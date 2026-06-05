Министр иностранных дел Германии Вадефуль призвал Путина к переговорам по Украине с участием ЕС

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента России Владимира Путина к переговорам о мирном урегулировании войны в Украине с участием европейской стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Вадефуль заявил во время встречи с главой МИД Мексики Роберто Веласко в Мехико.

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"Я думаю, все видят, что конфликт вступил в фазу, которая срочно требует завершения", — отметил Вадефуль.

Роль Европы в переговорном процессе

Вадефуль подчеркнул, что участие Германии и Европейского Союза является ключевым для любого будущего мирного процесса. По его словам, речь идет не только о прекращении боевых действий, но и о более широких вопросах безопасности в Европе, будущем Украины и ее интеграции в ЕС.

"Поэтому европейцы должны быть вовлечены в эти переговоры", — подчеркнул министр, добавив, что формат и сроки возможных переговоров могут быть определены в любой момент.

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