнього світу, відсутність душі.
Бо в Британії ми традиційно на боці Давида, а не Голіафа. Усі наші герої - відважні аутсайдери: Робін Гуд, Дік Віттінгтон, Олівер Твіст.
Трамп не сміливий і не аутсайдер. Він повна протилежність цьому. Він навіть не розбещений багатій, і не жадібний товстун. Він радше товстий блідий слизняк. Джабба Хатт привілеїв.
І що гірше, для британців він є найнепрощеннішим з усіх: *********. Звісно, окрім тих випадків, коли він сам опиняється серед *********; тоді він раптово перетворюється на підлизуватого помічника, шістку.
Є неписані правила для таких речей - базові правила елементарної пристойності Квінзберрі - і він порушує їх усі.
Він б'є знизу - чого джентльмен ніколи не повинен, не зміг би і не став би робити - і кожен його удар нижче пояса.
Він особливо любить кОпати вразливих, безголосих або жінок - і він кОпає їх, коли вони безпорадні, лежать на землі.
Тож той факт, що значна меншість, можливо, третина американців, подивившись на те, що він робить, і послухавши те, що він каже, потім думає: «Так, він здається мені подобається», викликає певну плутанину та чималий дискомфорт у британців. Адже вони не можуть не враховувати, що:
• американці мають бути приємнішими за нас, і більшість із них такі;
• не потрібно бути особливо пильним до деталей, щоб помітити кілька вад у цій людині.
Саме цей останній пункт особливо бентежить і британців, та й багатьох інших людей також: його вади здаються досить криваво помітними.
Зрештою, неможливо прочитати жодного його твіту чи почути, як він вимовляє одну-дві фрази, не зазирнувши глибоко в безодню.
Він Пікассо дріб'язковості і Шекспір лайна.
Його вади фрактальні: навіть його недоліки мають недоліки, і так до нескінченності.
У світі завжди були дурні люди, і чимало злих також. Але рідко дурість була такою злою й бридкою, а злість і гидкість такою дурною.
Він створює враження, що Ніксон - взірець честі, а Джордж Буш - розуму.
Насправді, якби Франкенштейн вирішив створити монстра, повністю зібраного з людських вад, він би створив Трампа."