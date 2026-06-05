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Новости Мирные переговоры
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Министр иностранных дел Германии Вадефуль призвал Путина к переговорам по Украине с участием ЕС

МИД Германии призывает к переговорам по Украине с участием Европы

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента России Владимира Путина к переговорам о мирном урегулировании войны в Украине с участием европейской стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Вадефуль заявил во время встречи с главой МИД Мексики Роберто Веласко в Мехико.

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"Я думаю, все видят, что конфликт вступил в фазу, которая срочно требует завершения", — отметил Вадефуль.

Роль Европы в переговорном процессе

Вадефуль подчеркнул, что участие Германии и Европейского Союза является ключевым для любого будущего мирного процесса. По его словам, речь идет не только о прекращении боевых действий, но и о более широких вопросах безопасности в Европе, будущем Украины и ее интеграции в ЕС.

"Поэтому европейцы должны быть вовлечены в эти переговоры", — подчеркнул министр, добавив, что формат и сроки возможных переговоров могут быть определены в любой момент.

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Ні, невідомий Володя з плівок міндіча хоче провести переговоори за закритими дверима - око в око з пуйлом. Навіщо йому свідки і нормальні рішення? Він виконає першу обіцянку "сойтісь посєрєдінє" і впарить баранам 73%, що приніс Україні мир.
Далі тягнути йому не можна, бо барани знесуть йогог разом із "ефективними менеджерами". Навіть вони побачили, що гірше просто вже не може бути.
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05.06.2026 10:23 Ответить
Ліньки вже якось коментувати цей абсурд та маячню.
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05.06.2026 10:45 Ответить
Да он ребёнок.
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05.06.2026 10:56 Ответить
 
 