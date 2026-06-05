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Новини Мирні перемовини
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Міністр МЗС Німеччини Вадефуль закликав Путіна до переговорів щодо України за участю ЄС

МЗС Німеччини закликає до переговорів щодо України за участю Європи

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав президента Росії Володимир Путін до переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні за участю європейської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Вадефуль заявив під час зустрічі з главою МЗС Мексики Роберто Веласко у Мехіко.

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"Я думаю, всі бачать, що конфлікт увійшов у фазу, яка нагально вимагає завершення", - зазначив Вадефуль.

Роль Європи в переговорному процесі

Вадефуль наголосив, що участь Німеччини та Європейського Союзу є ключовою для будь-якого майбутнього мирного процесу. За його словами, йдеться не лише про припинення бойових дій, а й про ширші питання безпеки в Європі, майбутнє України та її інтеграцію до ЄС.

"Тому європейці мають бути залучені до цих переговорів", - підкреслив міністр, додавши, що формат і терміни можливих перемовин можуть бути визначені в будь-який момент.

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Ні, невідомий Володя з плівок міндіча хоче провести переговоори за закритими дверима - око в око з пуйлом. Навіщо йому свідки і нормальні рішення? Він виконає першу обіцянку "сойтісь посєрєдінє" і впарить баранам 73%, що приніс Україні мир.
Далі тягнути йому не можна, бо барани знесуть йогог разом із "ефективними менеджерами". Навіть вони побачили, що гірше просто вже не може бути.
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05.06.2026 10:23 Відповісти
Ліньки вже якось коментувати цей абсурд та маячню.
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05.06.2026 10:45 Відповісти
Да он ребёнок.
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05.06.2026 10:56 Відповісти
де пообіцяє ***** що Україна николи не буде в ЕС та НАТО...
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05.06.2026 11:10 Відповісти
Якщо це буде від ЄС кремлівський холуй шредер, то пуйло погодиться. А принципова проукраїнська позиція йому не потрібна. Один-на-один зечмо підпише оманські договорняки.
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05.06.2026 11:20 Відповісти
А ЄС вже визначив свого представника для переговорів?
Ой, точно, ЄС же не збирається організовувати якісь дієві переговори - в їх інтересах займатись постійною імітацією мирного процесу щоб війна тривала й далі.
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05.06.2026 12:21 Відповісти
 
 