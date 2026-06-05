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Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа
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Україна "не протрималася б і 1-2 днів" без переданого мною озброєння, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що без військової підтримки з боку Вашингтона та особисто наданого ним озброєння на початку війни Україна припинила б своє існування за "1-2 дні".

Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

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Про допомогу Україні

Глава Білого дому вкотре вирішив нагадати про свою колишню каденцію, наголосивши, що саме за його президентства Україна почала отримувати серйозну оборонну допомогу. При цьому Трамп емоційно описав перші тижні великої війни, хоча під час розповіді не зміг згадати назву американських протитанкових ракетних комплексів (ПТРК).

"Без озброєння, яке я їм надав, Україна не протрималася б і одного-двох днів. Пам'ятаєте ті протитанкові ракети? Коли російські танки застрягли у багнюці? І вони їх обійшли і "Бум! Бум! Бум!". І вони були надані вашим покірним слугою. Я казав: "Обама дав їм простирадла, а Трамп дав їм... протитанкові... найсмертоноснішу зброю", - заявив Трамп, так і не згадавши слово "Джавелін" (Javelin).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Було б чудово, якби Зеленський та Путін зустрілися. Вони повинні це зробити, - Трамп

Америка як єдина запорука виживання України

Трамп додав, що сьогоднішній супротив України Росії та сама можливість вести боротьбу за свою незалежність є нібито виключно заслугою США.

"Без наших військових (інструкторів, — ред.) та нашого озброєння Україна б не існувала сьогодні, щоб вести боротьбу", - резюмував чинний президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представників США всупереч Трампу підтримала нову військову допомогу для України та санкції проти РФ

Автор: 

допомога (9183) США (26685) Трамп Дональд (8906) війна в Україні (8460)
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Топ коментарі
+6
Ти про "три" джавеліна?
І чого кожен маразматик певен, що ніхто нічого не пам'ятає?
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05.06.2026 00:10 Відповісти
+6
Хвали мене моя губонько....дебила кусок... Слава Україні !!!
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05.06.2026 00:12 Відповісти
+6
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05.06.2026 00:14 Відповісти
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Ти про "три" джавеліна?
І чого кожен маразматик певен, що ніхто нічого не пам'ятає?
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05.06.2026 00:10 Відповісти
Ні. Ті Джавеліни на лінії зіткнення згідно умов поставки використовувати було заборонено. Він про меч джедая, або Зірку смерті. Фантазує він.
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05.06.2026 00:18 Відповісти
ну чому ж три? Тридцять сім комплексів передали. Ними і стримували всі наступи російських військ на півдні, сході та півночі. Ну і ще багнюка, по якій поїхала російська бронетехніка. Але багнюка то вже була наша.
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05.06.2026 00:30 Відповісти
Тому і "три", що хоч 3, хоч 33 - кількість недостатня для стримування всіх колон.
Цей поц свідомо замовчує усі рейси ВПС США до України, які курсували як кур'єри впродовж декількох місяців до лютого 2022. І саме ті поставки багато чого змінили.

Але ж, то "клятий Байден".
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05.06.2026 00:45 Відповісти
це нормально заходить для більшості людей, як і легенда про п'ять хлібів і дві рибини.
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05.06.2026 01:03 Відповісти
Хвали мене моя губонько....дебила кусок... Слава Україні !!!
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05.06.2026 00:12 Відповісти
голосування в Конгресі тобі в поміч, рудий уйобку, в допомозі Україні

.
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05.06.2026 00:13 Відповісти
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05.06.2026 00:14 Відповісти
Укарїна давноб вдавила русню, якби не ти, гнида (ой)бана...
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05.06.2026 00:14 Відповісти
*просто дав п'ятничну об'яву під перші два дні Мого творіння.
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05.06.2026 00:14 Відповісти
Ой нехай не піздить старий долбойоб, Україна і без його допомоги виграла війну та доведе її до кінця!
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05.06.2026 00:16 Відповісти
для Трампа

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05.06.2026 00:18 Відповісти
А Ширяєв таки правий був, що скоро Трампло буде примазуватись до нашої перемоги. А так, таки да, без Трампла і нас, і Ізраїлю не було б . Може, без Трампла хоч Римська імперія була? Але то не точно.
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05.06.2026 00:21 Відповісти
З січня 2017 по січень 2021 року Адміністрація США погодила та передала Україні загалом 47 пускових установок та 360 ракет до протитанкових комплексів Javelin.

Танунах.
Тобто, Трамп вважає, що можна вколошкати армію Роісі 47 джавелінами?
Ану хай спробує Іран 47 джавелінами перемогти.
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05.06.2026 00:23 Відповісти
"Без наших військових (інструкторів, - ред.) та нашого озброєння Україна б не існувала сьогодні, щоб вести боротьбу", - резюмував чинний президент США.

Колишній президент - Байден, не дозволяв використовувати американську зброю по військовим цілям в рф, бо буде "ескалація"...Хоча, була можливість нанести удари по тим же аеродромам і зменшити кількість жертв серед цивільних. Нинішний, вимагає поступок від України, бо буде "ескалація"...

