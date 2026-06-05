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Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа
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Зеленський і Путін мають самі розібратися з врегулюванням війни в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти, якщо лідери України та Росії досягнуть миру у війні самостійно без втручання Вашингтона. Сам він буцімто привів сторони до цих перемовин.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає Цензор.НЕТ.

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Про зустріч Зеленського та Путіна

Американський лідер висловив упевненість, що підготовлені його адміністрацією компроміси змусять сторони сісти за стіл переговорів найближчим часом.

"Нехай вони з цим розбираються. Саме я привів їх до цієї позиції, і гадаю, що це буде врегульовано. Думаю, ми наближаємося до моменту, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене", - заявив Трамп.

За словами Трампа, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та інші високопоставлені представники США готові підключитися до треку врегулювання війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський назвав "слабкою" відповідь Путіна на лист: Росія не хоче закінчувати війну

Маніпуляції з допомогою та критика Байдена

Водночас Трамп знову змістив акцент на фінансову сторону питання, нагадавши, що Вашингтон більше не зазнає безкоштовних збитків через підтримку Києва.

"Знаєте, ми не витрачаємо гроші. Вони насправді купують у нас обладнання за повну ціну. Байден дав їм усе, просто так дав їм зброю та все інше на сотні мільярдів доларів", - поскаржився чинний лідер США, вкотре критикуючи свого попередника в Білому домі.

Він повторив, що цієї війни "ніколи не мало бути", проте зараз її треба завершити.

Як аргумент Трамп знову навів власні підрахунки втрат на фронті (без розмежування на українські та російські сили), назвавши цифру у 25 000 убитих за останній місяць і резюмувавши, що така кількість жертв є абсолютно "неприйнятною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна "не протрималася б і 1-2 днів" без переданого мною озброєння, - Трамп

Що передувало?

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
  • 5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу".

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) перемовини (3807) путін володимир (25448) Трамп Дональд (8909) війна в Україні (8468)
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Топ коментарі
+17
Це хороша фраза на випадок, коли ти кругом обісрався, і всі тебе послали на×уй.
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05.06.2026 21:40 Відповісти
+12
цікавий розвиток "миротворчості" Трампа - від "за 24 години" до "розбирайтесь самі" 🤔
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05.06.2026 21:41 Відповісти
+4
самодур гребаний! ти ж обіцяв за 24 години завершити війну! ще й в ірані обісрався спровокувавши нафтофу кризу! король дебілів на всі віка!
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05.06.2026 21:43 Відповісти
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В общем Байден был против, а Трамп нет. Будут прекрасные переговоры.
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05.06.2026 21:39 Відповісти
Це хороша фраза на випадок, коли ти кругом обісрався, і всі тебе послали на×уй.
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05.06.2026 21:40 Відповісти
рудий послав всіх, взяв лопату та пішов копати тунель імені сєбя красивого між Аляскою та Чукоткою.

.
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05.06.2026 21:48 Відповісти
цікавий розвиток "миротворчості" Трампа - від "за 24 години" до "розбирайтесь самі" 🤔
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05.06.2026 21:41 Відповісти
Тепер, точно піде грати в гольф
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05.06.2026 22:02 Відповісти
24 години)
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05.06.2026 21:43 Відповісти
самодур гребаний! ти ж обіцяв за 24 години завершити війну! ще й в ірані обісрався спровокувавши нафтофу кризу! король дебілів на всі віка!
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05.06.2026 21:43 Відповісти
Чого Ви пристали до Трампа? Він перед виборами, як і всі брехав про ''24 години''. Всі, хто хоч крапельку знайомий з міжнародним правом знає, що то були понти для наріду. Не може президент чужої країни вирішувати долю українців. Закінчити війну обіцяв Зеленський, закінчив? Що йде на 5 років? Не обманув? Якщо не закінчить війну за 5 років, то піде? Пішов?
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05.06.2026 22:03 Відповісти
"Прі чьом здєсь зєльонскій? "
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05.06.2026 22:13 Відповісти
Вже все давно вирішено, кілька мільйонів кацапів буде знищено і усі українські території будуть деокуповані, а диктатора ***** знищать ЗСУ або свої ж кацапи, тому ніякої зустрічі не потрібно, все йде як і має бути!
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05.06.2026 21:43 Відповісти
це ти сома виловив?
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05.06.2026 21:54 Відповісти
Той хто виловив сома вже давно депортували в Україну
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05.06.2026 21:55 Відповісти
+++
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05.06.2026 22:13 Відповісти
Європа буде проти і вимагатиме залучити свого представника. Обиратиме його декілька років, потім скаже що це неможливо і треба воювати далі. Це вже було з їх "гарантіями безпеки".
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05.06.2026 21:44 Відповісти
Слабкий президент в США це небезпека для всього світу. А Трамп саме такий. Наче він всьому світу мститься за нелюбов до нього. Здається його таки ніхто і ніколи не кохав по справжньому і сам він ніколи не знав, що таке любов і вже не знатиме. Пустота в середині Трампа має тенденції до поглинання всього його з головою. Навіть бабло його більше не тішить.
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05.06.2026 21:44 Відповісти
Трамп все робить на благо США. Не потрібно слухати, що він говорить.
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05.06.2026 22:17 Відповісти
рудий забув, що він цю війну вже закінчив за 24 години після своєї інаугурації, хтось йому нагадайте!
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05.06.2026 21:46 Відповісти
TACO
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05.06.2026 21:48 Відповісти
Що може для України підписати чи вирішити Зеленський? Ми вже побачили, що все, що він не робив було не на користь України і він постійно помилявся з першого дня, чи робив це навмисне. Я від його дій нічого доброго не чекаю, а навпаки - де він, там все найгірше. Це доведено часом.
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05.06.2026 21:48 Відповісти
Може підписати "безпекову угоду" без безпеки і без угоди (як майже три десятки підписань до цього), може підписати продаж чогось реального (руда, газ, нафта, розробки) комусь в обмін на "ніщо" або "суперпотужновелике ніщо" (як з рідкісноземельними металами), може підписати "домовленіть домовлятися у майбутньому, якщо домовленості будуть тоді договороздатними" або ще щось подібне "ні-про-що"...
Все інше зіпсує рейтинги, за якими воно слідкує ретельніше, ніж за ситуацією на фронті.
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05.06.2026 21:57 Відповісти
"Нехай вони з цим розбираються..." Джерело: https://censor.net/ua/n4006971
"Знаєте, ми не витрачаємо гроші. Вони насправді купують у нас обладнання за повну ціну." Джерело: https://censor.net/ua/n4006971

