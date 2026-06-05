Зеленський і Путін мають самі розібратися з врегулюванням війни в Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти, якщо лідери України та Росії досягнуть миру у війні самостійно без втручання Вашингтона. Сам він буцімто привів сторони до цих перемовин.
Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає Цензор.НЕТ.
Про зустріч Зеленського та Путіна
Американський лідер висловив упевненість, що підготовлені його адміністрацією компроміси змусять сторони сісти за стіл переговорів найближчим часом.
"Нехай вони з цим розбираються. Саме я привів їх до цієї позиції, і гадаю, що це буде врегульовано. Думаю, ми наближаємося до моменту, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене", - заявив Трамп.
За словами Трампа, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та інші високопоставлені представники США готові підключитися до треку врегулювання війни.
Маніпуляції з допомогою та критика Байдена
Водночас Трамп знову змістив акцент на фінансову сторону питання, нагадавши, що Вашингтон більше не зазнає безкоштовних збитків через підтримку Києва.
"Знаєте, ми не витрачаємо гроші. Вони насправді купують у нас обладнання за повну ціну. Байден дав їм усе, просто так дав їм зброю та все інше на сотні мільярдів доларів", - поскаржився чинний лідер США, вкотре критикуючи свого попередника в Білому домі.
Він повторив, що цієї війни "ніколи не мало бути", проте зараз її треба завершити.
Як аргумент Трамп знову навів власні підрахунки втрат на фронті (без розмежування на українські та російські сили), назвавши цифру у 25 000 убитих за останній місяць і резюмувавши, що така кількість жертв є абсолютно "неприйнятною".
Що передувало?
- 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
- У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
- На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
- Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
- 5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу".
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Все інше зіпсує рейтинги, за якими воно слідкує ретельніше, ніж за ситуацією на фронті.
"Знаєте, ми не витрачаємо гроші. Вони насправді купують у нас обладнання за повну ціну." Джерело: https://censor.net/ua/n4006971
"Вони"??? Тобто трампон каже, що продає зброю чи її частини московитам???
На що рубіо дав відповідь яка всіх шокувала. Він сказав, що це не так(увага!!), бо зброю Трамп продає Україні, а не росії, бо Трамп ввів санкції не проти України, а проти росії. Нащо конкресмени мало не освистали його за його лицемірство. Мало того йому вказали, що саме трамп максимально пом'якшує санкційний тиск,а на торгівлю нафтою зовсім їх зняв.
Рубіо теж продав душу пеклу.
Хай би тепер хоч не заважав постачанню ракет, набоїв і іншої потрібної військової допомоги.
Хай Зе сам відповідає за "шашлики".
Хай ***** сам вирішує коли закінчити війну.
нічого корисного для України не зробив тільки ляпає на користь параші