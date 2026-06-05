Министр иностранных дел Германии Вадефуль призвал Путина к переговорам по Украине с участием ЕС
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента России Владимира Путина к переговорам о мирном урегулировании войны в Украине с участием европейской стороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Вадефуль заявил во время встречи с главой МИД Мексики Роберто Веласко в Мехико.
"Я думаю, все видят, что конфликт вступил в фазу, которая срочно требует завершения", — отметил Вадефуль.
Роль Европы в переговорном процессе
Вадефуль подчеркнул, что участие Германии и Европейского Союза является ключевым для любого будущего мирного процесса. По его словам, речь идет не только о прекращении боевых действий, но и о более широких вопросах безопасности в Европе, будущем Украины и ее интеграции в ЕС.
"Поэтому европейцы должны быть вовлечены в эти переговоры", — подчеркнул министр, добавив, что формат и сроки возможных переговоров могут быть определены в любой момент.
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Далі тягнути йому не можна, бо барани знесуть йогог разом із "ефективними менеджерами". Навіть вони побачили, що гірше просто вже не може бути.