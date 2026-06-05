Україна "не протрималася б і 1-2 днів" без переданого мною озброєння, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що без військової підтримки з боку Вашингтона та особисто наданого ним озброєння на початку війни Україна припинила б своє існування за "1-2 дні".

Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

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Про допомогу Україні

Глава Білого дому вкотре вирішив нагадати про свою колишню каденцію, наголосивши, що саме за його президентства Україна почала отримувати серйозну оборонну допомогу. При цьому Трамп емоційно описав перші тижні великої війни, хоча під час розповіді не зміг згадати назву американських протитанкових ракетних комплексів (ПТРК).

"Без озброєння, яке я їм надав, Україна не протрималася б і одного-двох днів. Пам'ятаєте ті протитанкові ракети? Коли російські танки застрягли у багнюці? І вони їх обійшли і "Бум! Бум! Бум!". І вони були надані вашим покірним слугою. Я казав: "Обама дав їм простирадла, а Трамп дав їм... протитанкові... найсмертоноснішу зброю", - заявив Трамп, так і не згадавши слово "Джавелін" (Javelin).

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Америка як єдина запорука виживання України

Трамп додав, що сьогоднішній супротив України Росії та сама можливість вести боротьбу за свою незалежність є нібито виключно заслугою США.

"Без наших військових (інструкторів, — ред.) та нашого озброєння Україна б не існувала сьогодні, щоб вести боротьбу", - резюмував чинний президент США.

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