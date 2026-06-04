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Новини Мирні перемовини
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Переговори з РФ не дадуть результату без зміни цілей Путіна, - глава МЗС Латвії Браже

МЗС Латвії: мирні переговори з Росією залежать від позиції Путіна

Мирний процес між Україною та Росією не може бути успішним без зміни позиції російського керівництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

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Вона наголосила, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх цілей щодо України - підкорення держави, її русифікації та недопущення євроатлантичної інтеграції. Водночас вона наголосила, що Україна не відмовиться від свого права бути суверенною та демократичною державою з вільним вибором.

Чому переговори зараз не дадуть результату

За словами Браже, на технічному рівні окремі рішення можуть бути досягнуті, однак на політичному рівні переговори неможливі, доки Росія не відмовиться від своїх стратегічних цілей.

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Вона підкреслила, що вимоги Москви - зокрема щодо статусу російської мови, ролі Російської православної церкви та поступок у питанні Донбасу - є неприйнятними для України та ЄС, як і питання обмеження її євроатлантичного курсу.

Сила як ключ до зміни позиції Кремля

Очільниця МЗС Латвії вважає, що лише поєднання військової сили України та підтримки союзників по НАТО може змусити Росію переглянути свої політичні цілі. Вона також зазначила, що російська економіка стикається з серйозними труднощами, зокрема високою інфляцією та наслідками воєнної переорієнтації.

Браже закликала посилювати санкційний тиск і позбавляти Росію доступу до технологій, оскільки в останніх атаках використовуються сучасні ракети, зібрані з компонентів подвійного призначення, які РФ продовжує отримувати через треті країни, зокрема Китай, Іран та Північну Корею.

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Автор: 

росія (70300) Україна (7339) переговори з Росією (1608) Браже Байба (4)
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Топ коментарі
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Переговоры с парашей возможны только с оставшейся в живых последней свинособакой (после физического уничтожения всех остальных). Но есть ещё одно условие- эта свинособака должна во время переговоров висеть на дыбе.
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04.06.2026 09:43 Відповісти
+1
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04.06.2026 09:43 Відповісти
+1
тут тіко два варіянти: ***** заверне ласти або ж ***** відкине копита
щоправда не виключено варіянт табакєрки
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04.06.2026 09:47 Відповісти
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04.06.2026 09:43 Відповісти
Переговоры с парашей возможны только с оставшейся в живых последней свинособакой (после физического уничтожения всех остальных). Но есть ещё одно условие- эта свинособака должна во время переговоров висеть на дыбе.
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04.06.2026 09:43 Відповісти
тут тіко два варіянти: ***** заверне ласти або ж ***** відкине копита
щоправда не виключено варіянт табакєрки
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04.06.2026 09:47 Відповісти
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04.06.2026 09:48 Відповісти
Та досить вже товкти воду в ступі.
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04.06.2026 09:48 Відповісти
коли ***** течуть ріки валюти і є безмежні стада скота він і не думає про мир
повинна бути тотальна залізна загорода московитів від усього цивілізованого тоді ***** паде а з ним і московія
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04.06.2026 09:50 Відповісти
На жаль горе президент Зеленський цього не розуміє ,він марить якимись переговорами з світовим терористом.
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04.06.2026 09:53 Відповісти
Україну убезпечить ТІЛЬКИ поразка і розпад Мордору. Все інше просто відтермінована нова війна.
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04.06.2026 09:53 Відповісти
У ***** сейчас одна цель, сделать ноги с Украины но так чтобы на болотах местные упыри ему башку не оторвали...
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04.06.2026 10:05 Відповісти
Ху... ло знає що скоро на концерт до кабздона, тому йому плювати на своє бидло, яке не жаліє ні себе, ні свою родину, для них головне щоб стекломий не закінчувався. С таким бидлом ху...ло, сидячи у бункеру, з валізою і піськовим ніколи не закінчить війну
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04.06.2026 10:05 Відповісти
***** виклало можливі сценарії війни на своєму підєрському формумі.
Рекомендую ознайомитись із ними всім європейцям в також місцевим дурачкам які досі носяться з кукуріками "віддамо домбурас і заживьом".
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04.06.2026 10:25 Відповісти
 
 