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Новости Мирные переговоры
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Переговоры с РФ не дадут результата без изменения целей Путина, - глава МИД Латвии Браже

МИД Латвии: мирные переговоры с Россией зависят от позиции Путина

Мирный процесс между Украиной и Россией не может быть успешным без изменения позиции российского руководства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

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Она подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей в отношении Украины - подчинение государства, его русификация и недопущение евроатлантической интеграции. В то же время она подчеркнула, что Украина не откажется от своего права быть суверенным и демократическим государством со свободными выборами.

Почему переговоры сейчас не дадут результата

По словам Браже, на техническом уровне отдельные решения могут быть достигнуты, однако на политическом уровне переговоры невозможны, пока Россия не откажется от своих стратегических целей.

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Она подчеркнула, что требования Москвы - в частности, относительно статуса русского языка, роли Русской православной церкви и уступок в вопросе Донбасса - неприемлемы для Украины и ЕС, как и вопрос ограничения ее евроатлантического курса.

Сила как ключ к изменению позиции Кремля

Глава МИД Латвии считает, что только сочетание военной силы Украины и поддержки союзников по НАТО может заставить Россию пересмотреть свои политические цели. Она также отметила, что российская экономика сталкивается с серьезными трудностями, в частности с высокой инфляцией и последствиями военной переориентации.

Браже призвала усиливать санкционное давление и лишать Россию доступа к технологиям, поскольку в последних атаках используются современные ракеты, собранные из компонентов двойного назначения, которые РФ продолжает получать через третьи страны, в частности Китай, Иран и Северную Корею.

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Автор: 

россия (97789) Украина (44420) переговоры с Россией (1491) Браже Байба (4)
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Топ комментарии
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Україну убезпечить ТІЛЬКИ поразка і розпад Мордору. Все інше просто відтермінована нова війна.
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04.06.2026 09:53 Ответить
+2
Переговоры с парашей возможны только с оставшейся в живых последней свинособакой (после физического уничтожения всех остальных). Но есть ещё одно условие- эта свинособака должна во время переговоров висеть на дыбе.
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04.06.2026 09:43 Ответить
+2
тут тіко два варіянти: ***** заверне ласти або ж ***** відкине копита
щоправда не виключено варіянт табакєрки
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04.06.2026 09:47 Ответить
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04.06.2026 09:43 Ответить
Переговоры с парашей возможны только с оставшейся в живых последней свинособакой (после физического уничтожения всех остальных). Но есть ещё одно условие- эта свинособака должна во время переговоров висеть на дыбе.
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04.06.2026 09:43 Ответить
Коли пан унічтожить останню свинособаку ?
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04.06.2026 11:32 Ответить
Когда пан Игорь уничтожит предпоследнюю. А с дыбой я уже сам поработаю.
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04.06.2026 11:33 Ответить
тут тіко два варіянти: ***** заверне ласти або ж ***** відкине копита
щоправда не виключено варіянт табакєрки
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04.06.2026 09:47 Ответить
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04.06.2026 09:48 Ответить
Та досить вже товкти воду в ступі.
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04.06.2026 09:48 Ответить
коли ***** течуть ріки валюти і є безмежні стада скота він і не думає про мир
повинна бути тотальна залізна загорода московитів від усього цивілізованого тоді ***** паде а з ним і московія
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04.06.2026 09:50 Ответить
На жаль горе президент Зеленський цього не розуміє ,він марить якимись переговорами з світовим терористом.
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04.06.2026 09:53 Ответить
Україну убезпечить ТІЛЬКИ поразка і розпад Мордору. Все інше просто відтермінована нова війна.
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04.06.2026 09:53 Ответить
У ***** сейчас одна цель, сделать ноги с Украины но так чтобы на болотах местные упыри ему башку не оторвали...
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04.06.2026 10:05 Ответить
Ху... ло знає що скоро на концерт до кабздона, тому йому плювати на своє бидло, яке не жаліє ні себе, ні свою родину, для них головне щоб стекломий не закінчувався. С таким бидлом ху...ло, сидячи у бункеру, з валізою і піськовим ніколи не закінчить війну
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04.06.2026 10:05 Ответить
***** виклало можливі сценарії війни на своєму підєрському формумі.
Рекомендую ознайомитись із ними всім європейцям в також місцевим дурачкам які досі носяться з кукуріками "віддамо домбурас і заживьом".
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04.06.2026 10:25 Ответить
Ціль Пуйла - знищення України, як держави і українців, як нації (етносу). Цього бажаєх не тільки Пуйло, а 99,9 % кацапів. Там людей фактично не залишилося. Нормальні, скориставшись ситуацією давно виїхали з тих боліт.
Самий надійний переговірник від України і всього світу - це Збройні Сили України. Але нарід 73% у 2019 році вирішив в переговірники вибрати хуцпу - зброд малоросів і антимайданівців, які все своє життя принижували українців, їх мову, культуру і пропагували все російське - "95 квартал" міндічів, голобородько, єрмаків, шефірів, арестовичів, юзиків, тамбовських вовків, Лисого, баканова та інших. З 2019 року і до початку повномасшабного вторгнення Голобородько послабляв ці ЗСУ, а бюджетні гроші навмисне закатував в асфальт, щоб не робити ракети, системи ППО, фортифікації. Невже до цього часу не дійшло до тих залишків 73%, що по діях, а не обіцянках він не на нашому боці?
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04.06.2026 10:35 Ответить
 
 