Лідери Європи зустрінуться із Зеленським у Лондоні для обговорення мирних перемовин, - Bloomberg

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися цими вихідними з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів з метою припинення російсько-української війни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що зустріч запланована на вечір неділі у Великій Британії. Водночас плани можуть змінитися, і дата проведення може бути перенесена.

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив у п’ятницю, 5 червня, що лідери трьох країн найближчими днями зустрінуться із Зеленським.

"Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Саме європейці можуть допомогти", - сказав він під час виступу на саміті ЄС та Західних Балкан у Тіваті, Чорногорія.

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Мирні перемовини

Ініціатива виникла після того, як Зеленський запропонував нові переговори з диктатором Володимиром Путіним, надіславши 4 червня відкритий лист російському диктатору.

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини вважають, що Україна дедалі ефективніше діє на полі бою, зокрема завдяки ударам безпілотників углиб території Росії, що створює можливості для переговорів із Москвою.

Попередні мирні переговори за участю США зайшли в глухий кут, оскільки президент Дональд Трамп зосередився на конфлікті з Іраном.

За даними джерел Суспільного в Єлисейському палаці, Макрон 7 червня вирушить до Лондона для зустрічі з Мерцем та Стармером. Після цього троє лідерів зустрінуться з президентом Зеленським, який також перебуватиме в Лондоні.

Лідери обговорять подальшу підтримку України, посилення тиску на РФ, а також роботу в межах "Коаліції охочих".

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