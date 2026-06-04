Переговоры с РФ не дадут результата без изменения целей Путина, - глава МИД Латвии Браже

Мирный процесс между Украиной и Россией не может быть успешным без изменения позиции российского руководства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

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Она подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей в отношении Украины - подчинение государства, его русификация и недопущение евроатлантической интеграции. В то же время она подчеркнула, что Украина не откажется от своего права быть суверенным и демократическим государством со свободными выборами.

Почему переговоры сейчас не дадут результата

По словам Браже, на техническом уровне отдельные решения могут быть достигнуты, однако на политическом уровне переговоры невозможны, пока Россия не откажется от своих стратегических целей.

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Она подчеркнула, что требования Москвы - в частности, относительно статуса русского языка, роли Русской православной церкви и уступок в вопросе Донбасса - неприемлемы для Украины и ЕС, как и вопрос ограничения ее евроатлантического курса.

Сила как ключ к изменению позиции Кремля

Глава МИД Латвии считает, что только сочетание военной силы Украины и поддержки союзников по НАТО может заставить Россию пересмотреть свои политические цели. Она также отметила, что российская экономика сталкивается с серьезными трудностями, в частности с высокой инфляцией и последствиями военной переориентации.

Браже призвала усиливать санкционное давление и лишать Россию доступа к технологиям, поскольку в последних атаках используются современные ракеты, собранные из компонентов двойного назначения, которые РФ продолжает получать через третьи страны, в частности Китай, Иран и Северную Корею.

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