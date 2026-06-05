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Новини Мирні перемовини Мирні перемовини в Лондоні
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Лідери Європи зустрінуться із Зеленським у Лондоні для обговорення мирних перемовин, - Bloomberg

Зеленський зустрівся з Макроном, Стармером та Мерцем

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися цими вихідними з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів з метою припинення російсько-української війни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що зустріч запланована на вечір неділі у Великій Британії. Водночас плани можуть змінитися, і дата проведення може бути перенесена.

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив у п’ятницю, 5 червня, що лідери трьох країн найближчими днями зустрінуться із Зеленським.

"Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Саме європейці можуть допомогти", - сказав він під час виступу на саміті ЄС та Західних Балкан у Тіваті, Чорногорія.

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Мирні перемовини

Ініціатива виникла після того, як Зеленський запропонував нові переговори з диктатором Володимиром Путіним, надіславши 4 червня відкритий лист російському диктатору.

  • Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини вважають, що Україна дедалі ефективніше діє на полі бою, зокрема завдяки ударам безпілотників углиб території Росії, що створює можливості для переговорів із Москвою.
  • Попередні мирні переговори за участю США зайшли в глухий кут, оскільки президент Дональд Трамп зосередився на конфлікті з Іраном.

За даними джерел Суспільного в Єлисейському палаці, Макрон 7 червня вирушить до Лондона для зустрічі з Мерцем та Стармером. Після цього троє лідерів зустрінуться з президентом Зеленським, який також перебуватиме в Лондоні.

Лідери обговорять подальшу підтримку України, посилення тиску на РФ, а також роботу в межах "Коаліції охочих".

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Автор: 

Зеленський Володимир (27933) перемовини (3805) Макрон Емманюель (1765) Стармер Кір (367) Мерц Фрідріх (448)
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Топ коментарі
+1
щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n4006946
- доки будете намагатись "залучати" агресора , замість того аби дати йому по рогах - ***** буде знати , що в нього все гаразд і війна триватиме !
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05.06.2026 18:04 Відповісти
+1
А що ми воюємо з ЕС? Чи шо? Чесно якийсь маразм - США із РФ домовляються ми із ЕС. А толку? Воюють Україна і РФ
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05.06.2026 18:07 Відповісти
+1
путлєр сказав шо Європа нам не указ - про шо балакати?
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05.06.2026 18:07 Відповісти
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щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n4006946
- доки будете намагатись "залучати" агресора , замість того аби дати йому по рогах - ***** буде знати , що в нього все гаразд і війна триватиме !
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05.06.2026 18:04 Відповісти
А що ми воюємо з ЕС? Чи шо? Чесно якийсь маразм - США із РФ домовляються ми із ЕС. А толку? Воюють Україна і РФ
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05.06.2026 18:07 Відповісти
путлєр сказав шо Європа нам не указ - про шо балакати?
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05.06.2026 18:07 Відповісти
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05.06.2026 18:09 Відповісти
По фото,наче здиха *****... .
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05.06.2026 18:15 Відповісти
Всегда интересно узнать о том, шо не происходит(переговоры). Удачных заседаний, емае.
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05.06.2026 18:13 Відповісти
И смех и грех
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05.06.2026 18:25 Відповісти
Об чем тёрки будут?
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05.06.2026 18:36 Відповісти
Знову стара пісня
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05.06.2026 18:37 Відповісти
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05.06.2026 18:38 Відповісти
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05.06.2026 18:40 Відповісти
 
 