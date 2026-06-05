Міністр МЗС Німеччини Вадефуль закликав Путіна до переговорів щодо України за участю ЄС
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав президента Росії Володимир Путін до переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні за участю європейської сторони.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Вадефуль заявив під час зустрічі з главою МЗС Мексики Роберто Веласко у Мехіко.
"Я думаю, всі бачать, що конфлікт увійшов у фазу, яка нагально вимагає завершення", - зазначив Вадефуль.
Роль Європи в переговорному процесі
Вадефуль наголосив, що участь Німеччини та Європейського Союзу є ключовою для будь-якого майбутнього мирного процесу. За його словами, йдеться не лише про припинення бойових дій, а й про ширші питання безпеки в Європі, майбутнє України та її інтеграцію до ЄС.
"Тому європейці мають бути залучені до цих переговорів", - підкреслив міністр, додавши, що формат і терміни можливих перемовин можуть бути визначені в будь-який момент.
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Далі тягнути йому не можна, бо барани знесуть йогог разом із "ефективними менеджерами". Навіть вони побачили, що гірше просто вже не може бути.
Ой, точно, ЄС же не збирається організовувати якісь дієві переговори - в їх інтересах займатись постійною імітацією мирного процесу щоб війна тривала й далі.