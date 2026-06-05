Зеленський і Путін мають самі розібратися з врегулюванням війни в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти, якщо лідери України та Росії досягнуть миру у війні самостійно без втручання Вашингтона. Сам він буцімто привів сторони до цих перемовин.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає Цензор.НЕТ.

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Про зустріч Зеленського та Путіна

Американський лідер висловив упевненість, що підготовлені його адміністрацією компроміси змусять сторони сісти за стіл переговорів найближчим часом.

"Нехай вони з цим розбираються. Саме я привів їх до цієї позиції, і гадаю, що це буде врегульовано. Думаю, ми наближаємося до моменту, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене", - заявив Трамп.

За словами Трампа, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та інші високопоставлені представники США готові підключитися до треку врегулювання війни.

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Маніпуляції з допомогою та критика Байдена

Водночас Трамп знову змістив акцент на фінансову сторону питання, нагадавши, що Вашингтон більше не зазнає безкоштовних збитків через підтримку Києва.

"Знаєте, ми не витрачаємо гроші. Вони насправді купують у нас обладнання за повну ціну. Байден дав їм усе, просто так дав їм зброю та все інше на сотні мільярдів доларів", - поскаржився чинний лідер США, вкотре критикуючи свого попередника в Білому домі.

Він повторив, що цієї війни "ніколи не мало бути", проте зараз її треба завершити.

Як аргумент Трамп знову навів власні підрахунки втрат на фронті (без розмежування на українські та російські сили), назвавши цифру у 25 000 убитих за останній місяць і резюмувавши, що така кількість жертв є абсолютно "неприйнятною".

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