"Вони"??? Тобто трампон каже, що продає зброю чи її частини московитам???
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05.06.2026 21:49 Відповісти
Рыжий педофил включает дурака
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05.06.2026 21:49 Відповісти
Політика Трампа суттєво послабила оборонні можливості України та розв'язала руки путіну для посилення повітряного терору, проте повного дипломатичного та військового вакууму не сталося завдяки жорсткій позиції американського Конгресу та активізації допомоги з боку Європейського Союзу.
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05.06.2026 21:51 Відповісти
На цьому тижні в Конгресі були слухання з рубіо. На питання конгресмена до рубіо про те як так сталося, що відібравши ядерну зброю в обмін на забов'язання США захищати Україну, адміністрація Трампа під керівництвом рубіо ЗРАДИЛА не тільки Україну, а і США нівелювавши будь які забов'язання США в Світі, заклавши основи повної недовіри до США в майбутньому. Трамп кинув Україну, наплювавши на забов'язання і зрадив інтересам США в Європі.
На що рубіо дав відповідь яка всіх шокувала. Він сказав, що це не так(увага!!), бо зброю Трамп продає Україні, а не росії, бо Трамп ввів санкції не проти України, а проти росії. Нащо конкресмени мало не освистали його за його лицемірство. Мало того йому вказали, що саме трамп максимально пом'якшує санкційний тиск,а на торгівлю нафтою зовсім їх зняв.
Рубіо теж продав душу пеклу.
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05.06.2026 22:14 Відповісти
Все? - вмиває руки
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05.06.2026 21:52 Відповісти
Думав- тільки у нас клоун...-помилявся..!
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05.06.2026 21:52 Відповісти
Мудило.

Хай би тепер хоч не заважав постачанню ракет, набоїв і іншої потрібної військової допомоги.
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05.06.2026 21:53 Відповісти
Теперь уже всем понятно почему трамп не получит нобелевскую премию мира...
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05.06.2026 21:57 Відповісти
Тьху ,почути таке від того хто зупиняє війни за 24 години, потім починає свою і не знає що з нею робити!
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05.06.2026 21:57 Відповісти
Так ти ж рудий чорт кричав, що закінчиш цю війну за 24 години
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05.06.2026 21:58 Відповісти
саме цей прорашистський американський холуй "трампло" в Анкориджі погодив з куйлом зміст нинішньої відповіді рашистського кровопивці української крові "не бачу сенсу в закінченні війни",
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05.06.2026 22:00 Відповісти
Тобто:
Хай Зе сам відповідає за "шашлики".
Хай ***** сам вирішує коли закінчити війну.
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05.06.2026 22:01 Відповісти
Ну то зтули писок і іди нах
нічого корисного для України не зробив тільки ляпає на користь параші
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05.06.2026 22:04 Відповісти
цікавий феномен людство спостерігає останні років 20 - ядерна зброя породила політиків-даунів, які вважають, що у них є пугало, від якого відразу всі мають падати перед ними ниць, тому нічого тут "умнічать" і розводити дипломатію, в результаті до 2026 року всі ядерні країни зібрали у керівництві рідкісних ушльопків. біда в тому, що ці ушльопки сильно занервували, коли ЗСУ почало демонструвати ефективність дешевих дронів, і цим показали, що ядерне стримування вже неактуальне, недарма алкодмітрій при путлєрі все частіше впадає в ядерний раж.
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05.06.2026 22:07 Відповісти
Може воно і краще. Аби зброю давали, старлінки робили і розвіддані приходили. А з таким дураком краще хай американці розбираються
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05.06.2026 22:13 Відповісти
Трамп, разберемся с парашей. Потолм придет параша 2-ва. . Помоги мне.
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05.06.2026 22:14 Відповісти
один обіцяв "заглянуть в глаза путіну і дагаваріцца пасрєдінє", "єслі нє астанавлю вайну то уйду" (пасрєдінє дагаваріцца с ****** йому не дали ЗСУ та добровольці з волонтерами у лютому-березні 2022), інший бахвалився що за добу зупинить війну в Україні, третій розповідав що захопить Україну за три дня і теж обісрався. Проблема всіх цих трьох покидьків одна - всі вони не знали і не знають український народ, ніхто з цих трьох не є частиною українського народу, всі вони зверхньо та зневажливо ставились до українського народу. Тому всі троє і обісрались. І все б воно нічого, але один з цих трьох, нажаль, з 2019 імітує та удає українського президента, яким він ніколи не був, не є і вже не буде, навіть, якщо напялить на себе сто вишиванок та триста кальсон а-ля мілітарі...
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05.06.2026 22:15 Відповісти
 
 