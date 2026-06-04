Переговори з РФ не дадуть результату без зміни цілей Путіна, - глава МЗС Латвії Браже

Мирний процес між Україною та Росією не може бути успішним без зміни позиції російського керівництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

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Вона наголосила, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх цілей щодо України - підкорення держави, її русифікації та недопущення євроатлантичної інтеграції. Водночас вона наголосила, що Україна не відмовиться від свого права бути суверенною та демократичною державою з вільним вибором.

Чому переговори зараз не дадуть результату

За словами Браже, на технічному рівні окремі рішення можуть бути досягнуті, однак на політичному рівні переговори неможливі, доки Росія не відмовиться від своїх стратегічних цілей.

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Вона підкреслила, що вимоги Москви - зокрема щодо статусу російської мови, ролі Російської православної церкви та поступок у питанні Донбасу - є неприйнятними для України та ЄС, як і питання обмеження її євроатлантичного курсу.

Сила як ключ до зміни позиції Кремля

Очільниця МЗС Латвії вважає, що лише поєднання військової сили України та підтримки союзників по НАТО може змусити Росію переглянути свої політичні цілі. Вона також зазначила, що російська економіка стикається з серйозними труднощами, зокрема високою інфляцією та наслідками воєнної переорієнтації.

Браже закликала посилювати санкційний тиск і позбавляти Росію доступу до технологій, оскільки в останніх атаках використовуються сучасні ракети, зібрані з компонентів подвійного призначення, які РФ продовжує отримувати через треті країни, зокрема Китай, Іран та Північну Корею.

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