Можливо, Україна існує зараз не "завдяки", а всупереч діям США?
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05.06.2026 00:24 Відповісти
Ага. Розкажи як 100 джавелінів зупинили 3000 рашистських танків. Наскільки пам'ятаю Nлави тоді відіграли більшу роль щоб зупинити рашистські колони
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05.06.2026 00:24 Відповісти
Да і то ті Джавеліни передав не Тромб а американські конгресмени які тримали Тромба за руки який все пручався і хотів допомогти Ху'йлу.
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05.06.2026 00:26 Відповісти
Навіть не 100, а вдвічі менше.
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05.06.2026 00:29 Відповісти
Вроді би +-70 штук тоді в пресі цифра ходила. І це ракет. А пускових біля 30 шт
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05.06.2026 00:36 Відповісти
47
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05.06.2026 00:37 Відповісти
але перші танки під Глуховом були підбиті Джавелінами . не знаю їх походження хто давав але це факт .
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05.06.2026 01:00 Відповісти
Та Ти вже заіпав. То байден винуватий бо надав озброєння та гроші, то тепер це ти нам все дав.
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05.06.2026 00:42 Відповісти
А ще пуйловські танки застрягли в багнюці, тому, що не поїхали по новим дорогам, які спеціально для цього були побудовані зейлом.
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05.06.2026 00:52 Відповісти
Про які, Б, простирадла він несе?????
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05.06.2026 00:48 Відповісти
І знову свіжа порція цього месіанського марення від головного «рятівника всесвіту»! Ну все, вмикайте фанфари і падайте на коліна, бо це руде чудило знову вийшло на арену свого нескінченного цирку і заявило, що без нього Україна «не протрималася б і одного-двох днів». Мовляв, він дав нам якусь супер-пупер смертоносну зброю, назву якої, правда, у своїй епічній промові забув, тому просто імітував звуки дитячої інтриги: «І вони туди - і Бум! Бум! Бум!». Ну просто геній військової експертизи, рівень - бог пісочниці! Від цього щоденного шоу «Кваки-Задаваки», де сонце сходить тільки тому, що він дозволив, уже чесно нудить. Людина на повному серйозні впевнена, що мільйони українців, волонтери і ЗСУ в лютому 22-го просто стояли і чекали, поки він особисто, сидячи на золотому унітазі в Мар-а-Лаго, розганяв російські танки ********** клюшкою для гри у гольф погрозливо повторючи як заклинання своє «бум-бум-бум!!!» . А тепер давайте знімемо з цього нарциса корону який б'є себе п'ятою в груди, кричить про свою історичну роль і подивимося на реальні цифри, від яких його величне ЕГО має просто луснути. За всю свою каденцію він погодив продаж аж... 47 пускових установок «Джавелін» і аж 360 ракет до них. Стривайте, не смійтеся завчасно! Головний прикол у тому, що він підписав цей контракт із жорсткою умовою: тримати комплекси на складах на заході України і ні в якому разі не везти на фронт. Це ж просто стратегічний шедевр! Уявляєте, як навесні 2018 року російські генерали плакали від страху, знаючи, що десь під Львовом у ящиках лежать цілих 47 трубок, які їм заборонено показувати? А коли в січні 2022 року пахло великою війною, американці докинули ще близько 300 ракет. ось І от тепер це чепушило на серйозних щах запевняє, що саме ці кілька десятків установок, які роками припадали пилом у тилу, зупинили навалу тисяч російських танків, що перли одночасно з п'яти напрямків - від Білорусі до Криму! Ну звісно, 47 «Джавелінів» на всю країну - це ж якраз по три штуки на кожну область, чиста математика перемоги! Такої тактичної магії світ ще не бачив. Насправді ворожу броню палила мужність наших пацанів і тисячі шведських NLAW, гранатометів та тих самих «Джавелінів», які масово полетіли в Україну вже перед самим вторгненням і під час нього, коли Донні взагалі-то вже рік як безтурботно грав у гольф на пенсії. ........Від цього дебілкуватого шоу вже справді нудить. Щодня одне й те саме: «Якби не я, то сонце б не зійшло», «Якби я був президентом, Путін би злякався і плакав», «Тільки завдяки мені людство ще існує». Це вже навіть не смішно, це викликає глибоку огиду,нудоту і втому. Він перетворив трагедію великої війни, де гинуть тисячі людей, на свій особистий дешевий стендап для неосвіченої публіки в американській глибинці. Рівень дешевої брехні та самовихваляння цього рудого блазня вже давно пробив дно, але він вперто продовжує копати вглиб. Ну що ж, чекаємо на наступну серію, де він, мабуть, розкаже, що особисто винайшов порох і заснував Київ. Вже не має сил ані сміятись ані плакати з цього дебілкуватого шоу... І сил терпіти це теж немає, але принаймні ми знаємо ціну його «бум-бум-бумам».
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05.06.2026 00:49 Відповісти
"І створив Господь землю за шість днів,а я Україну- за два!"
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05.06.2026 00:55 Відповісти
Краще скажи, https://interfax.com.ua/news/general/1173760.html про що ти за спиною України домовився з ****** в Анкоріджі, за які умови капітуляції України йшлося?
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05.06.2026 00:57 Відповісти
 
 