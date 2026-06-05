Міністр МЗС Німеччини Вадефуль закликав Путіна до переговорів щодо України за участю ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав президента Росії Володимир Путін до переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні за участю європейської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Вадефуль заявив під час зустрічі з главою МЗС Мексики Роберто Веласко у Мехіко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я думаю, всі бачать, що конфлікт увійшов у фазу, яка нагально вимагає завершення", - зазначив Вадефуль.

Роль Європи в переговорному процесі

Вадефуль наголосив, що участь Німеччини та Європейського Союзу є ключовою для будь-якого майбутнього мирного процесу. За його словами, йдеться не лише про припинення бойових дій, а й про ширші питання безпеки в Європі, майбутнє України та її інтеграцію до ЄС.

"Тому європейці мають бути залучені до цих переговорів", - підкреслив міністр, додавши, що формат і терміни можливих перемовин можуть бути визначені в будь-який момент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори з РФ не дадуть результату без зміни цілей Путіна, - глава МЗС Латвії Браже