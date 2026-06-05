Лідери Європи зустрінуться із Зеленським у Лондоні для обговорення мирних перемовин, - Bloomberg
Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися цими вихідними з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів з метою припинення російсько-української війни.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що зустріч запланована на вечір неділі у Великій Британії. Водночас плани можуть змінитися, і дата проведення може бути перенесена.
Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив у п’ятницю, 5 червня, що лідери трьох країн найближчими днями зустрінуться із Зеленським.
"Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Саме європейці можуть допомогти", - сказав він під час виступу на саміті ЄС та Західних Балкан у Тіваті, Чорногорія.
Мирні перемовини
Ініціатива виникла після того, як Зеленський запропонував нові переговори з диктатором Володимиром Путіним, надіславши 4 червня відкритий лист російському диктатору.
- Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини вважають, що Україна дедалі ефективніше діє на полі бою, зокрема завдяки ударам безпілотників углиб території Росії, що створює можливості для переговорів із Москвою.
- Попередні мирні переговори за участю США зайшли в глухий кут, оскільки президент Дональд Трамп зосередився на конфлікті з Іраном.
За даними джерел Суспільного в Єлисейському палаці, Макрон 7 червня вирушить до Лондона для зустрічі з Мерцем та Стармером. Після цього троє лідерів зустрінуться з президентом Зеленським, який також перебуватиме в Лондоні.
Лідери обговорять подальшу підтримку України, посилення тиску на РФ, а також роботу в межах "Коаліції охочих".
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- доки будете намагатись "залучати" агресора , замість того аби дати йому по рогах - ***** буде знати , що в нього все гаразд і війна триватиме !